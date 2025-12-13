Gatos, hongos y venenos: las amenazas ocultas que casi destruyeron la memoria escrita de la Edad Media

La humedad y los hongos representaron amenazas constantes para la conservación de manuscritos medievales en monasterios europeos (Pannonhalma Archabbey via AP)

La supervivencia de los manuscritos medievales estuvo determinada por una lucha constante contra factores inesperados como la humedad, los hongos, los insectos xilófagos, los roedores y los gatos. Estos agentes, a menudo imperceptibles, pusieron en riesgo la integridad de numerosas obras históricas y motivaron el desarrollo de técnicas de conservación ingeniosas, según documenta Historia National Geographic.

Durante la Edad Media, los monasterios y sus bibliotecas se enfrentaron a desafíos diarios para proteger sus códices. La humedad era uno de los peligros principales, ya que propiciaba la aparición de hongos cuyas esporas, manifestadas en manchas de tonalidades entre rojo y negro, dañaban el pergamino y representaban un riesgo para la salud de los lectores al provocar problemas respiratorios, conjuntivitis y alergias cutáneas.

Los insectos xilófagos perforaban los materiales, mientras que los ratones roían encuadernaciones y márgenes, dejando huellas tanto en los talleres como en los libros terminados.

Estrategias medievales para la conservación

El arsénico y las tintas metálicas utilizadas en la Edad Media pusieron en riesgo la salud de custodios y lectores de libros antiguos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante estos riesgos, los custodios medievales elaboraron estrategias diversas. Los códices se colocaban en arcones elevados o armarios forrados de madera, con el objetivo de protegerlos de la humedad y de los ataques de roedores.

Las paredes de piedra de los monasterios solían cubrirse de madera para absorber el exceso de humedad ambiental. Los libros, por su grosor, se apilaban horizontalmente en baúles o estantes empotrados en nichos, una disposición diferente a la moderna. Además, el control de la temperatura y la higiene del espacio resultaban esenciales para conservar los materiales.

Algunas soluciones, no obstante, generaron nuevos riesgos. Historia National Geographic resalta el caso de ciertos manuscritos de la Universidad del Sur de Dinamarca que presentaban una capa verde bajo la cubierta: un barniz compuesto en parte por arsénico destinado a repeler insectos y parásitos.

Los custodios medievales emplearon arcones elevados, armarios forrados y control de temperatura para preservar los códices históricos (Pannonhalma Archabbey via AP)

Este remedio, a pesar de su eficacia contra los xilófagos, podía resultar letal, ya que el contacto con el arsénico ocasionaba intoxicaciones graves e incluso la muerte. Las tintas antiguas, ricas en metales, también presentaban peligros: al oxidarse, liberaban polvo tóxico que, adherido a las manos, podía causar envenenamientos.

Gatos: aliados y amenazas en las bibliotecas

En este entorno, los gatos se convirtieron en aliados útiles y, al mismo tiempo, en fuente de problemas inesperados. Su presencia en los scriptoria era apreciada gracias a su capacidad para cazar ratones, lo que permitió salvar numerosos manuscritos del deterioro producido por los roedores.

Sin embargo, los felinos causaban daños accidentales: a veces sus patas manchadas de tinta dejaban huellas en los folios, y existen registros de incidentes más graves. Un manuscrito escrito hacia 1420 en Deventer, Países Bajos, conserva la marca de un líquido seco y una anotación airada dirigida a un gato que orinó sobre el libro durante la noche, ejemplo de la convivencia, muchas veces conflictiva, entre animales y libros.

Prácticas sociales y protección del patrimonio escrito

Las prácticas sociales, como el préstamo e intercambio de libros entre monasterios, facilitaron la difusión y protección del patrimonio escrito (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

La protección de los manuscritos dependía no solo de condiciones físicas, sino también de costumbres sociales. El intercambio y préstamo de libros entre monasterios era común, facilitando la copia y difusión de obras.

Para evitar pérdidas, algunos abades imponían anatemas a quienes no devolvieran los volúmenes. En el siglo XII, el secretario del abad cisterciense Bernardo de Claraval requería que cada libro prestado fuera devuelto con una copia, que luego se sumaba a la colección gracias a nuevos intercambios.

Testimonios de la época, recopilados por Historia National Geographic, muestran la frustración de los copistas ante los daños causados por ratones y gatos. Dibujos y anotaciones en los márgenes de los manuscritos son testigos de la batalla diaria frente a estos animales, que eran capaces de arruinar semanas de trabajo en una sola noche.

De la Edad Media a la conservación actual

Las técnicas modernas de conservación de manuscritos se inspiran en los aciertos y errores de los custodios medievales para preservar el legado cultural (Csodasmafyarorszag/Facebook)

Con el tiempo, las técnicas de conservación evolucionaron. Hoy en día, los expertos aplican métodos científicos para controlar la humedad, la temperatura y la exposición a la luz, y utilizan materiales inocuos en la restauración y protección de los manuscritos.

Las lecciones aprendidas a partir de errores y aciertos medievales orientan las prácticas actuales, que buscan preservar este patrimonio para las próximas generaciones.

A pesar de los esfuerzos, la historia de los manuscritos medievales demuestra que un descuido o la acción de un animal pueden dejar una huella imborrable en la memoria escrita de la humanidad, como advierte Historia National Geographic al relatar los singulares guardianes y amenazas de los libros antiguos.