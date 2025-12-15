Mundo

Alemania y Ucrania crearon una empresa conjunta para producir drones militares a gran escala en Europa

Quantum-Systems y Frontline Robotics instalarán en territorio europeo la primera línea industrial totalmente automatizada dedicada a fabricar drones para las Fuerzas Armadas ucranianas

El fabricante alemán Quantum-Systems y la empresa ucraniana Frontline Robotics anunciaron este lunes la creación de la empresa conjunta Quantum Frontline Industries (QFI), con la que establecerán en Europa la primera línea de producción de drones totalmente automatizada y a escala industrial destinada a las Fuerzas Armadas de Ucrania. La iniciativa busca garantizar un suministro sostenido de sistemas no tripulados en un contexto de guerra prolongada y crecientes restricciones de seguridad dentro del territorio ucraniano.

Según informaron ambas compañías en un comunicado, la nueva sociedad producirá en serie drones multiuso desarrollados por Frontline Robotics y probados en el campo de batalla. El cien por cien de los sistemas fabricados en Alemania será entregado a las Fuerzas de Defensa de Ucrania, en volúmenes definidos por el Ministerio de Defensa ucraniano, en el marco de la iniciativa gubernamental “Build with Ukraine”.

El director ejecutivo de Frontline Robotics, Yevguén Tretiak, señaló que se trata de la primera empresa conjunta de defensa entre Ucrania y Alemania y aseguró que permitirá suministrar “miles de drones para repeler al agresor ruso”. A su juicio, el proyecto puede servir de modelo para futuras asociaciones internacionales en el ámbito militar-industrial vinculadas a la defensa de Ucrania.

Desde la parte alemana, el codirector ejecutivo de Quantum-Systems, Sven Kruck, subrayó que la cooperación representa un paso estratégico para su compañía tras su implicación previa en el apoyo a Kiev. “Los ucranianos han revolucionado la guerra con drones, ahora nosotros revolucionaremos juntos la guerra industrial”, afirmó, al destacar que la nueva planta creará por primera vez en Europa una capacidad de producción extranjera de este tipo y escala dedicada exclusivamente a Ucrania.

La decisión de fabricar fuera del país responde, según Frontline Robotics, a las dificultades crecientes para sostener la producción industrial en condiciones de seguridad dentro de Ucrania. El director de desarrollo empresarial de la firma ucraniana, Mykyta Rozhkov, explicó que la elevada demanda de drones en el frente hace imprescindible ampliar la producción en serie y diversificar los lugares de fabricación para reducir riesgos.

Por razones de seguridad, las empresas no revelaron la ubicación exacta de la nueva instalación industrial ni detalles técnicos adicionales sobre su capacidad. El lanzamiento de QFI es el resultado de una alianza estratégica firmada por ambas compañías a comienzos de este año, en un momento en el que Ucrania ha intensificado sus esfuerzos para internacionalizar parte de su industria de defensa.

El acuerdo prevé un reparto claro de funciones. Quantum-Systems aportará la infraestructura industrial y se encargará de las operaciones de producción, mientras que Frontline Robotics suministrará los diseños bajo licencia, la formación técnica y la asistencia durante todo el ciclo de vida de los sistemas. La producción se ajustará a los estándares de la OTAN, un elemento clave en la interoperabilidad con los aliados occidentales de Ucrania.

La coproducción transfronteriza de armamento se ha convertido en una de las vías exploradas por Kiev para sostener su esfuerzo bélico frente a Rusia, especialmente en el ámbito de los drones, que han adquirido un papel central tanto en tareas de reconocimiento como en operaciones ofensivas. Ucrania ha desarrollado en los últimos años un ecosistema tecnológico propio en este sector, impulsado por la urgencia del conflicto.

Además del componente militar, el comunicado subraya que el proyecto abrirá oportunidades de empleo en Alemania para ciudadanos ucranianos, en un contexto de fuerte presencia de refugiados del país en territorio alemán desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Berlín es uno de los principales apoyos políticos, militares y financieros de Kiev dentro de la Unión Europea.

La creación de QFI refleja, en este sentido, una tendencia más amplia hacia la integración de la industria de defensa ucraniana en el entramado industrial europeo, combinando la experiencia operativa adquirida en el frente con la capacidad tecnológica y productiva de países como Alemania. Un movimiento que apunta a reforzar la autonomía industrial de Ucrania mientras profundiza su alineamiento con los socios occidentales.

