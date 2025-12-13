Mundo

Ucrania acusó a Rusia de atacar con un dron a un buque turco en el mar Negro y alertó por la seguridad alimentaria

Según Kiev, el carguero Viva, que transportaba aceite de girasol hacia Egipto por un corredor protegido, fue blanco de un “ataque dirigido” en aguas internacionales. Zelensky advirtió que habrá una respuesta

Guardar
Ataque con un dron ruso a un buque turco

Ucrania acusó este sábado a Rusia de atacar con un dron al buque turco Viva, que transportaba aceite de girasol hacia Egipto a través del mar Negro, en un incidente que, según las autoridades ucranianas, representa una escalada en las amenazas a la seguridad alimentaria y la navegación internacional. El ataque ocurrió un día después de que un asalto ruso provocara un incendio en otro barco de propiedad turca en un puerto ucraniano.

De acuerdo con información difundida en redes sociales por la marina ucraniana, el buque, que navegaba dentro de la zona económica exclusiva de Ucrania utilizando un corredor de grano protegido, fue blanco de un “ataque dirigido” mediante un dron cuando transportaba su carga hacia Egipto. En el momento del suceso, el Viva llevaba 11 tripulantes, todos de nacionalidad turca, quienes resultaron ilesos y pudieron continuar la travesía según el comunicado oficial.

Imágenes publicadas por las autoridades muestran el daño causado en la estructura de la embarcación, con presencia de agua sobre la cubierta y lo que parece ser parte de la maquinaria del dron.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky condenó el ataque durante su alocución vespertina, calificándolo como “un golpe contra la seguridad alimentaria”. Zelensky sostuvo que “golpear a estos barcos, que no tienen relación con la guerra, constituye un desafío directo de Rusia a todo el mundo”. El mandatario ucraniano agregó que coordinaría con aliados internacionales para determinar la respuesta adecuada, enfatizando que “habrá una respuesta”.

Las autoridades navales ucranianas señalaron que el ataque se ejecutó en aguas internacionales fuera del alcance de los sistemas de defensa antiaérea ucranianos y acusaron a Rusia de incurrir en una violación a las leyes marítimas. Mencionaron también que mantienen contacto con el capitán del Viva.

Este incidente ocurre después de que, el viernes, Rusia atacó dos puertos ucranianos, dañando tres barcos de propiedad turca, según información oficial ucraniana. Uno de estos buques experimentó un incendio de gran magnitud como resultado de la agresión. De acuerdo con la marina de Ucrania, estos ataques se producen poco después de que Moscú advirtiera sobre su intención de “aislar a Ucrania del mar”, como represalia por los daños que provocaron ataques de Kiev a tres petroleros de la llamada “flota en la sombra” rusa que transportaban crudo para exportación.

Ataque ruso en el puerto de Odesa

Las agresiones rusas suceden en un contexto de creciente tensión, marcado por la reciente reunión presencial entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente ruso Vladimir Putin. Durante ese encuentro, el líder turco instó a la suspensión de los ataques contra puertos y centros energéticos. Sin embargo, los hechos del fin de semana reflejan una intensificación en los riesgos para la navegación comercial y las exportaciones agrícolas en la región.

El corredor de grano del mar Negro es vital para el traslado de productos agrícolas desde Ucrania a los mercados internacionales. La reciente serie de ataques contra embarcaciones civiles y puertos estratégicos plantea nuevos desafíos tanto para la seguridad regional como para la estabilidad de las cadenas globales de suministro alimentario.

(Con información de AFP y Reuters)

Temas Relacionados

UcraniaRusiaTurquíaOdesaúltimas noticias américa

Últimas Noticias

Criaturas, rituales y regalos: las tradiciones más extrañas que transforman la Navidad en diferentes partes del mundo

Más allá de los clásicos árboles y villancicos que caracterizan a esta época de fiestas, existen figuras que asombran tanto a niños como adultos

Criaturas, rituales y regalos: las

Donald Trump repudió el ataque de ISIS a militares estadounidenses en Siria: “Vamos a tomar represalias”

El presidente de EEUU aseguró que responderá al atentado ocurrido durante un patrullaje en Palmira, el primero con víctimas norteamericanas desde la caída de Bashar al Assad

Donald Trump repudió el ataque

“Palizas, insultos y obscenidades”: revelan detalles de la violenta detención de la Nobel iraní Narges Mohammadi

La operación policial en Mashhad dejó a decenas de personas incomunicadas y desató una ola de críticas globales por la represión estatal del régimen persa

“Palizas, insultos y obscenidades”: revelan

Cuál es el origen de los mercados navideños y adonde se encuentran los más antiguos

Estos lugares permiten conocer historias, personajes y sabores que transforman cualquier visita durante las fiestas en un recuerdo imborrable

Cuál es el origen de

Ucrania recibió a 114 presos políticos bielorrusos tras ser liberados por el régimen de Lukashenko

Otros de los excarcelados, como el premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, fueron trasladados a Lituania, donde fueron recibidos por la líder opositora en el exilio, Svetlana Tijanovskaya

Ucrania recibió a 114 presos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Atentado terrorista contra la estación

Atentado terrorista contra la estación de Policía en Patía, Cauca: van tres ataques en 20 días

La calidad del aire en la CDMX este 13 de diciembre

Joran van der Sloot: Reportan que neerlandés habría intentado quitarse la vida en su celda del penal Challapalca

Maestros del SNTE van por incremento salarial del 13% para 2026: “Se lo merecen”

Secretaría de las Mujeres presenta estrategia nacional contra el abuso sexual y embarazo en adolescentes: estas son las acciones

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Venezuela rechaza decisión de la UE de congelar indefinidamente activos de Rusia

El primer ministro de Tailandia hablará este viernes con Trump sobre conflicto con Camboya

El último candidato a la Presidencia de Perú es elegido mediante lanzamiento de una moneda

Mohamed asegura que el Toluca está vivo en su anhelo de ser el campeón del Apertura

Ayón afirma que al baloncetista mexicano le falta "fortaleza mental"

ENTRETENIMIENTO

“IT: Bienvenidos a Derry” llega

“IT: Bienvenidos a Derry” llega a su fin: fecha y horario de estreno del capítulo 8

Una llamada y música navideña que no paró de sonar por más de un día: así fueron las últimas horas de Peter Greene antes de morir

Revelan detallas de la reprobación de Kim Kardashian en el examen de abogacía

Jim Carrey reveló el inusual y extremo entrenamiento que necesitó para ser El Grinch: “Se parecía a ser torturado”

“Zootopia 2″ bate récords de taquilla a nivel mundial: ya superó los mil millones de dólares en recaudación