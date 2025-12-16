La Unión Europea afirmó que espera profundizar su relación con Chile tras el triunfo de Kast

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, habla mientras asiste a un Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas, Bélgica, el 15 de diciembre de 2025. (REUTERS/Omar Havana)

La Unión Europea expresó este martes su apoyo a José Antonio Kast tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile y manifestó su disposición a profundizar la cooperación bilateral en distintos ámbitos estratégicos. “La Unión Europea felicita a José Antonio Kast por su elección como presidente de Chile, y al pueblo chileno por su participación en un proceso electoral pacífico y ordenado”, señaló en un comunicado una portavoz de Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad.

La UE afirmó que “espera con interés trabajar con el presidente Kast y su administración”, y reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la relación con Chile en áreas consideradas prioritarias para ambas partes.

“La UE y Chile disfrutan de una sólida asociación basada en valores comunes, entre los que se incluyen un compromiso compartido con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho”, detalló.

Asimismo, recordó que, a partir del nuevo Acuerdo Marco Avanzado alcanzado entre ambas partes, podrán “reforzar aún más la cooperación para abordar los retos regionales y mundiales, y para impulsar las transiciones ecológica, digital y justa”.

José Antonio Kast

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también se sumó a las felicitaciones el lunes, a través de un mensaje difundido en redes sociales, en el que destacó el desarrollo de unos comicios que, según afirmó, “reflejan la fortaleza de su democracia”. “Chile y la UE somos aliados naturales: compartimos valores y una relación económica cada vez más estrecha”, afirmó. Además, agradeció al presidente saliente Gabriel Boric “por su intenso trabajo durante estos años para seguir acercando Chile a la UE”.

En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al presidente electo y adelantó que la relación bilateral entrará en una etapa marcada por prioridades compartidas en materia de seguridad, migración y comercio.

Kast se impuso el domingo en la elección presidencial con una diferencia amplia sobre Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual gobierno. Según los resultados oficiales del Servicio Electoral (SERVEL), el exdiputado de 59 años obtuvo el 58,2 % de los votos, frente al 41,8 % alcanzado por Jara, de 51 años. Se trata de una de las diferencias más amplias registradas en una segunda vuelta desde el retorno a la democracia en 1990.

El nuevo presidente, identificado con sectores ultraconservadores y conocido por haber defendido la continuidad del general Augusto Pinochet durante el plebiscito de 1988, se convierte así en el primer dirigente abiertamente pinochetista en asumir la presidencia de Chile desde el retorno a la democracia.

(Con información de EFE)