Enfrentamientos en Bruselas: la policía reprimió la protesta de agricultores contra el acuerdo Unión Europea - Mercosur

La policía de Bruselas usa porras, los agricultores rompen ventanas en protesta contra el acuerdo entre la UE y Mercosur

La policía belga golpeó a manifestantes con bastones el jueves en Bruselas durante una protesta masiva de agricultores contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur, en una jornada marcada por enfrentamientos violentos y el caos en la capital belga.

Oficiales de policía montan guardia junto al fuego durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. La policía estimó en 7.000 el número de manifestantes, menos que los 10.000 esperados inicialmente. (REUTERS/Yves Herman)

Un oficial de policía monta guardia junto al fuego cerca del Parlamento Europeo durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. Francia, Italia, Hungría y Polonia se oponen al acuerdo, con suficiente influencia para rechazarlo en el Consejo Europeo. (REUTERS/Yves Herman)

Un hombre usa un sombrero de apicultor y una mascarilla durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. Los agricultores temen que el acuerdo facilite la entrada de miel y otros productos sudamericanos menos regulados. (REUTERS/Yves Herman)

Agentes antidisturbios cargaron contra los manifestantes para dispersarlos después de que algunos arrojaran objetos de gran tamaño contra ventanas y puertas de cristal de edificios en el barrio europeo. Las imágenes mostraron a policías golpeando a manifestantes en portales y persiguiendo a grupos de agricultores por las calles.

Oficiales de policía detienen a un hombre durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. Agentes antidisturbios cargaron contra manifestantes y golpearon a algunos con bastones después de que grupos rompieran ventanas de edificios. (REUTERS/Yves Herman)

Oficiales de policía detienen a un hombre durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. Los enfrentamientos se intensificaron cuando manifestantes arrojaron objetos de gran tamaño contra ventanas y puertas de cristal. (REUTERS/Yves Herman)

Un oficial de policía camina con un hombre herido durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. Las protestas derivaron en violentos enfrentamientos con cargas policiales y el uso de bastones contra manifestantes. (REUTERS/Yves Herman)

Un oficial de policía intenta detener a un manifestante cerca del Parlamento Europeo durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. El pacto, que lleva 25 años en negociación, crearía la mayor zona de libre comercio del mundo. (REUTERS/Yves Herman)

La policía de Bruselas informó que había autorizado una protesta con hasta 50 tractores, pero al inicio de la tarde del jueves alrededor de 1.000 vehículos agrícolas, en su mayoría con matrículas belgas, habían llegado a la capital. Las autoridades estimaron el número de manifestantes en 7.000 personas, significativamente menos que los 10.000 esperados por el grupo de presión agrícola Copa-Cogeca.

Un hombre usa un objeto para romper una ventana de Station Europe, cerca del Parlamento Europeo, durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. Manifestantes rompieron ventanas y puertas de cristal, lo que provocó cargas policiales más agresivas. (REUTERS/Yves Herman)

Personas se manifiestan frente a la policía durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. Los agricultores de toda Europa afirman que el sector lleva años en crisis y acusan a la UE de socavar sus medios de vida. (REUTERS/Yves Herman)

Una tapa de ataúd simulada, acompañada de una bufanda y grafiti, se apoya en el Monumento a John Cockerill en la Plaza de Luxemburgo durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. Los manifestantes temen que productos básicos baratos inunden el mercado en detrimento de los productores europeos. (REUTERS/Y

Los enfrentamientos se intensificaron a lo largo del día. Por la mañana, los manifestantes habían lanzado bombas de humo y papas contra las fuerzas del orden, que respondieron con cañones de agua a presión. Más tarde, algunos grupos rompieron ventanas y puertas de cristal, lo que provocó cargas policiales más agresivas.

Los agricultores protestan contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas

“Estamos aquí para decir no al Mercosur”, declaró a la AFP el ganadero belga Maxime Mabille. “Es como si Europa se hubiera convertido en una dictadura”, afirmó, acusando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de intentar “imponer el acuerdo”.

Un tractor con un texto que dice: "Nuestro fin = Tu hambre, Alto Mercosur, Ursula, estamos aquí, RIP agricultura de la UE" está estacionado en una calle durante la protesta contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. Cerca de 1.000 tractores llegaron a la capital, veinte veces más de los 50 autorizados por la policía. (REUTERS/Yves Herman)

Un manifestante gesticula durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. "Estamos aquí para decir no al Mercosur", declaró el ganadero belga Maxime Mabille, acusando a Ursula von der Leyen de intentar "imponer el acuerdo". (REUTERS/Yves Herman)

Las protestas se produjeron mientras los líderes de la UE debatían en una cumbre en Bruselas si el bloque debería firmar el acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El pacto, que lleva 25 años en negociación, crearía la mayor zona de libre comercio del mundo.

Los críticos del acuerdo comercial temen que productos básicos baratos puedan inundar el mercado en detrimento de los productores europeos. Los agricultores afirman que facilitaría la entrada en Europa de carne de res, azúcar, arroz, miel y soja producidos por sus homólogos sudamericanos, menos regulados.

Un manifestante gesticula frente a oficiales de policía durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. "Llevamos protestando desde 2024 en Francia, Bélgica y otros lugares. Nos gustaría que por fin se nos escuchara", declaró Florian Poncelet del sindicato agrícola belga FJA. (REUTERS/Yves Herman)

Los planes de Von der Leyen de viajar a Brasil este fin de semana para firmar el acuerdo se vieron comprometidos el miércoles después de que Italia se uniera a Francia para solicitar un aplazamiento. No obstante, al llegar a la cumbre del jueves, Von der Leyen dijo que aún esperaba llegar a un acuerdo.

“Es de enorme importancia que obtengamos luz verde para el Mercosur y que podamos completar las firmas”, declaró la presidenta de la Comisión, quien mantuvo lo que calificó de reunión “buena y productiva” con una delegación de agricultores europeos.

El presidente francés Emmanuel Macron advirtió que Francia no apoyaría el acuerdo sin garantías más sólidas para sus agricultores. “Consideramos que aún no hemos llegado a ese punto y que el acuerdo no puede firmarse” tal y como está, declaró a los periodistas. Prometió que Francia se opondría a cualquier “intento de imponerlo”.

Un manifestante lanza un objeto durante la protesta de agricultores contra el acuerdo UE-Mercosur en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. Los manifestantes arrojaron bombas de humo, papas y objetos de gran tamaño durante los enfrentamientos con la policía. (REUTERS/Yves Herman)

Con la oposición de Francia, Italia, Hungría y Polonia, los detractores del acuerdo tendrían suficiente influencia dentro del Consejo Europeo para rechazarlo si se sometiera a votación.

Alemania, potencia clave, así como España y los países nórdicos, apoyan firmemente el pacto, deseosos de impulsar las exportaciones mientras Europa se enfrenta a la competencia china y a una administración favorable a los aranceles en Washington.

“Si la Unión Europea quiere seguir siendo creíble en la política comercial mundial, hay que tomar decisiones ahora”, declaró el canciller alemán Friedrich Merz.

Los agricultores de toda Europa afirman que el sector lleva años en crisis y acusan a la UE de socavar sus medios de vida mediante acuerdos comerciales y posibles recortes en el presupuesto de la Política Agrícola Común.

“Nuestro mensaje es muy sencillo: llevamos protestando desde 2024 en Francia, Bélgica y otros lugares”, declaró Florian Poncelet, del sindicato agrícola belga FJA. “Nos gustaría que por fin se nos escuchara”.

(Con información de AFP y Reuters)