Zelensky confirmó que se reunirá próximamente con Trump: “No vamos a perder ni un solo día”

“Mucho se puede decidir antes del Año Nuevo”, indicó en sus redes sociales. El anuncio se conoció tras la última ronda de negociaciones entre Washington y Kiev, que dio lugar a un plan actualizado de 20 puntos para poner fin a la guerra con Rusia

Zelensky confirmó que se reunirá próximamente con Trump: “No vamos a perder ni un solo día” (REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este viernes que se reunirá próximamente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto con Rusia.

No vamos a perder ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump, en un futuro cercano. Mucho se puede decidir antes del Año Nuevo”, indicó Zelensky en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El anuncio se produjo después de que la última ronda de negociaciones entre los equipos de Washington y Kiev derivara en un plan actualizado de 20 puntos para poner fin a la guerra, que fue enviado a Moscú para que exprese su opinión.

Zelensky señaló esta semana ante la prensa que la nueva versión de la propuesta auspiciada por Trump prevé congelar el frente y eliminar el requisito de que Ucrania renuncie oficialmente a integrar la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Además, precisó que el documento se complementa con acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y Ucrania sobre garantías de seguridad y reconstrucción. El mandatario no difundió un borrador, pero expuso punto por punto el contenido del plan ante corresponsales, a partir de una transcripción textual traducida del ucraniano.

El comunicado de Zelensky publicado en X

El plan también contempla fuertes garantías de seguridad para Ucrania y fija el tamaño de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz en 800.000 efectivos. En ese marco, Estados Unidos, la OTAN y los Estados europeos firmantes aportarían garantías que, según el texto, “reflejen el Artículo 5”.

La propuesta detalla distintos escenarios. Si Rusia invade Ucrania, se coordina una respuesta militar y se restablecen sanciones globales. Si Ucrania invade Rusia o abre fuego sin provocación, las garantías quedan sin efecto. Si Rusia abre fuego contra Ucrania, las garantías entran en vigor.

Sin embargo, Moscú mantiene exigencias territoriales estrictas. Entre ellas figura la demanda de que Ucrania se retire por completo de la región oriental del Donbás. Rusia también reiteró que las ambiciones atlantistas de Ucrania constituyen una línea roja.

El gobierno ruso afirmó que se encuentra “formulando su posición” y evitó comentar los detalles del último plan enviado por Washington y Kiev. El jueves, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, declaró que los avances para poner fin al conflicto eran “lentos pero constantes”.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova (REUTERS)

Según fuentes diplomáticas citadas por el medio ucraniano Kyiv Post, Zelensky tiene previsto viajar en los próximos días a Florida, con la expectativa de mantener conversaciones con Trump en su residencia de Mar-a-Lago. La visita podría producirse el domingo 28 de diciembre, si todo avanza conforme a lo previsto, indicó una de las fuentes.

Zelensky mantuvo este jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, en la que abordaron “nuevas ideas” sobre los formatos, las reuniones y la hoja de ruta de las conversaciones para alcanzar la paz.

“Fue una conversación realmente buena: un montón de detalles; hay buenas ideas, hablamos de ellas”, dijo el jueves en un discurso a la población. “Hay algunas ideas nuevas nuestras sobre cómo acercarnos más a una paz real y esto se refiere a formatos, se refiere a reuniones y, por supuesto, a los tiempos”, agregó.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (REUTERS)

Todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas. Pero junto con la parte estadounidense, sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas también sean intensas”, sostuvo.

(Con información de EFE y AFP)

