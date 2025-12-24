Mundo

Quiénes son los 10 multimillonarios que más dinero ganaron en 2025

Un listado elaborado por Forbes detalló cómo un reducido grupo de fortunas globales concentró incrementos de patrimonio, impulsados por el auge bursátil, la expansión de la inteligencia artificial y decisiones estratégicas en sectores claves de la economía

Guardar
Estados Unidos concentró la mayor
Estados Unidos concentró la mayor parte de las ganancias del ranking, en un contexto de fuerte liderazgo tecnológico y protagonismo de sus principales ejecutivos (REUTERS)

Los 10 multimillonarios que más incrementaron su fortuna en 2025 concentraron USD 730.000 millones en un solo año, cifra que ilustra la magnitud del ciclo económico reciente y la aceleración de la creación de riqueza en la cima del sistema financiero global.

El dato surgió a partir de un informe de Forbes, que identifica a los principales ganadores de un período marcado por el impulso bursátil, el avance de la inteligencia artificial y decisiones corporativas de gran impacto.

El desempeño de los mercados reflejó este fenómeno. El índice S&P 500 creció un 17%, “mientras que los principales índices bursátiles de Alemania, Japón y Canadá superaron ese rendimiento. En ese marco, los más de 3.100 multimillonarios del planeta elevaron su patrimonio conjunto en USD 3,6 billones, hasta alcanzar USD 18,7 billones.

Dentro de ese universo, 10 nombres captaron una parte desproporcionada del crecimiento, con claro predominio de empresarios tecnológicos de Estados Unidos.

10. Carlos Slim Helú

La familia Slim consolida el
La familia Slim consolida el control de América Móvil y cierra importantes acuerdos energéticos a través de Grupo Carso, fortaleciéndose con la apreciación del peso mexicano (REUTERS)

El empresario mexicano cerró el 2025 con un patrimonio neto de USD 101.600 millones, tras sumar USD 24.300 millones en el año. Slim y su familia controlan América Móvil, el mayor operador de telecomunicaciones móviles de América Latina, que sumó más de tres millones de clientes y aumentó sus ingresos un 10,5% durante los primeros nueve meses del año.

Además, Grupo Carso concretó acuerdos energéticos relevantes, incluido un contrato de USD 2.000 millones con Pemex para la explotación de pozos de petróleo y gas. La apreciación del peso mexicano también elevó la valuación de sus activos.

9. Mark Zuckerberg

Zuckerberg mantiene cerca del 13%
Zuckerberg mantiene cerca del 13% de la empresa, cuyas acciones subieron 13% en el año (REUTERS)

El fundador y director ejecutivo de Meta alcanzó un patrimonio de USD 226.800 millones, con una ganancia anual de USD 24.300 millones. La compañía reportó ingresos por USD 141.000 millones en los primeros nueve meses de 2025, un crecimiento interanual del 21% impulsado por su estrategia en inteligencia artificial.

8. Masayoshi Son

Masayoshi Son expande las inversiones
Masayoshi Son expande las inversiones de SoftBank en infraestructura de inteligencia artificial tras la compra de Ampere Computing Holdings y el lanzamiento del Proyecto Stargate (REUTERS)

El creador de SoftBank acumuló una fortuna de USD 56.100 millones, tras sumar USD 25.400 millones. El grupo japonés profundizó sus inversiones en infraestructura de inteligencia artificial, incluida la adquisición de Ampere Computing Holdings por USD 6.500 millones.

Para financiar esa estrategia, SoftBank vendió acciones de Nvidia por USD 5.800 millones y liberó capital para iniciativas de gran escala como el Proyecto Stargate, valuado en USD 500.000 millones.

7. Germán Larrea Mota Velasco

Germán Larrea Mota Velasco, presidente
Germán Larrea Mota Velasco, presidente de Grupo México, se benefició en 2025 del alza del cobre y del aumento de la producción minera, que impulsaron los resultados del conglomerado (Archivo)

El presidente de Grupo México finalizó el año con USD 51.400 millones de patrimonio y una ganancia de USD 25.600 millones. El alza del precio del cobre, junto con mayores ventas de molibdeno, zinc y plata, impulsó los resultados de la minera. Las acciones del conglomerado casi duplicaron su valor y las ganancias netas crecieron 50% en el tercer trimestre.

6. Amancio Ortega

Amancio Ortega alcanza USD 145.200
Amancio Ortega alcanza USD 145.200 millones y destina parte récord de sus dividendos de Inditex a inversiones inmobiliarias en Europa y Norteamérica (Europa Press)

El fundador de Inditex alcanzó un patrimonio de USD 145.200 millones, tras incrementar su riqueza en USD 28.700 millones. El grupo dueño de Zara reportó ganancias netas récord por USD 5.400 millones en los primeros tres trimestres de 2025.

Ortega, titular de cerca del 60% de la compañía, obtuvo más de USD 3.000 millones en dividendos destinados a inversiones inmobiliarias en Europa y América del Norte.

5. Larry Ellison

Larry Ellison, de Oracle, logra
Larry Ellison, de Oracle, logra el mayor salto diario para un multimillonario en septiembre, tras una suba histórica de las acciones por inteligencia artificial (REUTERS)

El cofundador y director de tecnología de Oracle acumuló USD 250.300 millones, con una ganancia anual de USD 40.600 millones. El 10 de septiembre logró la mayor ganancia diaria de la historia para un multimillonario, luego de que las acciones de Oracle subieran 36% por el entusiasmo generado por la inteligencia artificial.

También participó en movimientos estratégicos en medios y entretenimiento. En un acto de campaña citado por Forbes, el presidente Donald Trump señaló: “Creo que va a dirigir CBS realmente bien, y pienso que está haciendo un buen trato para comprarla”.

4. Jensen Huang

Huang posee aproximadamente el 3%
Huang posee aproximadamente el 3% de la empresa, cuyas acciones terminaron 37% por encima del inicio del año (REUTERS)

El CEO de Nvidia finalizó el año con USD 159.500 millones, tras sumar USD 42.300 millones. En octubre, la compañía se convirtió en la primera firma cotizante en superar una valuación de USD 5 billones, impulsada por la demanda de chips para inteligencia artificial.

3. Sergey Brin

Larry Page y Sergey Brin,
Larry Page y Sergey Brin, cofundadores de Google, acumulan más de USD 489.000 millones, apalancados por el liderazgo de Google en inteligencia artificial (REUTERS)

El cofundador de Google alcanzó un patrimonio de USD 235.100 millones, con una ganancia de USD 86.100 millones. El desempeño bursátil de Alphabet explicó gran parte de ese crecimiento, en un año clave para el posicionamiento de la empresa en inteligencia artificial.

2. Larry Page

El Departamento de Defensa de
El Departamento de Defensa de Estados Unidos también adoptó el modelo para su plataforma interna (REUTERS)

Page, también cofundador de Google, terminó el 2025 con USD 254.700 millones, tras sumar USD 98.700 millones. Google superó por primera vez los USD 100.000 millones en ingresos trimestrales y consolidó su liderazgo en inteligencia artificial con el lanzamiento de Gemini 3, que según Forbes, superó a competidores directos.

1. Elon Musk

Según Forbes, una eventual salida a
Según Forbes, una eventual salida a bolsa de SpaceX en 2026 podría convertir a Musk en el primer billonario del planeta (REUTERS)

El mayor ganador del año alcanzó un patrimonio de USD 754.400 millones, con una ganancia de USD 333.200 millones, equivalente a USD 935 millones diarios. SpaceX elevó su valuación a USD 800.000 millones, Tesla subió 22% en el año y xAI Holdings avanzó en negociaciones para recaudar fondos con una valuación de USD 230.000 millones.

Temas Relacionados

MultimillonariosElon MuskLarry PageSergey BrinFortunasInteligencia artificialMercado bursátilSistema financieroEstados UnidosMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo la diplomacia de Estados Unidos logró que el “último dictador de Europa” liberara 250 prisioneros políticos

Washington negoció con Alexander Lukashenko mediante incentivos económicos y gestos personales, en lo que podría ser un ensayo para futuros acercamientos con Rusia

Cómo la diplomacia de Estados

Las fotos del regreso de la Navidad a Belén: “Después de dos años de oscuridad, necesitamos la luz”

Las palabras del cardenal Pierbattista Pizzaballa resonaron entre decenas de familias mientras la ciudad recupera las festividades tras años de restricciones y con el telón de fondo de la situación en Gaza

Las fotos del regreso de

El primer ministro de Francia insistió en el rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur

Sébastien Lecornu volvió a considerar que, en este momento, no hay condiciones para que su país apoye un pacto entre los bloques

El primer ministro de Francia

El papa León XIV celebrará su primera Navidad recuperando la tradicional misa en San Pedro después de 30 años

El pontífice restaura tradiciones litúrgicas abandonadas hace tres décadas y pidió 24 horas de paz mundial tras el rechazo de Rusia a una tregua navideña

El papa León XIV celebrará

La economía global enfrenta una inédita incertidumbre estructural

El panorama mundial presenta una volatilidad marcada por cambios imprevistos en políticas comerciales, avances tecnológicos y divergencias entre los datos y la percepción pública, según un análisis publicado recientemente por The New York Times

La economía global enfrenta una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Agricultora de 94 años vence

Agricultora de 94 años vence al cáncer de colon y celebrará Navidad con su familia en Huacho

Tras los reclamos de Villarruel, el Gobierno trabaja en la reasignación de partidas para darle fondos al Senado

Infractor del túnel de Gualanday, Tolima, es sancionado con más de 50 millones de pesos tras choque

Trabajadores de funerarias alertan por monopolio en servicios mortuorios de Baja California

Anses extendió el plazo para presentar la Libreta AUH: hasta cuándo hay tiempo para realizar el trámite

INFOBAE AMÉRICA
Cómo la diplomacia de Estados

Cómo la diplomacia de Estados Unidos logró que el “último dictador de Europa” liberara 250 prisioneros políticos

José Luis Mendilibar renueva con el Olympiacos una temporada más

APEMYF califica de "error histórico" la reforma del Estatuto Marco tras reunirse con el Ministerio de Sanidad

Agricultura y Paradores reafirman su alianza para impulsar el programa Caminos Naturales

Un ayuntamiento italiano puja por una mansión que perteneció a Benito Mussolini

ENTRETENIMIENTO

“Stranger Things 5”: fecha y

“Stranger Things 5”: fecha y hora del estreno del Volumen 2 en Netflix

“Papeles de chica gorda”: el comentario que marcó a Kate Winslet y la persiguió durante años

Kate Hudson lamentó haber rechazado ser Mary Jane en ‘Spider-Man’: “No me gusta hablar de ello”

Qué fue de la vida de los actores de White Christmas, el clásico navideño de 1954

Tom Cruise y Paramount: los murmullos de una gran crisis que podría romper la relación tras dos décadas de éxitos