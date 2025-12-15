El rial iraní alcanzó un nuevo mínimo histórico frente al dólar

El rial iraní volvió a caer el lunes a un nuevo mínimo histórico de más de 1,3 millones por dólar estadounidense. (Getty)

El rial iraní volvió a caer el lunes a un nuevo mínimo histórico de más de 1,3 millones por dólar estadounidense, profundizando el colapso de la moneda menos de dos semanas después de que rompió por primera vez la marca de 1,2 millones en medio de la presión de las sanciones y las tensiones regionales.

Los operadores de divisas en Teherán cotizaron el dólar por encima de 1,3 millones de riales, lo que subraya la velocidad de la caída desde el 3 de diciembre, cuando el rial alcanzó lo que entonces era un mínimo histórico.

La rápida depreciación está agravando las presiones inflacionarias, haciendo subir los precios de los alimentos y otros productos básicos y tensionando aún más los presupuestos familiares, una tendencia que podría intensificarse por un cambio en el precio de la gasolina introducido en los últimos días.

El sábado, Irán añadió un tercer nivel de precios de gasolina, elevando el precio de la gasolina completa por encima de las cotizaciones mensuales en 50.000 riales (4 centavos de dólar estadounidense). Se trata del primer ajuste importante en el precio del combustible desde la subida de precios de 2019, que desencadenó protestas a nivel nacional y una represión que, según informes, causó la muerte de más de 300 personas.

El rial iraní es la moneda con menos valor en todo el mundo. Foto: Euronews

Con el sistema revisado, los conductores siguen recibiendo 60 litros al mes a la tarifa subsidiada de 15.000 riales por litro y otros 100 litros a 30.000 riales, pero cualquier compra adicional ahora cuesta más del triple del precio subsidiado original. Si bien la gasolina en Irán sigue siendo una de las más baratas del mundo, los economistas advierten que el cambio podría impulsar la inflación en un momento en que el rápido debilitamiento del rial ya está encareciendo los alimentos y otros productos básicos.

La caída se produce cuando los esfuerzos por reactivar las negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní parecen estancados, mientras persiste la incertidumbre sobre el riesgo de un nuevo conflicto tras la guerra de 12 días de junio entre Irán e Israel. Muchos iraníes también temen la posibilidad de una confrontación más amplia que podría involucrar a Estados Unidos, lo que aumentaría la ansiedad en el mercado.

La economía de Irán ha sido golpeada durante años por las sanciones internacionales, particularmente después de que Donald Trump retirara unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales en 2018. En el momento en que se implementó el acuerdo de 2015, que redujo drásticamente el enriquecimiento y las reservas de uranio de Irán a cambio de un alivio de las sanciones, el rial se cotizaba a alrededor de 32.000 por dólar.

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca para un segundo mandato en enero, su administración reactivó una campaña de “máxima presión”, ampliando las sanciones contra el sector financiero y las exportaciones energéticas de Irán. Washington ha vuelto a perseguir a las empresas involucradas en el comercio de crudo iraní, incluyendo ventas con descuento a compradores en China, según declaraciones estadounidenses.

A finales de septiembre, la presión aumentó cuando las Naciones Unidas reimpusieron sanciones relacionadas con la energía nuclear a Irán mediante lo que los diplomáticos describieron como el mecanismo de “recuperación rápida”. Estas medidas congelaron nuevamente los activos iraníes en el extranjero, detuvieron las transacciones de armas con Teherán e impusieron sanciones relacionadas con el programa de misiles balísticos de Irán.

Los economistas advierten que la depreciación acelerada del rial podría alimentar un círculo vicioso de precios más altos y menor poder adquisitivo, en particular para productos básicos como la carne y el arroz, fundamentales en la dieta iraní. Para muchos iraníes, el último mínimo histórico refuerza la preocupación de que el alivio se mantenga lejano a medida que la diplomacia flaquea y las sanciones se endurecen.

(con información de AP)