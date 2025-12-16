Mundo

La Unión Europea afirmó que espera profundizar su relación con Chile tras el triunfo de Kast

Bruselas felicitó al presidente electo y manifestó su disposición a ampliar los vínculos políticos, económicos y de cooperación con el nuevo gobierno chileno

Guardar
La alta representante de la
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, habla mientras asiste a un Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas, Bélgica, el 15 de diciembre de 2025. (REUTERS/Omar Havana)

La Unión Europea expresó este martes su apoyo a José Antonio Kast tras su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile y manifestó su disposición a profundizar la cooperación bilateral en distintos ámbitos estratégicos. “La Unión Europea felicita a José Antonio Kast por su elección como presidente de Chile, y al pueblo chileno por su participación en un proceso electoral pacífico y ordenado”, señaló en un comunicado una portavoz de Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad.

La UE afirmó que “espera con interés trabajar con el presidente Kast y su administración”, y reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la relación con Chile en áreas consideradas prioritarias para ambas partes.

“La UE y Chile disfrutan de una sólida asociación basada en valores comunes, entre los que se incluyen un compromiso compartido con la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho”, detalló.

Asimismo, recordó que, a partir del nuevo Acuerdo Marco Avanzado alcanzado entre ambas partes, podrán “reforzar aún más la cooperación para abordar los retos regionales y mundiales, y para impulsar las transiciones ecológica, digital y justa”.

José Antonio Kast
José Antonio Kast

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también se sumó a las felicitaciones el lunes, a través de un mensaje difundido en redes sociales, en el que destacó el desarrollo de unos comicios que, según afirmó, “reflejan la fortaleza de su democracia”. “Chile y la UE somos aliados naturales: compartimos valores y una relación económica cada vez más estrecha”, afirmó. Además, agradeció al presidente saliente Gabriel Boric “por su intenso trabajo durante estos años para seguir acercando Chile a la UE”.

En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó al presidente electo y adelantó que la relación bilateral entrará en una etapa marcada por prioridades compartidas en materia de seguridad, migración y comercio.

Kast se impuso el domingo en la elección presidencial con una diferencia amplia sobre Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual gobierno. Según los resultados oficiales del Servicio Electoral (SERVEL), el exdiputado de 59 años obtuvo el 58,2 % de los votos, frente al 41,8 % alcanzado por Jara, de 51 años. Se trata de una de las diferencias más amplias registradas en una segunda vuelta desde el retorno a la democracia en 1990.

El nuevo presidente, identificado con sectores ultraconservadores y conocido por haber defendido la continuidad del general Augusto Pinochet durante el plebiscito de 1988, se convierte así en el primer dirigente abiertamente pinochetista en asumir la presidencia de Chile desde el retorno a la democracia.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Union EuropeaJosé Antonio KastKaja KallasChileBalotaje en ChileElecciones Chile 2025Ultimas noticias America

Últimas Noticias

Amnistía Internacional exigió al régimen de Irán la liberación inmediata de Narges Mohammadi y de otros activistas

La organización de derechos humanos reportó al menos 39 detenciones y señaló que varias personas fueron sometidas a malos tratos durante su arresto

Amnistía Internacional exigió al régimen

Reino Unido revisará las leyes de financiación política tras un caso de sobornos rusos

El Gobierno británico encargó una investigación independiente sobre donaciones, partidos y posibles vías de interferencia extranjera después de que el ex eurodiputado Nathan Gill fuera condenado por aceptar pagos a cambio de apoyar a Moscú

Reino Unido revisará las leyes

El petróleo cae a mínimos en años por las esperanzas de paz en Ucrania y Wall Street sufre por los datos de empleo

El Brent se desplomó por debajo de USD 60, mientras el WTI toca su nivel más bajo desde 2021, ante la posibilidad de que un acuerdo entre Rusia y Ucrania relaje las sanciones y sature el mercado. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió al 4.6% en noviembre, su nivel más alto en cuatro años

El petróleo cae a mínimos

Más de 17 millones de afganos enfrentarán una grave crisis alimentaria, advierte la ONU

El deterioro económico, la falta de asistencia internacional y el retorno masivo de población desde países vecinos profundizan una crisis que dejará a más de un tercio de la población afgana en niveles críticos de hambre

Más de 17 millones de

Emmanuel Macron reiteró su oposición al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La presión del sector rural francés y la exigencia de mecanismos de protección obligan a Bruselas a replantear su estrategia de apertura comercial

Emmanuel Macron reiteró su oposición
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Manuela Gómez reconoce que salió

Manuela Gómez reconoce que salió de un bar sin pagar y busca saldar la deuda: estaba con Sara Uribe

Novena de Aguinaldos: el orden correcto para rezarla y cuál es su origen

Día 1 de la Novena de Aguinaldos - martes 16 de diciembre: la encarnación del Verbo Eterno

El Ministerio de Educación Nacional establece fecha para la prueba escrita del Concurso Docente 2026

Incendio en La Victoria: Emergencia moviliza a Bomberos a casona usada como almacén de bicicletas en Jirón Raymondi

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán le

El régimen de Irán le negó atención médica independiente a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi tras su violento arresto

El Atlético de Madrid tropieza en Ipurua y se distancia de Real Madrid y Real Sociedad en la Liga Moeve F

Las ayudas de hasta 100 euros para gafas y lentillas para menores de 16 años comenzarán a darse este miércoles

Aitana Bonmatí conquista su tercer The Best

Vivian, por sanción, y Yuri, lesionado, bajas para el partido frente al Espanyol

ENTRETENIMIENTO

Renate Reinsve explicó por qué

Renate Reinsve explicó por qué se negó a seguir la industria y ahora podría ganar un Óscar: “No me sometí a las reglas en absoluto”

La selección personal de Rob Reiner sobre sus mejores películas

Rob Reiner iba a reunirse con los Obama el día en que lo encontraron muerto junto a su esposa

Condenan a segundo médico por venta ilegal de ketamina vinculada a la muerte de Matthew Perry

The Rolling Stones canceló sus planes de gira en 2026: los motivos de la decisión