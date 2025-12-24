Uno por uno: los 20 puntos del nuevo plan de Estados Unidos y Ucrania para la paz

El acuerdo propuesto por Estados Unidos busca poner fin a la invasión rusa en Ucrania a través de un pacto legalmente vinculante y monitoreado

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, dio a conocer los detalles del más reciente plan impulsado por Estados Unidos para alcanzar el fin de la invasión rusa en territorio ucraniano. Según Zelensky, el documento fue consensuado entre los negociadores de Kiev y Washington y posteriormente enviado a Moscú para que Rusia pudiera presentar observaciones.

El mandatario explicó que el texto será acompañado por acuerdos bilaterales adicionales entre Estados Unidos y Ucrania, enfocados en la seguridad y la reconstrucción del país. Zelensky describió los principales puntos en una reunión con periodistas en Kiev. A continuación, se presenta una transcripción literal de la explicación ofrecida por el presidente ucraniano sobre el contenido del pacto:

1.- Se reafirmará la soberanía de Ucrania. Declaramos que Ucrania es un Estado soberano, y todos los signatarios del acuerdo lo confirman con sus firmas.

2.- Este documento constituye un acuerdo de no agresión pleno e incondicional entre Rusia y Ucrania. Para apoyar la paz a largo plazo, se establecerá un mecanismo de monitoreo para supervisar la línea de contacto mediante monitoreo espacial no tripulado, garantizar la notificación temprana de violaciones y resolver conflictos. Los equipos técnicos acordarán todos los detalles.

3.- Ucrania recibirá fuertes garantías de seguridad.

4.- El número de efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en tiempos de paz se mantendrá en 800.000 efectivos.

5.- Estados Unidos, la OTAN y los estados signatarios europeos proporcionarán a Ucrania garantías de seguridad que reflejen el Artículo 5:

a.- Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar coordinada, se restablecerán todas las sanciones globales contra Rusia.

b.- Si Ucrania invade Rusia o abre fuego contra territorio ruso sin provocación, las garantías de seguridad se considerarán nulas. Si Rusia abre fuego contra Ucrania, las garantías de seguridad entrarán en vigor.

c.- Las garantías de seguridad bilaterales no quedan excluidas del presente acuerdo.

6.- Rusia formalizará una política de no agresión hacia Europa y Ucrania en todas las leyes necesarias y en todos los documentos requeridos para su ratificación.

El plan de paz contempla garantías de seguridad para Ucrania respaldadas por Estados Unidos, la OTAN y países europeos, similares al Artículo 5 (REUTERS/ARCHIVO)

7.- Ucrania se convertirá en miembro de la Unión Europea en un plazo de tiempo específicamente definido y recibirá un acceso privilegiado a corto plazo al mercado europeo.

8.- Un sólido paquete de desarrollo global para Ucrania, que se definirá en un acuerdo independiente sobre inversión y prosperidad futura. Este abarcará una amplia gama de áreas económicas, entre ellas:

a.- La creación de un Fondo de Desarrollo de Ucrania para invertir en sectores de alto crecimiento, incluida la tecnología, los centros de datos y la inteligencia artificial.

b.- Estados Unidos y empresas estadounidenses cooperarán con Ucrania e invertirán conjuntamente en la recuperación, así como en el desarrollo, la modernización y la operación de la infraestructura de gas de Ucrania , incluidos sus gasoductos e instalaciones de almacenamiento.

c.- Se realizarán esfuerzos conjuntos para reconstruir las zonas afectadas por la guerra, con el objetivo de restaurar, reconstruir y modernizar las ciudades y los barrios residenciales.

d.- Desarrollo de infraestructura.

e.- La extracción de minerales y recursos naturales.

f.- El Banco Mundial proporcionará un paquete de financiamiento especial para garantizar la financiación necesaria para acelerar estos esfuerzos.

g.- Se establecerá un grupo de trabajo de alto nivel, incluido el nombramiento de un líder financiero mundial destacado como administrador de la prosperidad para organizar la implementación del plan de recuperación estratégica y maximizar las oportunidades de prosperidad futura.

Ucrania recibirá apoyo prioritario para integrarse en la Unión Europea y en el acceso privilegiado a mercados europeos como parte del acuerdo (AP/ARCHIVO)

9.- Se crearán varios fondos para abordar la recuperación de la economía de Ucrania, la reconstrucción de las zonas y regiones dañadas y las cuestiones humanitarias.

a.- Estados Unidos y los países europeos establecerán un fondo de capital y donaciones con un tamaño objetivo de 200 mil millones de dólares para inversiones transparentes y efectivas en Ucrania.

b.- Se desplegará una amplia gama de inversiones de capital y otros instrumentos financieros para la reconstrucción posbélica de Ucrania. Las instituciones de reconstrucción global utilizarán mecanismos para impulsar y facilitar estos esfuerzos.

c.- Ucrania implementará los mejores estándares mundiales para atraer inversión extranjera directa.

d.- Ucrania se reserva el derecho a indemnizar los daños causados.

10.- Tras la conclusión de este acuerdo, Ucrania acelerará el proceso de conclusión de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.

11.- Ucrania confirma que seguirá siendo un Estado no nuclear de conformidad con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares.

12.- La central nuclear de Zaporizhzia será operada conjuntamente por tres países: Ucrania, Estados Unidos y Rusia.

13.- Ambos países se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y en toda la sociedad que promuevan la comprensión y la tolerancia hacia las diferentes culturas y eliminen el racismo y los prejuicios. Ucrania aplicará las normas de la Unión Europea sobre tolerancia religiosa y protección de las lenguas minoritarias.

14.- En las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia y Kherson, la línea de despliegue de tropas en la fecha del presente acuerdo se reconoce de facto como la línea de contacto.

a.- Nosotros de facto confirmamos como partes que ésta es la línea de contacto, donde estamos posicionados actualmente.

b.- Se convocará un grupo de trabajo para determinar el redespliegue de fuerzas necesario para poner fin al conflicto, así como para definir los parámetros para posibles futuras zonas económicas especiales.

c.- Tras una base equivalente para el movimiento de fuerzas, se desplegarán fuerzas internacionales a lo largo de la línea de contacto para supervisar el cumplimiento de este acuerdo. De decidirse el establecimiento de dicha zona, se requerirá la aprobación especial del parlamento ucraniano o un referéndum.

d.- La Federación Rusa debe retirar sus tropas de las regiones de Dnipropetrovsk , Mykolaiv , Summy y Kharkiv para que este acuerdo entre en vigor.

e.- Las partes acuerdan adherirse a las normas, garantías y obligaciones de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales, que se aplican plenamente al territorio, incluidos los derechos humanos universalmente reconocidos.

Estados Unidos y sus aliados crearán un fondo de 200 mil millones de dólares destinado a la reconstrucción y desarrollo económico de Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

15.- Después de llegar a un acuerdo sobre los futuros acuerdos territoriales, tanto la Federación de Rusia como Ucrania se comprometen a no modificar dichos acuerdos por la fuerza.

16.- Rusia no impedirá que Ucrania utilice el río Dniéper y el Mar Negro con fines comerciales.

17.- Se creará un comité humanitario para resolver las cuestiones pendientes.

a.- Todos los prisioneros de guerra restantes, incluidos los condenados por el sistema ruso desde 2014 hasta la actualidad, serán intercambiados sobre una base de todos por todos.

b.- Todos los civiles detenidos y los rehenes, incluidos niños y presos políticos, serán devueltos.

c.- Se adoptarán medidas para abordar los problemas y el sufrimiento de las víctimas del conflicto.

18.- Ucrania organizará elecciones en el menor plazo posible tras la firma del acuerdo.

19.- El acuerdo tendrá carácter legal obligatorio y su cumplimiento estará bajo vigilancia de un Consejo de Paz, encabezado por el presidente Trump, en el que participarán representantes de Ucrania, Europa, la OTAN, Rusia y Estados Unidos. En caso de violaciones, se prevé la aplicación de sanciones.

20.- Tras la aceptación formal del acuerdo por todas las partes involucradas, se establecerá de inmediato un alto el fuego total.