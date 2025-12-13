Ucrania acusó a Rusia de atacar con un dron a un buque turco en el mar Negro y alertó por la seguridad alimentaria

Ataque con un dron ruso a un buque turco

Ucrania acusó este sábado a Rusia de atacar con un dron al buque turco Viva, que transportaba aceite de girasol hacia Egipto a través del mar Negro, en un incidente que, según las autoridades ucranianas, representa una escalada en las amenazas a la seguridad alimentaria y la navegación internacional. El ataque ocurrió un día después de que un asalto ruso provocara un incendio en otro barco de propiedad turca en un puerto ucraniano.

De acuerdo con información difundida en redes sociales por la marina ucraniana, el buque, que navegaba dentro de la zona económica exclusiva de Ucrania utilizando un corredor de grano protegido, fue blanco de un “ataque dirigido” mediante un dron cuando transportaba su carga hacia Egipto. En el momento del suceso, el Viva llevaba 11 tripulantes, todos de nacionalidad turca, quienes resultaron ilesos y pudieron continuar la travesía según el comunicado oficial.

Imágenes publicadas por las autoridades muestran el daño causado en la estructura de la embarcación, con presencia de agua sobre la cubierta y lo que parece ser parte de la maquinaria del dron.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky condenó el ataque durante su alocución vespertina, calificándolo como “un golpe contra la seguridad alimentaria”. Zelensky sostuvo que “golpear a estos barcos, que no tienen relación con la guerra, constituye un desafío directo de Rusia a todo el mundo”. El mandatario ucraniano agregó que coordinaría con aliados internacionales para determinar la respuesta adecuada, enfatizando que “habrá una respuesta”.

Las autoridades navales ucranianas señalaron que el ataque se ejecutó en aguas internacionales fuera del alcance de los sistemas de defensa antiaérea ucranianos y acusaron a Rusia de incurrir en una violación a las leyes marítimas. Mencionaron también que mantienen contacto con el capitán del Viva.

Este incidente ocurre después de que, el viernes, Rusia atacó dos puertos ucranianos, dañando tres barcos de propiedad turca, según información oficial ucraniana. Uno de estos buques experimentó un incendio de gran magnitud como resultado de la agresión. De acuerdo con la marina de Ucrania, estos ataques se producen poco después de que Moscú advirtiera sobre su intención de “aislar a Ucrania del mar”, como represalia por los daños que provocaron ataques de Kiev a tres petroleros de la llamada “flota en la sombra” rusa que transportaban crudo para exportación.

Ataque ruso en el puerto de Odesa

Las agresiones rusas suceden en un contexto de creciente tensión, marcado por la reciente reunión presencial entre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente ruso Vladimir Putin. Durante ese encuentro, el líder turco instó a la suspensión de los ataques contra puertos y centros energéticos. Sin embargo, los hechos del fin de semana reflejan una intensificación en los riesgos para la navegación comercial y las exportaciones agrícolas en la región.

El corredor de grano del mar Negro es vital para el traslado de productos agrícolas desde Ucrania a los mercados internacionales. La reciente serie de ataques contra embarcaciones civiles y puertos estratégicos plantea nuevos desafíos tanto para la seguridad regional como para la estabilidad de las cadenas globales de suministro alimentario.

(Con información de AFP y Reuters)