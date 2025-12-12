Un ataque con drones causó un incendio en una refinería clave de Rusia

Ucrania bombardeó una refinería en Rusia

Un ataque nocturno con drones provocó un incendio de gran magnitud en la refinería Slavneft-YANOS, una de las mayores plantas procesadoras de combustible de Rusia, según informaron funcionarios locales y varios canales de Telegram.

El incidente, ocurrido el 12 de diciembre en la ciudad de Yaroslavl, se enmarca en una serie de ofensivas con drones que han afectado a diversas regiones rusas durante 2024 y 2025, en un contexto de creciente presión sobre la infraestructura energética del país.

El alcance de los daños en la refinería Slavneft-YANOS aún no ha sido determinado, pero la planta desempeña un papel central en la red de combustible rusa, con una capacidad anual de procesamiento de 15 millones de toneladas de crudo y producción de gasolina, diésel y combustible para aviones.

Según el canal independiente de Telegram Astra, con sede en Rusia, se difundieron imágenes y videos que muestran el incendio en las instalaciones, confirmando la magnitud del ataque.

En la noche del ataque, residentes de Yaroslavl reportaron haber escuchado al menos siete explosiones, seguidas de llamas que emergieron de la refinería, situada a más de 700 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Poco antes de que se conocieran los informes sobre el incidente, el gobernador regional, Mijaíl Yevrayev, había advertido sobre una posible amenaza de drones en la zona.

El ataque a Yaroslavl formó parte de una ola más amplia de operaciones con drones en territorio ruso. En la ciudad de Kursk, la explosión de un dron dañó los pisos inferiores de un edificio residencial y dejó siete personas heridas, según las autoridades locales.

Además, se reportó actividad de drones en las regiones de Smolensk y Moscú. El alcalde de Moscú, Serguei Sobanian, declaró que las defensas aéreas interceptaron ocho drones que se aproximaban a la capital.

Rusia confirma ataques con drones ucranianos a depósitos de combustible en varias partes del país

Hasta el momento, Ucrania no ha emitido comentarios sobre estos incidentes. No obstante, en los últimos meses, drones ucranianos de largo alcance han atacado de manera reiterada la infraestructura petrolera y gasífera rusa, en un intento de Kiev por afectar las principales fuentes de ingresos de Moscú durante el conflicto armado. Los ataques contra refinerías, depósitos y terminales de combustible han experimentado un aumento tanto en escala como en frecuencia a lo largo de los años 2024 y 2025.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron en la madrugada del viernes 95 drones ucranianos sobre 10 regiones rusas, el mar Negro y el mar Caspio.

“Durante la pasada madrugada los sistemas de defensa antiaérea activos destruyeron 90 drones ucranianos de ala fija”, comunicó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

Más adelante las autoridades informaron de otros cinco drones abatidos entre las 07:00 y las 09:00 (hora de Moscú).

La región más afectada fue con diferencia Briansk, donde se derribaron 63 drones, seguida de Yaroslavl (ocho) y la región de Moscú (seis).

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, los drones derribados en la región de Moscú se dirigían contra la capital, e informó de un total de ocho drones interceptados hasta las 09:10 horas.

También se abatieron drones sobre las regiones de Tver, Smolensk, Tambov, Tula, Kaluga, Orioly Rostov.