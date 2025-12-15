Mundo

Duelo y silencio en Sídney tras el ataque terrorista en Bondi Beach: “Me siento devastada y asqueada”

Vecinos y turistas acudieron este lunes a la icónica playa para rendir homenaje tras el tiroteo que dejó 15 muertos. El ataque, perpetrado por un padre y su hijo armados con rifles, es el primer atentado mortal contra la comunidad judía en la historia del país

Flores, velas y menorás: los dolientes rezan por las víctimas del tiroteo masivo de Sídney

La icónica y turística playa de Bondi, en Sídney, presentaba este lunes la imagen opuesta a su frenesí habitual: casi vacía y en silencio, con flores, velas y mensajes de duelo tras el atentado contra un acto festivo de la comunidad judía que dejó al menos 15 muertos, el tiroteo más grave del país en las últimas tres décadas.

El ataque terrorista, como lo definieron las autoridades, se produjo el domingo por la tarde durante una celebración de Janucá en el parque Archer, junto a la popular playa del este de Sídney, habitualmente abarrotada de surfistas y viandantes.

Personas rinden homenaje en el
Personas rinden homenaje en el Pabellón de Bondi a las víctimas del tiroteo durante una celebración de Janucá. El ataque dejó 15 muertos, incluida una niña de 10 años. REUTERS/Hollie Adams

“Vivo en Bondi desde hace dos años. Ayer estaba caminando por la playa una hora antes de todo lo que pasó”, relata a EFE Luke Nelson, de 26 años y originario de Liverpool (Reino Unido). “Lo que ocurrió aquí es una locura, no representa en absoluto lo que es Bondi: un lugar donde todo el mundo se encuentra, muy amigable”, añade.

Un pequeño árbol de Navidad
Un pequeño árbol de Navidad en Bondi Beach en Sydney, Australia, tras el tiroteo del 14 de diciembre del 2025. (AP foto/Mark Baker)

Nelson asegura que nunca se ha sentido preocupado por su seguridad en Australia, un país con bajos índices de criminalidad y donde la violencia armada es poco frecuente. “Bondi es un lugar donde todo el mundo se siente muy seguro y esto es algo totalmente inusual”, subraya, mientras observa el fuerte despliegue policial que aún acordona la zona.

Dolor y conmoción

Una persona es consolada en
Una persona es consolada en la escena del tiroteo en Bondi Beach. El ataque contra la celebración de Janucá es el primer atentado mortal contra la comunidad judía en la historia de Australia. REUTERS/Hollie Adams

Entre quienes acudieron a la playa para rendir homenaje a las víctimas se encuentra Jessica Santos, de 33 años, nacida en Israel y criada en Australia. Visiblemente emocionada, explica que necesitó ausentarse del trabajo para acudir a Bondi. “Crecí aquí, entre Bondi y Coogee. No sé cómo poner esto en palabras, pero me siento devastada, entumecida y asqueada”, dice a EFE.

El atentado ha dejado por el momento 15 muertos —14 en el lugar y uno más en el hospital, una niña de 10 años-, y al menos 40 heridos. Las víctimas tenían entre 10 y 87 años, según las autoridades de Nueva Gales del Sur, a donde pertenece Sídney.

La policía confirmó este lunes que dos hombres armados con rifles, padre e hijo, abrieron fuego contra la multitud sobre las 18:40 hora local (7:40 GMT) del domingo. Uno de los atacantes, de 50 años, murió tras ser abatido, mientras que el segundo, de 24, permanece hospitalizado bajo custodia en estado crítico.

Sajid Akram y Naveed Akram,
Sajid Akram y Naveed Akram, terroristas que asesinaron a 15 personas durante una celebración de Janucá en Sidney, Australia, este 14 de diciembre.

Katya Dechen, de 36 años y de origen ruso-ucraniano, quien vivió en Bondi en 2022, recuerda el valor simbólico del lugar. “Es una playa muy especial para todo el mundo. Aquí se reúnen personas de todos los países y no quiero que lo ocurrido haga que Bondi quede asociada a esta tragedia”, afirma.

Una pareja coloca flores como
Una pareja coloca flores como homenaje a las víctima de un tiroteo ante el Bondi Pavilion en el distrito de Bondi Beach, Sydney, el lunes 15 de diciembre de 2025, al día siguiente de la balacera. (AP Foto/Mark Baker)

También acudieron personas movidas por la fe y la solidaridad. Faith Bon, aborigen y miembro de una comunidad cristiana, explica que decidió acercarse a la playa tras conocer la noticia. “Sentí en mi corazón que debía venir a rezar por las víctimas y sus familias”.

Investigación y condena

Un oficial de policía retira
Un oficial de policía retira la cinta policial de la casa de los sospechosos en Bonnyrigg. Los atacantes, identificados como Sajid y Naveed Akram, habrían jurado lealtad al Estado Islámico. REUTERS/Alasdair Pal

Las autoridades mantienen un amplio despliegue policial y la investigación está en manos del Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo. El comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, declaró el incidente como terrorismo en la víspera y aseguró que se activaron poderes especiales para evitar nuevas amenazas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que el atentado “ha golpeado el corazón de nuestra nación” y lo calificó como “un acto de terrorismo y antisemitismo”.

Australia registra desde hace décadas niveles muy bajos de violencia armada, especialmente tras la masacre de Port Arthur (Tasmania, sur) en 1996, un tiroteo que dejó 35 muertos y supuso un endurecimiento histórico de la legislación sobre armas.

Aunque en los últimos años se han registrado incidentes antisemitas, este es el primer ataque mortal contra la comunidad judía en Australia.

Mujeres se consuelan durante una
Mujeres se consuelan durante una vigilia en Tel Aviv tras el ataque en Bondi Beach. Entre las víctimas se encuentran ciudadanos israelíes y el rabino Eli Schlanger, organizador del evento de Janucá. REUTERS/Ronen Zvulun

Según un informe publicado a principios de este mes por el Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, desde el ataque de Hamas en Israel y la guerra en Gaza se han registrado más incidentes contra la comunidad judía -que representa el 0,4% de la población australiana- que en la década anterior en su conjunto, con un total de 1.654 en los últimos doce meses.

Las autoridades australianas crearon a mediados de 2024 dos comisiones especiales, una para combatir el antisemitismo y otra para luchar contra la islamofobia, en medio de tensiones.

El Consejo Nacional de Imanes de Australia (ANIC, por sus siglas en inglés) y la comunidad musulmana australiana condenaron este lunes “de forma inequívoca” el ataque, que calificaron de “horrible y totalmente incompatible con los valores de la sociedad australiana” en un comunicado.

Bondi es uno de los barrios de toda Australia donde se concentra una de las mayores comunidades judías del país, con una fuerte presencia de sinagogas, escuelas, comercios y organizaciones comunitarias.

(Con información de EFE)

