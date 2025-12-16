Mundo

El petróleo cae a mínimos en años por las esperanzas de paz en Ucrania y Wall Street sufre por los datos de empleo

El Brent se desplomó por debajo de USD 60, mientras el WTI toca su nivel más bajo desde 2021, ante la posibilidad de que un acuerdo entre Rusia y Ucrania relaje las sanciones y sature el mercado. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió al 4.6% en noviembre, su nivel más alto en cuatro años

Guardar
Un operador especializado trabaja dentro
Un operador especializado trabaja dentro de una cabina en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja después de que el desempleo en EE. UU. subiera al 4.6%. (REUTERS/Brendan McDermid)

Los mercados bursátiles mundiales experimentaron caídas el martes, impulsados por datos económicos de Estados Unidos que mostraron un debilitamiento del mercado laboral, mientras que los precios del petróleo se desplomaron en medio de renovadas esperanzas de un acuerdo que ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

El temor a un aumento de la oferta, si las sanciones al crudo ruso se relajaran como parte de un acuerdo de paz, pesó fuertemente sobre el mercado energético, llevando a los principales contratos de referencia a mínimos no vistos en meses o incluso años.

El petróleo cae por debajo de niveles clave

Plataformas petroleras en el yacimiento
Plataformas petroleras en el yacimiento de Bouri, frente a la costa de Libia. El precio del barril de Brent cayó por debajo de los $60, su nivel más bajo desde mayo, debido a las esperanzas de paz en Ucrania. (REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

El petróleo fue el foco de las pérdidas. El barril de crudo Brent del Mar del Norte, referente internacional, cayó por debajo de los USD 60 por primera vez desde mayo. Por su parte, el principal contrato de crudo de Estados Unidos, West Texas Intermediate (WTI), se hundió un 3.1 por ciento a USD 55.08 por barril, su nivel más bajo desde febrero de 2021, aproximadamente un año antes de la invasión de Rusia a su vecino.

La caída se aceleró después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara el lunes que un acuerdo para poner fin a la guerra estaba más cerca que nunca. Las declaraciones se produjeron tras una conversación con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, y otros líderes europeos.

“Un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania parece estar de nuevo en la agenda, pero ya ha habido múltiples falsas alarmas este año”, señaló a la AFP Derren Nathan, jefe de investigación de renta variable en Hargreaves Lansdown.

Un acuerdo de paz podría aliviar las sanciones impuestas al crudo ruso, lo que, según los analistas, se sumaría a las preocupaciones ya existentes sobre el exceso de oferta que pesa sobre el mercado energético.

Datos de empleo de EEUU presionan a las acciones

Un peatón pasa junto a
Un peatón pasa junto a un cartel de "Se necesita ayuda" en la puerta de una ferretería en Cambridge, Massachusetts, EE. UU. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió al 4.6% en noviembre, su nivel más alto en cuatro años. (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

En el frente económico, los datos de EEUU revelaron que la tasa de desempleo subió al 4.6 por ciento en noviembre, su nivel más alto en cuatro años, desde el 4.4 por ciento de septiembre. Además, el informe, que se retrasó debido a un largo cierre del gobierno, mostró que la economía estadounidense perdió 105.000 puestos de trabajo en octubre, aunque la contratación se recuperó ligeramente en noviembre a 64.000, un ritmo más lento que antes.

“Las publicaciones de datos de EEUU de hoy fueron en general más débiles de lo esperado, aunque tampoco tan malas como algunos temían”, comentó Fawad Razaqzada, analista de Forex.com.

El débil informe laboral alimentó las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría recortar las tasas de interés en marzo. Antes del informe, el mercado valoraba una probabilidad de un recorte de tasas de marzo en poco menos del 50 por ciento; inmediatamente después, esa cifra subió a alrededor del 60 por ciento.

Steve Sosnick de Interactive Brokers indicó que, si bien las cifras de empleo eran mediocres, probablemente no eran lo suficientemente malas como para impulsar a la Fed a recortar las tasas de interés en enero. “El problema con estos números hasta cierto punto es que no son buenos, pero no son lo suficientemente malos como para que la Fed se mueva particularmente rápido”, dijo.

La inquietud por el sector tecnológico también afectó el sentimiento, con advertencias recientes sobre una burbuja impulsada por la Inteligencia Artificial, agravadas por resultados decepcionantes de Oracle y Broadcom la semana pasada. “Los inversores parecen estar cada vez más preocupados por las altas valoraciones tecnológicas”, dijo David Morrison, analista de Trade Nation.

Tendencia bajista en Europa y Asia

El gráfico del índice de
El gráfico del índice de precios de las acciones alemanas DAX se muestra en la bolsa de Fráncfort, Alemania, 16 de diciembre de 2025. El índice DAX cayó un 0.6 por ciento, siguiendo la tendencia bajista de los mercados europeos. (REUTERS/Wolfgang Rattay)

Las bolsas europeas se sumaron a la tendencia bajista global. El índice FTSE 100 de Londres cayó un 0.7 por ciento, cerrando en 9,685.50 puntos. En el continente, el índice DAX de Fráncfort perdió un 0.6 por ciento para situarse en 24,096.31, mientras que el CAC 40 de París experimentó una caída más moderada del 0.2 por ciento, cerrando en 8,109.25.

Esta debilidad general en Europa se vio parcialmente impulsada por el rendimiento de las acciones de defensa, que cayeron tras los avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

En el Reino Unido, datos débiles de empleo fortalecieron las expectativas de que el Banco de Inglaterra recortará los costos de endeudamiento el jueves.

Los mercados asiáticos cerraron la jornada con pérdidas significativas. El Nikkei 225 de Tokio descendió un 1.6 por ciento. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1.5 por ciento y el Compuesto de Shanghái cerró con una pérdida del 1.1 por ciento.

Temas Relacionados

MercadosMercados financierosBolsasWall StreetPetróleoGuerra Rusia UcraniaEmpleo EEUUDonald Trump

Últimas Noticias

Amnistía Internacional exigió al régimen de Irán la liberación inmediata de Narges Mohammadi y de otros activistas

La organización de derechos humanos reportó al menos 39 detenciones y señaló que varias personas fueron sometidas a malos tratos durante su arresto

Amnistía Internacional exigió al régimen

Reino Unido revisará las leyes de financiación política tras un caso de sobornos rusos

El Gobierno británico encargó una investigación independiente sobre donaciones, partidos y posibles vías de interferencia extranjera después de que el ex eurodiputado Nathan Gill fuera condenado por aceptar pagos a cambio de apoyar a Moscú

Reino Unido revisará las leyes

La Unión Europea afirmó que espera profundizar su relación con Chile tras el triunfo de Kast

Bruselas felicitó al presidente electo y manifestó su disposición a ampliar los vínculos políticos, económicos y de cooperación con el nuevo gobierno chileno

La Unión Europea afirmó que

Más de 17 millones de afganos enfrentarán una grave crisis alimentaria, advierte la ONU

El deterioro económico, la falta de asistencia internacional y el retorno masivo de población desde países vecinos profundizan una crisis que dejará a más de un tercio de la población afgana en niveles críticos de hambre

Más de 17 millones de

Emmanuel Macron reiteró su oposición al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La presión del sector rural francés y la exigencia de mecanismos de protección obligan a Bruselas a replantear su estrategia de apertura comercial

Emmanuel Macron reiteró su oposición
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Incendio en La Victoria: Emergencia

Incendio en La Victoria: Emergencia moviliza a Bomberos a casona usada como almacén en Jirón Antonio Raymondi

Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con José Kast, el presidente electo de Chile

De ‘El diario de Bridget Jones’ a ‘Clueless’: cinco películas que están inspiradas en obras de Jane Austen (y a lo mejor no lo sabías)

Síntomas clave de la influenza A(H1N1) y A(H3N2) que ya circula en Colombia: tome acción ante signos de alarma

Rolling Stone presentó la lista de los mejores 50 álbumes latinos del 2025: estos son los colombianos dentro del listado

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán le

El régimen de Irán le negó atención médica independiente a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi tras su violento arresto

El Atlético de Madrid tropieza en Ipurua y se distancia de Real Madrid y Real Sociedad en la Liga Moeve F

Las ayudas de hasta 100 euros para gafas y lentillas para menores de 16 años comenzarán a darse este miércoles

Aitana Bonmatí conquista su tercer The Best

Vivian, por sanción, y Yuri, lesionado, bajas para el partido frente al Espanyol

ENTRETENIMIENTO

Renate Reinsve explicó por qué

Renate Reinsve explicó por qué se negó a seguir la industria y ahora podría ganar un Óscar: “No me sometí a las reglas en absoluto”

La selección personal de Rob Reiner sobre sus mejores películas

Rob Reiner iba a reunirse con los Obama el día en que lo encontraron muerto junto a su esposa

Condenan a segundo médico por venta ilegal de ketamina vinculada a la muerte de Matthew Perry

The Rolling Stones canceló sus planes de gira en 2026: los motivos de la decisión