El petróleo cae a mínimos en años por las esperanzas de paz en Ucrania y Wall Street sufre por los datos de empleo

Un operador especializado trabaja dentro de una cabina en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja después de que el desempleo en EE. UU. subiera al 4.6%. (REUTERS/Brendan McDermid)

Los mercados bursátiles mundiales experimentaron caídas el martes, impulsados por datos económicos de Estados Unidos que mostraron un debilitamiento del mercado laboral, mientras que los precios del petróleo se desplomaron en medio de renovadas esperanzas de un acuerdo que ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

El temor a un aumento de la oferta, si las sanciones al crudo ruso se relajaran como parte de un acuerdo de paz, pesó fuertemente sobre el mercado energético, llevando a los principales contratos de referencia a mínimos no vistos en meses o incluso años.

El petróleo cae por debajo de niveles clave

Plataformas petroleras en el yacimiento de Bouri, frente a la costa de Libia. El precio del barril de Brent cayó por debajo de los $60, su nivel más bajo desde mayo, debido a las esperanzas de paz en Ucrania. (REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

El petróleo fue el foco de las pérdidas. El barril de crudo Brent del Mar del Norte, referente internacional, cayó por debajo de los USD 60 por primera vez desde mayo. Por su parte, el principal contrato de crudo de Estados Unidos, West Texas Intermediate (WTI), se hundió un 3.1 por ciento a USD 55.08 por barril, su nivel más bajo desde febrero de 2021, aproximadamente un año antes de la invasión de Rusia a su vecino.

La caída se aceleró después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara el lunes que un acuerdo para poner fin a la guerra estaba más cerca que nunca. Las declaraciones se produjeron tras una conversación con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelensky, y otros líderes europeos.

“Un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania parece estar de nuevo en la agenda, pero ya ha habido múltiples falsas alarmas este año”, señaló a la AFP Derren Nathan, jefe de investigación de renta variable en Hargreaves Lansdown.

Un acuerdo de paz podría aliviar las sanciones impuestas al crudo ruso, lo que, según los analistas, se sumaría a las preocupaciones ya existentes sobre el exceso de oferta que pesa sobre el mercado energético.

Datos de empleo de EEUU presionan a las acciones

Un peatón pasa junto a un cartel de "Se necesita ayuda" en la puerta de una ferretería en Cambridge, Massachusetts, EE. UU. La tasa de desempleo en Estados Unidos subió al 4.6% en noviembre, su nivel más alto en cuatro años. (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

En el frente económico, los datos de EEUU revelaron que la tasa de desempleo subió al 4.6 por ciento en noviembre, su nivel más alto en cuatro años, desde el 4.4 por ciento de septiembre. Además, el informe, que se retrasó debido a un largo cierre del gobierno, mostró que la economía estadounidense perdió 105.000 puestos de trabajo en octubre, aunque la contratación se recuperó ligeramente en noviembre a 64.000, un ritmo más lento que antes.

“Las publicaciones de datos de EEUU de hoy fueron en general más débiles de lo esperado, aunque tampoco tan malas como algunos temían”, comentó Fawad Razaqzada, analista de Forex.com.

El débil informe laboral alimentó las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos podría recortar las tasas de interés en marzo. Antes del informe, el mercado valoraba una probabilidad de un recorte de tasas de marzo en poco menos del 50 por ciento; inmediatamente después, esa cifra subió a alrededor del 60 por ciento.

Steve Sosnick de Interactive Brokers indicó que, si bien las cifras de empleo eran mediocres, probablemente no eran lo suficientemente malas como para impulsar a la Fed a recortar las tasas de interés en enero. “El problema con estos números hasta cierto punto es que no son buenos, pero no son lo suficientemente malos como para que la Fed se mueva particularmente rápido”, dijo.

La inquietud por el sector tecnológico también afectó el sentimiento, con advertencias recientes sobre una burbuja impulsada por la Inteligencia Artificial, agravadas por resultados decepcionantes de Oracle y Broadcom la semana pasada. “Los inversores parecen estar cada vez más preocupados por las altas valoraciones tecnológicas”, dijo David Morrison, analista de Trade Nation.

Tendencia bajista en Europa y Asia

El gráfico del índice de precios de las acciones alemanas DAX se muestra en la bolsa de Fráncfort, Alemania, 16 de diciembre de 2025. El índice DAX cayó un 0.6 por ciento, siguiendo la tendencia bajista de los mercados europeos. (REUTERS/Wolfgang Rattay)

Las bolsas europeas se sumaron a la tendencia bajista global. El índice FTSE 100 de Londres cayó un 0.7 por ciento, cerrando en 9,685.50 puntos. En el continente, el índice DAX de Fráncfort perdió un 0.6 por ciento para situarse en 24,096.31, mientras que el CAC 40 de París experimentó una caída más moderada del 0.2 por ciento, cerrando en 8,109.25.

Esta debilidad general en Europa se vio parcialmente impulsada por el rendimiento de las acciones de defensa, que cayeron tras los avances en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

En el Reino Unido, datos débiles de empleo fortalecieron las expectativas de que el Banco de Inglaterra recortará los costos de endeudamiento el jueves.

Los mercados asiáticos cerraron la jornada con pérdidas significativas. El Nikkei 225 de Tokio descendió un 1.6 por ciento. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1.5 por ciento y el Compuesto de Shanghái cerró con una pérdida del 1.1 por ciento.