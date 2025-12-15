Boric y Kast se reunieron en La Moneda para iniciar la transición presidencial en Chile

El presidente chileno Gabriel Boric, a la izquierda, da la bienvenida al presidente electo José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda el día después de que Kast ganara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago, Chile, el lunes 15 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, recibió este lunes en el Palacio de La Moneda al mandatario electo, José Antonio Kast, dando inicio formal al proceso de transición de gobierno que culminará el próximo 11 de marzo. El encuentro se desarrolló en un clima que ambas partes calificaron como constructivo y respetuoso, pese a las profundas diferencias ideológicas que los separan.

Tras la reunión, Boric destacó el tono del diálogo y agradeció públicamente la disposición del presidente electo. “Agradezco a José Antonio Kast y su equipo de colaboradores por la disposición y contribución al clima positivo en el que se desarrolló esta reunión. Aquí nos une Chile y somos parte del mismo destino de la nación”, expresó el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

Según explicó el jefe de Estado, durante el encuentro se abordaron aspectos centrales del funcionamiento del Ejecutivo, la situación general del país y la agenda legislativa, además de los pasos necesarios para garantizar una transición ordenada. En ese marco, Boric remarcó: “Es muy importante, chilenos y chilenas, tener en cuenta que más allá de las distintas visiones políticas que ambos representamos, existe una continuidad del Estado, una continuidad de sus instituciones, una continuidad del servicio público y del orden democrático”.

Boric agradece a Kast la "disposición y contribución al clima positivo" de su reunión tras ganar los elecciones

“Quienes hoy día habitamos el Palacio de La Moneda somos aves de paso, también lo serán los que vengan y cada uno de nosotros construye sobre lo que han hecho quienes nos antecedieron”, afirmó.

Por su parte, Kast calificó la reunión como “muy positiva” y señaló ante la prensa: “Fue una reunión muy republicana en el sentido amplio de la palabra para conocer situaciones que van a afectar y pueden requerir una coordinación entre el gobierno saliente y el entrante”.

“Tuvimos una conversación personal muy importante y las posibilidades que nos da ir conociendo cómo funciona el Estado, cuáles son las situaciones más complejas que podemos tener que abordar hacia adelante y cuidar la institucionalidad”, sostuvo.

Kast, fundador del Partido Republicano, llega a la presidencia tras imponerse con el 58,16 % de los votos en la segunda vuelta electoral frente a la candidata de la izquierda y el centro, Jeannette Jara. Será el primer dirigente identificado con el pinochetismo en alcanzar el poder desde el fin de la dictadura, en un contexto regional marcado por el avance de gobiernos conservadores.

Kast, fundador del Partido Republicano. (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

“Hay muchas políticas que, independiente de quien gobierne, tienen que seguir funcionando, eso hemos conversado hoy en un diálogo cordial, respetuoso, institucional y con altura de miras”, enfatizó Boric.

Kast, en tanto, volvió a insistir en su diagnóstico de que el país atraviesa una crisis y reiteró su propuesta de conformar un “gobierno de emergencia”, que, según afirmó, deberá traducirse en acuerdos amplios en áreas como seguridad, salud y vivienda. “Tiene que verse reflejado en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios en los que habrá acuerdos, porque hay situaciones que afectan de forma transversal”, señaló.

En el plano internacional, el triunfo del ultraderechista generó reacciones dispares. Mientras líderes de países como Brasil, Argentina y Estados Unidos felicitaron al presidente electo, desde Colombia surgieron fuertes críticas. El mandatario Gustavo Petro vinculó a Kast con el fascismo y el nazismo en publicaciones en X, lo que provocó una inmediata respuesta del gobierno chileno. El canciller Alberto van Klaveren calificó esos dichos como “una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna” y confirmó la entrega de una nota de protesta al embajador colombiano en Santiago.

En paralelo al inicio de la transición, Kast tiene previsto realizar este martes su primer viaje al exterior como presidente electo, con destino a Buenos Aires, donde será recibido por el mandatario argentino Javier Milei, con quien ha manifestado afinidad política y “sueños compartidos”.

(Con información de agencias)