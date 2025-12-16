Trump aseguró estar “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz en Ucrania tras las conversaciones en Berlín

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla durante una presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington. REUTERS/Evelyn Hockstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que el acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania está más cerca que nunca, después de que representantes estadounidenses se reunieran en Berlín el fin de semana con el mandatario ucraniano Volodímir Zelensky y autoridades europeas.

“Creo que ahora estamos más cerca que nunca”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, agregando que tuvo “conversaciones muy largas y muy buenas” con Zelensky y otros dirigentes, incluidos los de Reino Unido, Francia, Alemania y el secretario general de la OTAN.

El mandatario estadounidense insistió en que cuenta con un “apoyo enorme” por parte de los aliados europeos. “Ellos también quieren que esta guerra llegue a su fin”, señaló.

Las optimistas declaraciones se produjeron en el segundo día de conversaciones en Berlín entre Zelensky los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, para impulsar los esfuerzos destinados a detener el conflicto iniciado en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkof, se reúnen para una foto familiar en la Cancillería de Berlín, el lunes 15 de diciembre de 2025. (Lisi Niesner/Pool Foto via AP)

Altos funcionarios de la administración Trump calificaron las conversaciones de “realmente positivas en casi todos los aspectos” y revelaron que Washington ofreció a Kiev garantías de seguridad de “nivel platino”, similares a las contempladas en el Artículo 5 de la OTAN, por el cual los Estados miembros se comprometen a considerar una agresión contra cualquiera de ellos como un ataque contra toda la Alianza.

Los mandatarios europeos propusieron dirigir una fuerza multinacional con el apoyo de Estados Unidos como parte de las “sólidas garantías de seguridad” para Ucrania, con el objetivo de evitar que Rusia viole un acuerdo para poner fin al conflicto, afirmaron en una declaración conjunta.

El canciller alemán Friedrich Merz afirmó que las recientes conversaciones ofrecieron una “verdadera oportunidad para un proceso de paz” y elogió a Estados Unidos por ofrecer un conjunto “notable” de garantías de seguridad.

Sin embargo, la disputa por los territorios ocupados por Rusia sigue siendo el principal obstáculo. Zelensky indicó que siguen existiendo diferencias sobre la posible cesión de territorios.

“Hay cuestiones complejas, en particular las relativas a los territorios. Para ser sinceros, seguimos teniendo posiciones diferentes”, declaró Zelensky a la prensa.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski asiste a una conferencia diplomática del Consejo de Europa para lanzar la Comisión Internacional de Reclamaciones para Ucrania, destinada a gestionar compensaciones por la guerra de Rusia, en La Haya, Países Bajos. REUTERS/Piroschka van de Wouw

El presidente ucraniano explicó en la madrugada del lunes a medios ucranianos que el principal obstáculo para la paz es la exigencia rusa de que Ucrania le entregue toda la región del Donbás, incluidos los territorios que Moscú no ha podido conquistar por la fuerza.

“Nuestra posición es pragmática, realista y justa, y nos mantenemos en ella. No queremos entregar nuestro Donbás”, afirmó Zelenski. El mandatario señaló que los estadounidenses proponen crear en estos territorios una zona libre económica, pero subrayó que esto “no significa que bajo el control de la Federación Rusa”.

Funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, advirtieron que Ucrania debe aceptar el acuerdo y que las garantías de seguridad ofrecidas “no estarán sobre la mesa para siempre”.

El plan de paz respaldado por Trump no incluiría el despliegue de tropas estadounidenses en Ucrania, pero sí mecanismos sólidos de disuasión militar, verificación y desescalada. Este acuerdo requeriría la aprobación del Senado estadounidense.

Moscú señaló que insistirá en sus demandas fundamentales, entre ellas las relativas al territorio y a que Ucrania nunca se una a la Alianza Atlántica. El Kremlin también rechazó el lunes una propuesta de tregua navideña presentada por Merz y apoyada por Zelensky.

“Nosotros queremos paz, no una tregua que dé respiro a los ucranianos y que les permita prepararse para proseguir la guerra”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial.

Trump calificó de inevitable que Ucrania tuviera que ceder territorio a Rusia, un resultado inaceptable para Zelensky tras casi cuatro años de guerra. El presidente estadounidense dijo que tanto Rusia como Ucrania tienen momentos en que quieren que termine la guerra “y otras veces no”, añadiendo: “Así que tenemos que lograr que se pongan de acuerdo”.