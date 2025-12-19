Mundo

Crisis política en Francia: el Gobierno de Macron no logró aprobar el Presupuesto 2026

El bloqueo parlamentario obliga al Ejecutivo a prorrogar parcialmente las cuentas de 2025 y deja al primer ministro Sébastien Lecornu políticamente debilitado, en un contexto de profunda fragmentación y creciente incertidumbre económica

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. El primer
FOTO DE ARCHIVO. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, gesticula mientras habla durante las preguntas a la sesión gubernamental en la Asamblea Nacional en París, Francia. 16 de diciembre de 2025. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El gobierno de Francia no logrará aprobar los Presupuestos Generales de 2026 antes de que finalice el año, tras el fracaso de las últimas negociaciones parlamentarias celebradas este viernes, un nuevo síntoma de la profunda fragmentación política que atraviesa el país. El bloqueo supone un duro revés para el Ejecutivo y abre un nuevo foco de inestabilidad en un momento de elevada tensión institucional.

Ante este escenario, el primer ministro, Sébastien Lecornu, puso en marcha los mecanismos para una prórroga parcial de los presupuestos de 2025, una solución transitoria con la que busca ganar margen de maniobra e intentar aprobar las nuevas cuentas en los primeros meses de 2026. Aunque el Gobierno sí consiguió sacar adelante el presupuesto de la Seguridad Social, Lecornu ya había advertido de las mayores dificultades para consensuar las cuentas generales del Estado.

El principal obstáculo fue la comisión mixta paritaria, integrada por siete senadores y siete diputados, encargada de consensuar un texto común entre el Senado —dominado por el centro-derecha— y la Asamblea Nacional, mucho más fragmentada y con una izquierda influyente. La reunión concluyó en apenas 35 minutos sin acuerdo, dejando sin margen real al Gobierno para aprobar el presupuesto antes del cierre del año.

Ministro francés de Economía, Finanzas
Ministro francés de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital, Roland Lescure, y senadores asisten a una sesión previa a la votación del proyecto de ley de presupuestos para 2026 (PLF 2026) en el Senado francés, en París, Francia, el 15 de diciembre de 2025. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Ante la urgencia de la situación, Lecornu convocó a los principales líderes parlamentarios a una nueva reunión el próximo lunes con el objetivo de relanzar las negociaciones. Según estimaciones del Banco de Francia, cada día sin un nuevo presupuesto agrava la situación financiera del país.

El precedente más cercano se remonta a 2024, cuando el entonces primer ministro François Bayrou se vio obligado a prorrogar parcialmente las cuentas antes de lograr la aprobación del presupuesto de 2025 en febrero. La ministra de Hacienda, Amélie de Montchalin, recordó que aquel retraso supuso un coste de unos 12.000 millones de euros para las finanzas públicas.

Lecornu se mostró especialmente crítico con la “falta de voluntad” de algunos grupos políticos para alcanzar un acuerdo y advirtió de que “serán los ciudadanos quienes paguen las consecuencias”.

Una supervivencia política en juego

La continuidad del primer ministro queda ahora en entredicho. Sin presupuesto aprobado, su permanencia en el cargo se complica y muchos lo consideran el último recurso del presidente Emmanuel Macron ante la inestabilidad política actual. Una eventual caída de Lecornu podría forzar a Macron a convocar un nuevo adelanto electoral, apenas un año antes del final de su mandato, tras el ya celebrado en julio de 2024.

Mientras tanto, los distintos bloques políticos se cruzan reproches. Desde el Senado, la derecha acusó tanto al Gobierno como a la izquierda de sabotear las negociaciones. El líder conservador Bruno Retailleau afirmó que el proyecto presupuestario del Ejecutivo “estrellaría al país contra el muro de la deuda” e instó a Lecornu a aprobar las cuentas sin votación parlamentaria.

Los senadores franceses Bruno Retailleau
Los senadores franceses Bruno Retailleau y Pascale Gruny, del grupo parlamentario Los Republicanos (LR), asisten a una sesión previa a la votación del proyecto de ley de presupuestos para 2026 (PLF 2026) en el Senado francés, en París, Francia, el 15 de diciembre de 2025. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Esta opción está prevista constitucionalmente, pero implicaría someterse a una moción de censura, un mecanismo que ya provocó la caída de sus dos predecesores: el conservador Michel Barnier y el centrista François Bayrou.

Desde la izquierda, los socialistas —que facilitaron la aprobación del presupuesto de la Seguridad Social tras obtener concesiones clave, como la derogación de la reforma de las pensiones de 2023— responsabilizaron a la derecha del bloqueo. Su líder, Olivier Faure, aseguró que “desde el primer momento cerraron la puerta a cualquier acuerdo”.

La ecuación política para Lecornu es especialmente compleja: debe equilibrar las demandas de una izquierda que apuesta por subir impuestos y reforzar el gasto social, con las exigencias de una derecha partidaria de la austeridad y contraria a nuevas cargas fiscales. A ello se suman las primeras fisuras dentro de la propia coalición macronista, dividida entre quienes prefieren pactar con la izquierda y quienes apuestan por acuerdos con la derecha.

Como telón de fondo, los dos grupos más numerosos de la Asamblea Nacional —la extrema derecha de Marine Le Pen y La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon— rechazan cualquier compromiso y reclaman nuevas elecciones.

Las futuras negociaciones, previstas para los primeros meses de 2026, se desarrollarán además en plena campaña para las elecciones municipales de marzo, un contexto que previsiblemente reducirá aún más el margen de maniobra política.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Sébastien LecornuFranciaEmmanuel MacronUltimas noticias America

Últimas Noticias

La Unión Europea propuso el 12 de enero como nueva fecha para firmar el acuerdo con el Mercosur: “Necesitamos unas semanas más”

La fecha aún debe ser confirmada por los países del bloque sudamericano

La Unión Europea propuso el

Italia comenzará a cobrar a los turistas por el acceso a la Fontana di Trevi

La medida comenzará a regir en febrero y busca ordenar la afluencia de visitantes en uno de los puntos más concurridos de Roma

Italia comenzará a cobrar a

Tragedia en Tokio: un matrimonio murió tras el incendio de un sauna

La pareja fue hallada inconsciente dentro de una sala privada de un centro de saunas en el distrito de Akasaka y las autoridades investigan las causas del incendio y una posible falla en el sistema de salida

Tragedia en Tokio: un matrimonio

La adolescente australiana que protegió a niños en el ataque de Bondi y fue herida: “No soy una heroína”

Cuando dos terroristas abrieron fuego contra cientos de personas que celebraban Hanukkah en la playa Bondi de Sydney el domingo, Chaya Dadon se arrojó sobre dos pequeños

La adolescente australiana que protegió

Más problemas para los ruralistas franceses: cortaron carreteras porque un virus afecta a su ganado y la ley los obliga a sacrificarlo

El campo atraviesa un fin de año complicado en Francia. En medio de las negociaciones finales para aprobar el acuerdo comercial con el Mercosur, que rechazan por temor a la competencia, sus rebaños se ven amenazados por una dermatosis nodular

Más problemas para los ruralistas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Avance del capítulo final de

Avance del capítulo final de ‘Ena’: Victoria Eugenia rememorará la muerte de Alfonso XIII y se reunirá con el periodista Augusto Assía

Pedro Sánchez carga contra el PP por las elecciones de Extremadura: “Solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y, si no, es un pucherazo”

Cómo incorporar rituales orientales para una sexualidad más plena y sin ansiedad

Verano 2026 en Perú: Este es el pronóstico del Senamhi para una estación con altos niveles de radiación

Según la Ocde la desigualdad en Colombia empieza al no terminar el colegio y se agrava en el mercado laboral

INFOBAE AMÉRICA
La inteligencia de Dinamarca apuntó

La inteligencia de Dinamarca apuntó contra Rusia por una serie de ciberataques “destructivos y disruptivos”

El Congreso de EEUU exige al Pentágono compartir los vídeos de ataques contra narcolanchas

Raiffeisen Bank International nombra a Michael Höreller nuevo CEO en sustitución de Johann Strobl

Assange denuncia a la Fundación Nobel por convertir el premio de la paz en un "instrumento de guerra"

Reino Unido apunta a "avances tácticos graduales" de las tropas rusas en el sur de Kupiansk

ENTRETENIMIENTO

Outlander se prepara para su

Outlander se prepara para su última temporada: así será el esperado adiós de Claire y Jamie

Jeffrey Dean Morgan manifestó sus ganas de interpretar a Arthur Morgan en Red Dead Redemption: “Lo haría gratis”

Shakira agota las tres fechas de su residencia histórica en El Salvador: “Les llevaré nuevas sorpresas”

El efecto Emily in Paris: la nueva temporada ambientada en Roma dispara el turismo y enciende alarmas entre los vecinos

Brad Pitt sorprendió al revelar cuál es la actriz que considera la más impactante en la historia del cine estadounidense