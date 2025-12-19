Mundo

La adolescente australiana que protegió a niños en el ataque de Bondi y fue herida: “No soy una heroína”

Cuando dos terroristas abrieron fuego contra cientos de personas que celebraban Hanukkah en la playa Bondi de Sydney el domingo, Chaya Dadon se arrojó sobre dos pequeños

La adolescente australiana que protegió a niños en el ataque de Bondi

La adolescente australiana Chaya Dadon, que protegió a los niños durante el tiroteo en Bondi Beach, desestimó la etiqueta de héroe el viernes y dijo: “Si pudiera renunciar a mi vida para salvar a estos niños, eso es lo que iba a hacer”.

Cuando dos hombres armados abrieron fuego contra cientos de personas que celebraban Hanukkah en la playa Bondi de Sydney el domingo, la mente de la chica de 14 años estaba clara.

“Salí de debajo del banco, agarré a los niños de sus madres y salté sobre ellos, los abracé y recé el Shemá. No sabían qué era, así que les dije: “Repite conmigo”. Y se lo contaba a todos a mi alrededor; me sentí tan rodeada de amor en un campo de odio, que sentí que teníamos que ser la luz en medio de la oscuridad que nos rodeaba”. dijo.

Frente a donde se había refugiado de los disparos debajo de un banco, Dadon vio a dos niños abandonados al aire libre junto a sus padres heridos.

Dadon abandonó la seguridad de su escondite, apartó a los niños y saltó encima de ellos, cubriendo sus cuerpos con el suyo. En algún momento le dispararon en el muslo. Pero ella siguió protegiéndolos recitando el Shemá, una oración judía.

“Después de todo lo que pasó, los disparos seguían y yo comencé a decir Shemá Israel y lo decíamos en voz alta, y nos sentimos realmente conectados con Dios en ese momento, y los disparos seguían y seguían”, contó.

Chaya Dadon, sobreviviente del tiroteo
Chaya Dadon, sobreviviente del tiroteo en Bondi, de 14 años, mira una menorá en Sydney, Australia, el 19 de diciembre de 2025. Reuters/Cordelia Hsu

Dadon pasó cuatro días en el Hospital Infantil de Sydney antes de regresar a casa el jueves. Ahora camina con muletas, que ha decorado con pegatinas que conmemoran a algunos de los que fueron asesinados.

“Fui operada y Baruch HaShem (Gracias a Dios) salió bien, me sacaron la bala y ahora camino con muletas y estoy viviendo mi vida al máximo para las personas que no pudieron en esa situación y estoy canalizando toda esa energía, todo ese trauma y todas esas cosas y todos esos ruidos y todas eso, lo estoy canalizando hacia la fuerza, para ser fuerte para las personas que me rodean y estoy siendo la luz para las personas que ya no pueden”, dijo.

Chaya Dadon, sobreviviente del tiroteo
Chaya Dadon, sobreviviente del tiroteo en Bondi, de 14 años, sostiene un colgante con la forma de Israel y los territorios palestinos y una estrella de David parcial grabada en él, que compró unas horas antes del tiroteo en Sydney, Australia, el 19 de diciembre de 2025. Reuters/Cordelia Hsu

El ataque del domingo, que las autoridades describieron como un acto de terrorismo, mató a 15 personas e hirió a decenas más en el peor tiroteo masivo ocurrido en Australia en casi tres décadas.

La policía alega que el ataque inspirado por el Estado Islámico fue llevado a cabo por Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed, de 24 años. Sajid fue abatido a tiros por la policía en el lugar, mientras que Naveed ha sido acusado de 59 delitos, incluidos asesinato y terrorismo.

(Con información de Reuters)

