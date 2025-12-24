Quiénes son los 10 multimillonarios que más dinero ganaron en 2025

Estados Unidos concentró la mayor parte de las ganancias del ranking, en un contexto de fuerte liderazgo tecnológico y protagonismo de sus principales ejecutivos (REUTERS)

Los 10 multimillonarios que más incrementaron su fortuna en 2025 concentraron USD 730.000 millones en un solo año, cifra que ilustra la magnitud del ciclo económico reciente y la aceleración de la creación de riqueza en la cima del sistema financiero global.

El dato surgió a partir de un informe de Forbes, que identifica a los principales ganadores de un período marcado por el impulso bursátil, el avance de la inteligencia artificial y decisiones corporativas de gran impacto.

El desempeño de los mercados reflejó este fenómeno. El índice S&P 500 creció un 17%, “mientras que los principales índices bursátiles de Alemania, Japón y Canadá superaron ese rendimiento. En ese marco, los más de 3.100 multimillonarios del planeta elevaron su patrimonio conjunto en USD 3,6 billones, hasta alcanzar USD 18,7 billones.

Dentro de ese universo, 10 nombres captaron una parte desproporcionada del crecimiento, con claro predominio de empresarios tecnológicos de Estados Unidos.

10. Carlos Slim Helú

La familia Slim consolida el control de América Móvil y cierra importantes acuerdos energéticos a través de Grupo Carso, fortaleciéndose con la apreciación del peso mexicano (REUTERS)

El empresario mexicano cerró el 2025 con un patrimonio neto de USD 101.600 millones, tras sumar USD 24.300 millones en el año. Slim y su familia controlan América Móvil, el mayor operador de telecomunicaciones móviles de América Latina, que sumó más de tres millones de clientes y aumentó sus ingresos un 10,5% durante los primeros nueve meses del año.

Además, Grupo Carso concretó acuerdos energéticos relevantes, incluido un contrato de USD 2.000 millones con Pemex para la explotación de pozos de petróleo y gas. La apreciación del peso mexicano también elevó la valuación de sus activos.

9. Mark Zuckerberg

Zuckerberg mantiene cerca del 13% de la empresa, cuyas acciones subieron 13% en el año (REUTERS)

El fundador y director ejecutivo de Meta alcanzó un patrimonio de USD 226.800 millones, con una ganancia anual de USD 24.300 millones. La compañía reportó ingresos por USD 141.000 millones en los primeros nueve meses de 2025, un crecimiento interanual del 21% impulsado por su estrategia en inteligencia artificial.

8. Masayoshi Son

Masayoshi Son expande las inversiones de SoftBank en infraestructura de inteligencia artificial tras la compra de Ampere Computing Holdings y el lanzamiento del Proyecto Stargate (REUTERS)

El creador de SoftBank acumuló una fortuna de USD 56.100 millones, tras sumar USD 25.400 millones. El grupo japonés profundizó sus inversiones en infraestructura de inteligencia artificial, incluida la adquisición de Ampere Computing Holdings por USD 6.500 millones.

Para financiar esa estrategia, SoftBank vendió acciones de Nvidia por USD 5.800 millones y liberó capital para iniciativas de gran escala como el Proyecto Stargate, valuado en USD 500.000 millones.

7. Germán Larrea Mota Velasco

Germán Larrea Mota Velasco, presidente de Grupo México, se benefició en 2025 del alza del cobre y del aumento de la producción minera, que impulsaron los resultados del conglomerado (Archivo)

El presidente de Grupo México finalizó el año con USD 51.400 millones de patrimonio y una ganancia de USD 25.600 millones. El alza del precio del cobre, junto con mayores ventas de molibdeno, zinc y plata, impulsó los resultados de la minera. Las acciones del conglomerado casi duplicaron su valor y las ganancias netas crecieron 50% en el tercer trimestre.

6. Amancio Ortega

Amancio Ortega alcanza USD 145.200 millones y destina parte récord de sus dividendos de Inditex a inversiones inmobiliarias en Europa y Norteamérica (Europa Press)

El fundador de Inditex alcanzó un patrimonio de USD 145.200 millones, tras incrementar su riqueza en USD 28.700 millones. El grupo dueño de Zara reportó ganancias netas récord por USD 5.400 millones en los primeros tres trimestres de 2025.

Ortega, titular de cerca del 60% de la compañía, obtuvo más de USD 3.000 millones en dividendos destinados a inversiones inmobiliarias en Europa y América del Norte.

5. Larry Ellison

Larry Ellison, de Oracle, logra el mayor salto diario para un multimillonario en septiembre, tras una suba histórica de las acciones por inteligencia artificial (REUTERS)

El cofundador y director de tecnología de Oracle acumuló USD 250.300 millones, con una ganancia anual de USD 40.600 millones. El 10 de septiembre logró la mayor ganancia diaria de la historia para un multimillonario, luego de que las acciones de Oracle subieran 36% por el entusiasmo generado por la inteligencia artificial.

También participó en movimientos estratégicos en medios y entretenimiento. En un acto de campaña citado por Forbes, el presidente Donald Trump señaló: “Creo que va a dirigir CBS realmente bien, y pienso que está haciendo un buen trato para comprarla”.

4. Jensen Huang

Huang posee aproximadamente el 3% de la empresa, cuyas acciones terminaron 37% por encima del inicio del año (REUTERS)

El CEO de Nvidia finalizó el año con USD 159.500 millones, tras sumar USD 42.300 millones. En octubre, la compañía se convirtió en la primera firma cotizante en superar una valuación de USD 5 billones, impulsada por la demanda de chips para inteligencia artificial.

3. Sergey Brin

Larry Page y Sergey Brin, cofundadores de Google, acumulan más de USD 489.000 millones, apalancados por el liderazgo de Google en inteligencia artificial (REUTERS)

El cofundador de Google alcanzó un patrimonio de USD 235.100 millones, con una ganancia de USD 86.100 millones. El desempeño bursátil de Alphabet explicó gran parte de ese crecimiento, en un año clave para el posicionamiento de la empresa en inteligencia artificial.

2. Larry Page

El Departamento de Defensa de Estados Unidos también adoptó el modelo para su plataforma interna (REUTERS)

Page, también cofundador de Google, terminó el 2025 con USD 254.700 millones, tras sumar USD 98.700 millones. Google superó por primera vez los USD 100.000 millones en ingresos trimestrales y consolidó su liderazgo en inteligencia artificial con el lanzamiento de Gemini 3, que según Forbes, superó a competidores directos.

1. Elon Musk

Según Forbes, una eventual salida a bolsa de SpaceX en 2026 podría convertir a Musk en el primer billonario del planeta (REUTERS)

El mayor ganador del año alcanzó un patrimonio de USD 754.400 millones, con una ganancia de USD 333.200 millones, equivalente a USD 935 millones diarios. SpaceX elevó su valuación a USD 800.000 millones, Tesla subió 22% en el año y xAI Holdings avanzó en negociaciones para recaudar fondos con una valuación de USD 230.000 millones.