La Asamblea Nacional de Francia aprueba la ley de financiación de la Seguridad Social para 2026

La ley francesa de financiación de la Seguridad Social para 2026 incluirá una cláusula que impide introducir cambios en la edad mínima de jubilación y en los años de cotización requeridos hasta por lo menos el 1 de enero de 2028, según informó Le Monde. Esta medida garantiza que la edad legal para el retiro se mantenga en los 62 años y nueve meses y se siga exigiendo haber cotizado 170 trimestres para cobrar la pensión completa. El acuerdo fue interpretado como una señal dirigida a quienes solicitan la suspensión de nuevos recortes o ajustes en los parámetros centrales de las pensiones, al tiempo que refuerza el compromiso parlamentario de no modificar estos pilares al menos durante los próximos años. El Parlamento francés aprobó el nuevo paquete tras varios meses de debate y negociación, en una votación que registró 247 votos a favor y 232 en contra, sin recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, el mecanismo que habitualmente permite al Ejecutivo aprobar leyes sin votación directa, tal como detalló Le Monde.

El respaldo mayoritario fue resultado de conversaciones entre bloques parlamentarios con diferencias marcadas respecto al futuro del sistema de protección social, precisó Le Monde. El Movimiento Demócrata, liderado por François Bayrou, y Renacimiento, el partido del presidente Emmanuel Macron, brindaron su apoyo al texto, lo que permitió alcanzar la mayoría necesaria. Por otro lado, formaciones como Agrupación Nacional y La Francia Insumisa votaron en contra y criticaron aspectos centrales de la reforma y la ausencia de cambios en áreas bajo presión financiera y social, relató Le Monde. La importancia del consenso alcanzado se refleja en que la nueva ley constituye el primer presupuesto de la Seguridad Social aprobado bajo el mandato presidencial en curso sin el recurso al mecanismo constitucional de adopción automática, lo que resalta el carácter negociado del acuerdo.

Otro de los componentes destacados en el documento aprobado es la nueva licencia por nacimiento, según informó Le Monde. Esta prestación —diseñada para complementar las existentes licencias por maternidad y paternidad— permite que madres y padres trabajen dispongan de uno o dos meses de permiso tras el nacimiento de un hijo, con la posibilidad de dividir este lapso en dos periodos. Esta opción amplía la flexibilidad de las políticas de conciliación familiar, un aspecto que había sido reclamado desde distintos sectores laborales y sociales en los últimos años. El objetivo de la medida radica en facilitar la adaptación de las condiciones laborales a las realidades familiares y representar una respuesta normativa frente a los desafíos contemporáneos de la vida laboral y la crianza.

Según publicó Le Monde, el texto definitivo incluye la eliminación de propuestas como el congelamiento de las prestaciones sociales y el aumento de los copagos sanitarios. Ambos puntos habían sido motivo de debate y suscitaron rechazo tanto entre diputados como en parte de la sociedad, lo que llevó a su supresión durante la fase de enmiendas. El retiro de estas medidas refleja una orientación del legislador hacia la protección y estabilidad de los derechos sociales, dentro de un escenario de restricciones y prioridades en el gasto público.

La evolución de las discusiones sobre la edad de jubilación y las condiciones de retiro responde a antecedentes recientes, como la reforma impulsada por la ex primera ministra Élisabeth Borne, responsable de movilizaciones y protestas sociales de gran alcance en Francia, según recordó Le Monde. La aprobación del congelamiento de las condiciones de retiro constituye una concesión a los diputados socialistas, cuya posición resultó fundamental tras periodos de diferencias respecto a la direccionalidad de la protección social, según informó el medio francés. Esta decisión contrasta con otras propuestas de transformación o consolidación financiera que generaron divisiones notorias en el hemiciclo parlamentario.

El paquete legal, ya aprobado por la Asamblea Nacional, queda ahora a la espera de la revisión del Consejo Constitucional, cuya función es certificar la conformidad del texto con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico y constitucional francés. Hasta que el organismo emita su dictamen favorable, la ley no tendrá vigencia efectiva. La intervención del Consejo representa una etapa obligada antes de su aplicación final.

Con la inclusión de la licencia por nacimiento en la nueva ley, las políticas laborales y de apoyo a la familia reciben un impulso, integrando alternativas más adaptables a los contextos personales y profesionales de los trabajadores, tal como detalló Le Monde. Esta tendencia coincide con demandas crecientes en Europa a favor de la igualdad y el acompañamiento social en las primeras etapas de la vida de los hijos, así como con la búsqueda de sistemas que respondan a cambios demográficos y económicos de largo plazo.

Según consignó Le Monde, el texto parlamentario define límites concretos a las futuras reformas en materia de pensiones e introduce ajustes dirigidos a mantener el equilibrio entre la estabilidad financiera del sistema y la protección de los beneficiarios. Las voces parlamentarias que participaron en las discusiones resaltaron la necesidad de revisar las reformas anteriores y de abrir nuevos canales de consulta sobre el futuro del sistema de bienestar. El alcance de la nueva legislación busca sentar una base de estabilidad, al mismo tiempo que refuerza la protección de los derechos asociados a la maternidad, paternidad y condiciones de retiro.

El proceso legislativo relatado por Le Monde estuvo marcado por la fragmentación política y la dificultad para generar mayorías claras, lo que explica la importancia de la negociación y el carácter de conciliación del texto finalmente aprobado. Mientras se concreta la validación jurídica definitiva del paquete, la discusión acerca de la sostenibilidad financiera y de la equidad en el sistema de protección social francés permanece abierta en el debate público y político.