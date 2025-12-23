La incertidumbre electoral asfixia al comercio en Honduras: pymes reportan desplome de ventas de hasta 85%

Seguidores del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, protestan frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) tres semanas después de las elecciones presidenciales, mientras el escrutinio permanece estancado en medio de actas sin contabilizar, denuncias de fraude y fallas en el sistema electoral, en Tegucigalpa, Honduras, el 22 de diciembre de 2025. (REUTERS/Fredy Rodríguez)

La incertidumbre generada por el retraso en los resultados de las elecciones del 30 de noviembre en Honduras ha impactado de manera significativa a los pequeños y medianos empresarios, quienes reportan una caída de ventas de hasta el 85 % durante la temporada navideña, según los gremios consultados. El ambiente de crisis política prolongada ha incrementado el miedo entre la población, disminuyendo el consumo y colocando al sector una presión económica extrema.

Libni Castejón, quien se dedica a la venta de verduras y vegetales en un concurrido mercado de Tegucigalpa, relató que la situación se ha tornado complicada debido al temor de los ciudadanos ante posibles disturbios derivados de manifestaciones, algunas frente al centro de acopio de material electoral. “Nos está afectando bastante porque hay gente que le da miedo salir porque dicen ‘vamos a cualquier feria a comprar y en eso se ponen a hacer relajos’”, afirmó Castejón, señalando que no esperaba “ventas tan bajas” durante esta época del año.

“Cada día estamos peor, hay gente que dice que hubo fraude, pero también hay gente que no entiende que a la gente engrandecida nadie la quiere, y Salvador (Nasralla, candidato del conservador Partido Liberal) solo sabe decir fraude. Nosotros, la verdad, no sabemos, pero el hondureño está enojado por menospreciar a la gente pobre por lo que él hace”, agregó.

Manifestantes participan en una protesta, más de dos semanas después de las elecciones presidenciales, mientras los resultados siguen estancados en medio de votos no contados, acusaciones de fraude y fallos del sistema electoral, en Tegucigalpa, Honduras. 15 de diciembre de 2025. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Tony Mena, comerciante de carne de res y cerdo en el mismo mercado, señaló que el miedo entre los clientes también ha afectado sus ventas, especialmente porque muchos hondureños anticiparon posibles hechos de violencia en la jornada electoral y optaron por abastecerse previamente. “Gracias a Dios no pasaron acontecimientos como los que alguna gente esperaba. Ahora llevamos casi un mes y seguimos en una situación de incertidumbre”, subrayó. En contraste, Edwin Rivas, vendedor de frutas y hojas de plátano para tamales, manifestó que la crisis electoral no ha tenido impacto en su actividad comercial y que sus ventas permanecen en niveles habituales.

En cuanto al conteo de votos, los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) indican que el candidato del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera la contienda con 1.464.827 votos (40,29 %), seguido por Salvador Nasralla con 1.436.888 sufragios (39,52 %). Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), ocupa el tercer puesto con 697.814 votos (19,19 %), al haberse escrutado el 99,92 % de las actas. El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para oficializar los resultados.

Imagen de archivo. Manifestantes levantan una barricada con neumáticos en llamas durante una protesta, mientras continúan los coteos de las elecciones en Honduras. 15 de diciembre de 2025. (REUTERS/Fredy Rodríguez)

El presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa, Victorino Carranza, calificó la situación como “caótica” y “desesperante” para el sector. Según Carranza, la incertidumbre política ha provocado una caída de ventas “hasta un 85 %”, dejando a las pequeñas empresas sin liquidez y con serias dificultades para mantener la actividad productiva. “No hay trabajo, no hay dinero. Las ventas han caído como nunca antes”, afirmó el dirigente empresarial, quien instó al CNE a actuar con rapidez y transparencia para concluir el proceso electoral y a las fuerzas políticas a buscar el diálogo para evitar un mayor deterioro económico y social.

Carranza enfatizó la importancia de la micro y pequeña empresa, que genera alrededor de dos millones de empleos y constituye uno de los pilares de la economía nacional, y reclamó estabilidad, reglas claras y un entorno de confianza para la recuperación del sector.

(Con información de EFE)