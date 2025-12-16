La Unión Europea amplió las sanciones contra la red petrolera rusa y endureció el cerco a la “flota fantasma”

Imagen de archivo del petrolero Boracay (también llamado Pushpa), un buque investigado por las autoridades francesas y sospechoso de pertenecer a la llamada "flota en la sombra" implicada en el comercio de petróleo ruso, frente a la costa del puerto de Saint-Nazaire, Francia. 2 octubre 2025 (REUTERS/Stephane Mahe)

La Unión Europea aprobó este lunes un nuevo paquete de sanciones dirigido a debilitar los mecanismos que permiten a Rusia seguir exportando petróleo y financiar su ofensiva militar en Ucrania. Las medidas apuntan a empresarios, compañías navieras y estructuras comerciales acusadas de ayudar a Moscú a sortear las restricciones impuestas por Occidente desde el inicio de la guerra.

Entre los sancionados figuran cinco hombres de negocios vinculados a las petroleras estatales rusas Rosneft y Lukoil, así como varias empresas acusadas de operar buques para la denominada “flota en la sombra”, un entramado de petroleros envejecidos que transportan crudo ruso fuera del sistema marítimo occidental tradicional.

Según el Consejo de la UE y el Diario Oficial del bloque, las nuevas sanciones incluyen a comerciantes de petróleo como Murtaza Lakhani y Etibar Eyyub, señalados por facilitar exportaciones rusas mediante estructuras opacas de propiedad y transporte. Con esta decisión, la UE alcanza los 19 paquetes de sanciones desde febrero de 2022 y eleva a más de 2.600 el número total de personas y entidades sancionadas.

El petróleo sigue siendo un pilar central de la economía rusa. Los ingresos por hidrocarburos han permitido al presidente Vladímir Putin sostener el esfuerzo bélico sin provocar una espiral inflacionaria interna ni un colapso del rublo, pese a las restricciones financieras y comerciales impuestas por Estados Unidos y sus aliados.

Una parte clave de esa resiliencia descansa en la flota en la sombra, que, según estimaciones de expertos citadas por gobiernos europeos, supera los 400 buques. Estos petroleros suelen operar con banderas de conveniencia, seguros no occidentales y prácticas de alto riesgo, como apagado de transpondedores o trasbordos en alta mar, para ocultar el origen del crudo.

El logotipo de la empresa adorna la fachada de un edificio de oficinas de Rosneft, uno de los principales productores de petróleo de Rusia, mientras una señal de tráfico se encuentra en una calle de Moscú, Rusia. 23 de octubre de 2025 (REUTERS/Ramil Sitdikov)

Fuentes comunitarias indicaron que los empresarios sancionados “controlan buques que transportan crudo o productos petrolíferos originarios de Rusia o exportados desde Rusia, ocultando el verdadero origen del petróleo y recurriendo a prácticas de navegación irregulares y de alto riesgo”. Las restricciones incluyen congelación de activos y prohibiciones de viaje dentro del bloque.

Cuatro de las compañías navieras incluidas en esta ronda están radicadas en Emiratos Árabes Unidos, Vietnam y Rusia. Según el comunicado europeo, estas empresas poseen o gestionan petroleros de la flota en la sombra ya sujetos a sanciones y continúan transportando petróleo ruso en condiciones consideradas peligrosas desde el punto de vista marítimo y ambiental.

El paquete fue acordado en una reunión de los ministros de Exteriores de los 27 en Bruselas. Estados miembros como Francia han insistido en la necesidad de intensificar la presión sobre la flota en la sombra y de cerrar acuerdos con países de abanderamiento para facilitar la inspección y eventual inmovilización de estos buques.

FOTO DE ARCHIVO: Se ve un soplete de gas junto al letrero de la compañía Lukoil en la plataforma petrolera Filanovskogo en el Mar Caspio, Rusia, el 16 de octubre de 2018 (REUTERS/Maxim Shemetov/Foto de archivo)

La UE prevé además ampliar en los próximos días la lista de embarcaciones sancionadas. Analistas del sector energético calculan que más de 40 buques adicionales podrían ser incluidos esta misma semana, lo que elevaría el total a alrededor de 600 petroleros vetados por el bloque.

La presión sobre este sistema paralelo se ha intensificado también en el terreno militar. El mes pasado, Ucrania utilizó drones navales de fabricación propia para atacar dos petroleros rusos en el mar Negro, ambos ya sometidos a sanciones internacionales, en una señal de que Kiev busca elevar el coste operativo de las exportaciones energéticas rusas.

En paralelo al capítulo energético, la UE impuso nuevas sanciones a miembros de la agencia de inteligencia militar rusa, el GRU, y al grupo de hackers conocido como Cadet Blizzard, a los que acusa de ciberataques contra Ucrania, instituciones europeas y países aliados de la OTAN.

El bloque también añadió a su lista negra a varios analistas de política exterior e influenciadores digitales a los que responsabiliza de difundir propaganda prorrusa o teorías conspirativas. Bruselas sostiene que este frente informativo forma parte del mismo esfuerzo por limitar la capacidad del Kremlin de sostener la guerra en múltiples planos, más allá del campo de batalla.