Nueva amenaza de Putin a Occidente: desplegó en Bielorrusia el misil nuclear hipersónico Oreshnik

El dictador Alexander Lukashenko anunció que el arma de nueva generación “va a entrar en servicio de combate”

Imagen de archivo del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ramil Sitdikov/Kremlin/dpa

El dictador de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, aseguró el jueves que el sistema de misiles balísticos hipersónicos Oreshnik enviado por Moscú ya ha sido desplegado en su territorio, en un movimiento que representa una nueva escalada en las tensiones entre Rusia y Occidente.

“Lo tenemos desde ayer y ya se encuentra en servicio de combate”, dijo el mandatario en un mensaje al pueblo y el Parlamento, transmitido por medios bielorrusos.

El Oreshnik, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros. El despliegue de estos misiles en Bielorrusia acerca significativamente las capacidades nucleares rusas a las fronteras de la OTAN.

Dentro del nuevo misil ruso 'Oreshnik'

En septiembre pasado, Bielorrusia confirmó que durante las maniobras estratégicas Západ-2025 se practicó el despliegue de los Oreshnik. El viceministro de Defensa bielorruso, Pável Muraveiko, dijo entonces que durante las maniobras se planificó tanto el emplazamiento de los Oreshnik como la simulación del lanzamiento de armas nucleares “no estratégicas”.

Estos misiles fueron presentados en combate a finales de 2024 durante un ataque contra una fábrica militar en la región oriental ucraniana de Dnipropetrovsk. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el miércoles que el Oreshnik entrará en servicio en las Fuerzas Armadas antes de que termine el año.

Así fue el bombardeo de Rusia contra Ucrania con el nuevo misil Oreshnik

El anuncio de Lukashenko se produce en un momento de aparente distensión entre Bielorrusia y Estados Unidos. El líder bielorruso, considerado el último dictador de Europa, aprovechó para hacer un llamado al presidente estadounidense Donald Trump a “no retroceder” en sus esfuerzos para lograr la paz en Ucrania.

“Ahora mucho depende de la posición de Trump y Estados Unidos. Lo importante es que no retroceda de su posición. Es un hombre de carácter, por momentos impulsivo. Que no se harte de todo esto y no se haga a un lado”, afirmó en una entrevista a un canal estadounidense reproducida por la agencia estatal BELTA.

Lukashenko insistió en que si Trump “continúa persistiendo en su plan, habrá un resultado”. Sin embargo, advirtió que si el presidente estadounidense se desilusiona, “la guerra continuará” hasta que “en Ucrania no se impongan las fuerzas que obliguen a (el presidente ucraniano Volodímir) Zelensky a aceptar la paz”.

Alexander Lukashenko es considerado el último dictador de Europa. (REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool/archivo)

“Los europeos no tienen nada que hacer aquí con sus gritos estridentes”, añadió el líder bielorruso, llamando a los líderes europeos al silencio para no obstaculizar el proceso de paz.

“Y estas fuerzas forzarán a Zelensky a buscar la paz en cuanto el frente colapse por completo. Aunque el comienzo de este proceso ya se puede observar”, dijo Lukashenko.

Según el mandatario bielorruso, “todas las guerras terminan en paz. Es un clásico. Y esta guerra terminará en paz. Mientras antes, menos gente morirá”. Lo más peligroso, señaló, es que el conflicto continúe, ya que podría derivar en una escalada “con graves consecuencias para Europa y para el mundo”.

“Por eso es necesario sofocarlo mientras es posible. Ahora, como nunca antes, existe la posibilidad, después de que los estadounidenses se han implicado en serio en este asunto”, indicó.

Bielorrusia y Estados Unidos están viviendo un aparente deshielo tras las reuniones sostenidas el fin de semana pasado entre Lukashenko y el emisario de la Casa Blanca, John Cole. Tras esas conversaciones, Minsk aceptó indultar a 123 presos, incluyendo a los principales líderes opositores, a cambio del levantamiento de sanciones sobre el potasio bielorruso.

