Mundo

La incertidumbre electoral asfixia al comercio en Honduras: pymes reportan desplome de ventas de hasta 85%

El retraso en los resultados de las elecciones del 30 de noviembre provocó una fuerte caída del consumo en plena temporada navideña, dejando a pequeños y medianos empresarios sin liquidez ni previsibilidad

Guardar
Seguidores del candidato presidencial del
Seguidores del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, protestan frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) tres semanas después de las elecciones presidenciales, mientras el escrutinio permanece estancado en medio de actas sin contabilizar, denuncias de fraude y fallas en el sistema electoral, en Tegucigalpa, Honduras, el 22 de diciembre de 2025. (REUTERS/Fredy Rodríguez)

La incertidumbre generada por el retraso en los resultados de las elecciones del 30 de noviembre en Honduras ha impactado de manera significativa a los pequeños y medianos empresarios, quienes reportan una caída de ventas de hasta el 85 % durante la temporada navideña, según los gremios consultados. El ambiente de crisis política prolongada ha incrementado el miedo entre la población, disminuyendo el consumo y colocando al sector una presión económica extrema.

Libni Castejón, quien se dedica a la venta de verduras y vegetales en un concurrido mercado de Tegucigalpa, relató que la situación se ha tornado complicada debido al temor de los ciudadanos ante posibles disturbios derivados de manifestaciones, algunas frente al centro de acopio de material electoral. “Nos está afectando bastante porque hay gente que le da miedo salir porque dicen ‘vamos a cualquier feria a comprar y en eso se ponen a hacer relajos’”, afirmó Castejón, señalando que no esperaba “ventas tan bajas” durante esta época del año.

“Cada día estamos peor, hay gente que dice que hubo fraude, pero también hay gente que no entiende que a la gente engrandecida nadie la quiere, y Salvador (Nasralla, candidato del conservador Partido Liberal) solo sabe decir fraude. Nosotros, la verdad, no sabemos, pero el hondureño está enojado por menospreciar a la gente pobre por lo que él hace”, agregó.

Manifestantes participan en una protesta,
Manifestantes participan en una protesta, más de dos semanas después de las elecciones presidenciales, mientras los resultados siguen estancados en medio de votos no contados, acusaciones de fraude y fallos del sistema electoral, en Tegucigalpa, Honduras. 15 de diciembre de 2025. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

Tony Mena, comerciante de carne de res y cerdo en el mismo mercado, señaló que el miedo entre los clientes también ha afectado sus ventas, especialmente porque muchos hondureños anticiparon posibles hechos de violencia en la jornada electoral y optaron por abastecerse previamente. “Gracias a Dios no pasaron acontecimientos como los que alguna gente esperaba. Ahora llevamos casi un mes y seguimos en una situación de incertidumbre”, subrayó. En contraste, Edwin Rivas, vendedor de frutas y hojas de plátano para tamales, manifestó que la crisis electoral no ha tenido impacto en su actividad comercial y que sus ventas permanecen en niveles habituales.

En cuanto al conteo de votos, los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) indican que el candidato del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lidera la contienda con 1.464.827 votos (40,29 %), seguido por Salvador Nasralla con 1.436.888 sufragios (39,52 %). Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), ocupa el tercer puesto con 697.814 votos (19,19 %), al haberse escrutado el 99,92 % de las actas. El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para oficializar los resultados.

Imagen de archivo. Manifestantes levantan
Imagen de archivo. Manifestantes levantan una barricada con neumáticos en llamas durante una protesta, mientras continúan los coteos de las elecciones en Honduras. 15 de diciembre de 2025. (REUTERS/Fredy Rodríguez)

El presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa, Victorino Carranza, calificó la situación como “caótica” y “desesperante” para el sector. Según Carranza, la incertidumbre política ha provocado una caída de ventas “hasta un 85 %”, dejando a las pequeñas empresas sin liquidez y con serias dificultades para mantener la actividad productiva. “No hay trabajo, no hay dinero. Las ventas han caído como nunca antes”, afirmó el dirigente empresarial, quien instó al CNE a actuar con rapidez y transparencia para concluir el proceso electoral y a las fuerzas políticas a buscar el diálogo para evitar un mayor deterioro económico y social.

Carranza enfatizó la importancia de la micro y pequeña empresa, que genera alrededor de dos millones de empleos y constituye uno de los pilares de la economía nacional, y reclamó estabilidad, reglas claras y un entorno de confianza para la recuperación del sector.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

HondurasElecciones en Honduras 2025Ultimas noticias America

Últimas Noticias

El momento en que un camión cisterna cargado con gas licuado explotó y desató el caos en una autopista clave de Italia

La detonación causó daños en la calzada, complicó las tareas de rescate y dejó a decenas de conductores varados durante horas en uno de los principales corredores viales del país

El momento en que un

PDVSA recurre al almacenamiento flotante ante el bloqueo y la presión de Estados Unidos

Las incautaciones y persecuciones de buques en el Caribe han frenado salidas al exterior, encarecido los descuentos a clientes asiáticos y forzado a la estatal a improvisar soluciones para evitar recortes de producción, en un nuevo episodio de vulnerabilidad operativa bajo el mando de Nicolás Maduro

PDVSA recurre al almacenamiento flotante

Acero chino: alerta en Latinoamérica por el impacto de las importaciones y el riesgo para la industria regional

Expertos advierten sobre el riesgo de desindustrialización y la necesidad de una defensa arancelaria para resguardar la producción local

Acero chino: alerta en Latinoamérica

El cobre marcó un nuevo récord histórico por encima de los 12.000 dólares la tonelada

Las interrupciones en grandes minas, la expectativa de aranceles en Estados Unidos y el desvío masivo de metal hacia ese mercado empujan al alza al cobre, pese al deterioro del consumo en China y a las advertencias sobre un déficit histórico a partir de 2026

El cobre marcó un nuevo

La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo desde que Trump anunció los aranceles

El índice de confianza del consumidor descendió en diciembre por quinto mes consecutivo y se ubicó en 89,1 puntos, su nivel más bajo desde abril

La confianza del consumidor en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Navidad en que Tigres

La Navidad en que Tigres arruinó el Centenario del América

La Navidad que marcó a Chicharito Hernández: así fue la despedida con su abuelo Tomás Balcázar

La Navidad y el Año Nuevo de 2021: las fiestas decembrinas más violentas que vivió México

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

Una adolescente de 16 años fue baleada por la espalda y perdió la movilidad en las piernas en Laferrere

INFOBAE AMÉRICA
Encuentran ahorcado en Los Ángeles

Encuentran ahorcado en Los Ángeles al actor James Ransone, conocido por 'The Wire'

(Crónica) Betis y Elche regalan goles por Navidad

(Crónica) El Barça golea camino a cuartos y el Atlético necesita los penaltis en la Copa de la Reina

El PP gana en Villanueva de la Serena (Badajoz), la ciudad que Gallardo gobernó más de veinte años

EEUU restringe el visado a cinco personas por formar parte de un "complejo industrial de censura global"

ENTRETENIMIENTO

Nuevos detalles de la muerte

Nuevos detalles de la muerte de Rob y Michele Reiner salen a la luz: Murieron minutos después de ser acuchillados

Por esta razón, Melora Hardin de ‘The Office’ fue rechazada de ‘Volver al futuro’: “Rompí en llanto”

Taylor Momsen recreó el vestuario de Cindy Lou 25 años después de “El Grinch”

La emoción de Taylor Swift al leer una carta de amor que le envió Travis Kelce por el cierre de su gira

La conmovedora historia de cómo eligen y cuidan a los perros Max en el show navideño de ‘El Grinch’ en Universal Studios