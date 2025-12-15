Mundo

El rial iraní alcanzó un nuevo mínimo histórico frente al dólar

La moneda de Irán experimenta una depreciación acelerada, lo que incrementa la presión sobre los precios de bienes esenciales y agrava la situación económica de las familias en medio de sanciones y tensiones internacionales

Guardar
El rial iraní volvió a caer el
El rial iraní volvió a caer el lunes a un nuevo mínimo histórico de más de 1,3 millones por dólar estadounidense. (Getty)

El rial iraní volvió a caer el lunes a un nuevo mínimo histórico de más de 1,3 millones por dólar estadounidense, profundizando el colapso de la moneda menos de dos semanas después de que rompió por primera vez la marca de 1,2 millones en medio de la presión de las sanciones y las tensiones regionales.

Los operadores de divisas en Teherán cotizaron el dólar por encima de 1,3 millones de riales, lo que subraya la velocidad de la caída desde el 3 de diciembre, cuando el rial alcanzó lo que entonces era un mínimo histórico.

La rápida depreciación está agravando las presiones inflacionarias, haciendo subir los precios de los alimentos y otros productos básicos y tensionando aún más los presupuestos familiares, una tendencia que podría intensificarse por un cambio en el precio de la gasolina introducido en los últimos días.

El sábado, Irán añadió un tercer nivel de precios de gasolina, elevando el precio de la gasolina completa por encima de las cotizaciones mensuales en 50.000 riales (4 centavos de dólar estadounidense). Se trata del primer ajuste importante en el precio del combustible desde la subida de precios de 2019, que desencadenó protestas a nivel nacional y una represión que, según informes, causó la muerte de más de 300 personas.

El rial iraní es la
El rial iraní es la moneda con menos valor en todo el mundo. Foto: Euronews

Con el sistema revisado, los conductores siguen recibiendo 60 litros al mes a la tarifa subsidiada de 15.000 riales por litro y otros 100 litros a 30.000 riales, pero cualquier compra adicional ahora cuesta más del triple del precio subsidiado original. Si bien la gasolina en Irán sigue siendo una de las más baratas del mundo, los economistas advierten que el cambio podría impulsar la inflación en un momento en que el rápido debilitamiento del rial ya está encareciendo los alimentos y otros productos básicos.

La caída se produce cuando los esfuerzos por reactivar las negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní parecen estancados, mientras persiste la incertidumbre sobre el riesgo de un nuevo conflicto tras la guerra de 12 días de junio entre Irán e Israel. Muchos iraníes también temen la posibilidad de una confrontación más amplia que podría involucrar a Estados Unidos, lo que aumentaría la ansiedad en el mercado.

La economía de Irán ha sido golpeada durante años por las sanciones internacionales, particularmente después de que Donald Trump retirara unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales en 2018. En el momento en que se implementó el acuerdo de 2015, que redujo drásticamente el enriquecimiento y las reservas de uranio de Irán a cambio de un alivio de las sanciones, el rial se cotizaba a alrededor de 32.000 por dólar.

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca para un segundo mandato en enero, su administración reactivó una campaña de “máxima presión”, ampliando las sanciones contra el sector financiero y las exportaciones energéticas de Irán. Washington ha vuelto a perseguir a las empresas involucradas en el comercio de crudo iraní, incluyendo ventas con descuento a compradores en China, según declaraciones estadounidenses.

El sábado, Irán añadió un tercer
El sábado, Irán añadió un tercer nivel de precios de gasolina, elevando el precio de la gasolina completa por encima de las cotizaciones mensuales en 50.000 riales (4 centavos de dólar estadounidense). (Foto: Shutterstock)

A finales de septiembre, la presión aumentó cuando las Naciones Unidas reimpusieron sanciones relacionadas con la energía nuclear a Irán mediante lo que los diplomáticos describieron como el mecanismo de “recuperación rápida”. Estas medidas congelaron nuevamente los activos iraníes en el extranjero, detuvieron las transacciones de armas con Teherán e impusieron sanciones relacionadas con el programa de misiles balísticos de Irán.

Los economistas advierten que la depreciación acelerada del rial podría alimentar un círculo vicioso de precios más altos y menor poder adquisitivo, en particular para productos básicos como la carne y el arroz, fundamentales en la dieta iraní. Para muchos iraníes, el último mínimo histórico refuerza la preocupación de que el alivio se mantenga lejano a medida que la diplomacia flaquea y las sanciones se endurecen.

(con información de AP)

Temas Relacionados

rial iranídolarcotizacióninflación

Últimas Noticias

EEUU condenó las acciones agresivas de China contra pescadores filipinos en el mar de China Meridional: “Tácticas cada vez más peligrosas”

Tres pescadores resultaron heridos tras el uso de cañones de agua por parte de la Guardia Costera china en aguas disputadas. Washington advirtió que las maniobras de Beijing socavan la estabilidad regional

EEUU condenó las acciones agresivas

María Corina Machado felicitó a José Antonio Kast por su triunfo en la elección presidencial de Chile

La dirigente antichavista expresó confianza en que el nuevo mandatario apoyará la transición democrática en Venezuela y la estabilidad regional

María Corina Machado felicitó a

Duelo y silencio en Sídney tras el ataque terrorista en Bondi Beach: “Me siento devastada y asqueada”

Vecinos y turistas acudieron este lunes a la icónica playa para rendir homenaje tras el tiroteo que dejó 15 muertos. El ataque, perpetrado por un padre y su hijo armados con rifles, es el primer atentado mortal contra la comunidad judía en la historia del país

Duelo y silencio en Sídney

Cómo es el exilio de Bashar Al-Assad en un barrio de lujo de Moscú tras la caída de su sangriento régimen en Siria

El déspota sirio y sus allegados se han instalado en un exclusivo barrio ruso, donde llevan una existencia reservada y bajo estricta vigilancia, alejados de la influencia política que ejercieron durante décadas

Cómo es el exilio de

Quiénes son y qué se sabe de los terroristas de la matanza en Bondi Beach

Las autoridades dijeron que los responsables del atentado terrorista, Sajid Akram y su hijo Naveed, actuaron motivados por creencias radicales, mientras se investigan posibles conexiones con el grupo Estado Islámico

Quiénes son y qué se
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El PP presiona a Yolanda

El PP presiona a Yolanda Díaz para que deje de “fingir enfado” y fuerce la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso

Multinacionales que se van: por primera vez en 22 años la inversión extranjera directa arroja un saldo negativo en 2025

El Hay Festival respondió a la polémica por la invitación de María Corina Machado a su edición 2026

Fátima Bosch celebra en Tabasco su título como Miss Universo: “Solo Cristo Rey puede funarnos”

Tipo de cambio: precio del dólar canadiense en México hoy 15 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
La Justicia de Putin declaró

La Justicia de Putin declaró organización extremista a la banda rusa feminista Pussy Riot

Ultraderechista, socialista y sindicalista formalizan candidaturas para presidir Portugal

Un seísmo de magnitud 4,1 sacude partes del centro y el norte de Portugal sin daños

Autoridades de Perú allanan casa de gobernador del Callao y ordenan su ubicación y captura

Bielorrusia indulta a 123 presos políticos extranjeros tras el levantamiento parcial de sanciones de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Los secretos de Superman, la

Los secretos de Superman, la cinta que cambió el cine y el coleccionismo para siempre

Quiénes son los hijos de Rob Reiner y Michele Singer: todo sobre la familia del director

Rachael Carpani, actriz de “NCIS: Los Ángeles”, murió tras batallar contra una larga enfermedad

Familia de Rob Reiner y Michele Singer rompe el silencio tras la muerte de la pareja: “Estamos devastados”

“Wake Up Dead Man”: el regreso triunfal de Knives Out y el misterio que todos quieren resolver en Netflix