El enviado especial de EEUU se reunirá con Volodimir Zelensky y líderes de Europa en Berlín para impulsar el plan de paz de Trump

El enviado especial de Estados, Steve Witkoff, buscará consensos con los líderes europeos en Alemania (REUTERS/Ammar Awad)

El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, tiene previsto reunirse este fin de semana en Berlín con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y otros líderes europeos para avanzar en las negociaciones sobre un posible acuerdo de paz que ponga fin a la guerra con Rusia.

La información fue confirmada por la Casa Blanca este viernes a AFP tras un reporte de The Wall Street Journal. Según el gobierno alemán, la capital recibirá a varias figuras clave —incluidos altos funcionarios de la Unión Europea y la OTAN— el próximo lunes, en una jornada que seguirá a la participación de Zelensky en un foro empresarial bilateral con el canciller germano Friedrich Merz.

Estados Unidos incrementó en los últimos días la presión sobre Kiev para alcanzar un acuerdo que detenga el conflicto, y fuentes ucranianas indicaron que un plan revisado ya fue remitido a Washington.

Esta propuesta se basa en el punto de partida de la original “iniciativa de paz de 28 puntos” de Trump, que generó controversia el mes pasado por coincidir en varios aspectos con pedidos de Moscú, como la cesión de territorios estratégicos por parte de Ucrania a Rusia.

Entre las novedades introducidas en la versión más reciente del plan, impulsado por la administración estadounidense, figura la posibilidad de una rápida adhesión de Ucrania a la Unión Europea; una opción que enfrenta el rechazo explícito del Kremlin. Una fuente cercana al proceso de paz declaró a AFP que, según los nuevos términos, Ucrania podría formalizar su ingreso al bloque comunitario tan pronto como en enero de 2027.

El enviado especial de la Casa Blanca de EEUU, Steve Witkoff, estrecha la mano del presidente francés, Emmanuel Macron, durante la Cumbre de la Coalición (Ludovic Marin/REUTERS)

Moscú expresó este viernes sus sospechas sobre los intentos de modificar el plan estadounidense, al que inicialmente había manifestado respaldo. Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, declaró al diario Kommersant que la última versión presentada para debate podría “empeorar” la situación.

Mientras tanto, tanto líderes europeos como ucranianos insisten en la necesidad de recibir “garantías de seguridad” concretas por parte de Estados Unidos antes de aceptar cualquier negociación que implique concesiones territoriales, indicó la presidencia francesa.

Las garantías de defensa y compromisos por parte de los aliados occidentales se considera clave para que Kiev avance en cualquier posible acuerdo con Moscú. Ante este escenario, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, instó a los países miembros de la alianza a aumentar de forma urgente el gasto en defensa y la producción de armamento para evitar una guerra con Rusia.

El ex primer ministro de los Países Bajos advirtió además que los aliados podrían convertirse en el próximo objetivo del Kremlin en caso de una victoria en la guerra contra Ucrania. Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich en Berlín, Rutte destacó la necesidad de que los países de la OTAN se mantengan “fuertes, confiados y firmes” ante la amenaza rusa.

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrecen una conferencia de prensa (REUTERS/Liesa Johannssen)

El secretario general alertó sobre el peligro de la autocomplacencia y subrayó que las fuerzas de la opresión “están de nuevo en marcha”. “Me temo que muchos se muestran discretamente complacientes, muchos no perciben la urgencia y creen que el tiempo está de nuestro lado, pero no es así. Es hora de actuar”, declaró.

Por su parte, el mandatario estadounidense afirmó que su homólogo ucraniano “tiene que ser realista” ante las negociaciones para alcanzar un acuerdo con Rusia que ponga fin a la invasión iniciada en febrero de 2022.

Desde la Casa Blanca, Trump señaló que el 82% de la población ucraniana “está exigiendo que se llegue a un acuerdo”, aunque no precisó el origen de ese dato. A su vez, sostuvo que Ucrania está “perdiendo miles y miles de personas cada semana” y argumentó que la severidad del desgaste humano justifica su esfuerzo por impulsar una salida negociada al conflicto.

El presidente norteamericano aseguró que su administración invierte “mucho tiempo y esfuerzo” en las conversaciones con Kiev y Moscú y que, según distintos actores internacionales, el proceso se encuentra “más cerca que nunca” de un desenlace.

Donald Trump y Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca (Europa Press)

Trump insistió que “a veces hay que dejar que la gente se pelee, a veces no”, al referirse a la complejidad de las dinámicas en el terreno durante la guerra en Ucrania y subrayó que la continua pérdida de vidas hace que prolongar el conflicto sin perspectivas de acuerdo resulte “ridículo”.

(Con información de AFP)