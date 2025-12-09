Mundo

El gobierno de Japón evalúa los daños tras el sismo de 7,5 y advirtió sobre las posibles réplicas

Las autoridades informaron que se mantiene la vigilancia en la región afectada, mientras equipos de emergencia trabajan en la atención de heridos y la restauración de servicios básicos tras el terremoto

Al menos 33 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY

Japón evaluó los daños el martes y anunció a la población sobre posibles réplicas después de que un terremoto de magnitud 7,5 ocurrido a última hora de la noche causaría lesiones, daños leves y un tsunami en comunidades costeras del Pacífico.

Al menos 33 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, informó la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres. La mayoría fueron golpeadas por objetos que caían, informó la emisora ​​pública NHK.

La primera ministra, Sanae Takaichi, dijo a los periodistas que se había formado un grupo de trabajo de emergencia para evaluar urgentemente los daños. “Estamos poniendo la vida de las personas en primer lugar y haciendo todo lo que podemos”, expresó.

Estanterías y documentos caídos durante un terremoto se ven en la oficina de Kyodo News en Hakodate, Hokkaido, Japón, el 8 de diciembre de 2025, en esta foto tomada por Kyodo. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS.

En una sesión parlamentaria el martes, Takaichi prometió que el gobierno continuaría con su máximo esfuerzo y recordó a las personas que deben proteger sus propias vidas.

El terremoto de magnitud 7,5 ocurrió alrededor de las 11:15 de la noche en el océano Pacífico, a unos 80 kilómetros (50 millas) de la costa de Aomori, la prefectura más al norte de la isla principal de Honshu. El Servicio Geológico de Estados Unidos estimó el terremoto en una magnitud de 7,6 y dijo que ocurrió a 44 kilómetros (27 millas) por debajo de la superficie.

Se registró un tsunami de hasta 70 centímetros (2 pies y 4 pulgadas) en el puerto de Kuji en la prefectura de Iwate, justo al sur de Aomori, y olas de hasta 50 centímetros golpearon en otras comunidades de la región, informó la Agencia Meteorológica de Japón. NHK informó que las olas dañaron algunas bateas de ostras.

Un trabajador limpia unas instalaciones comerciales en Hachinohe, prefectura de Aomori, noreste de Japón, el 9 de diciembre de 2025, tras un fuerte terremoto la noche anterior. Foto tomada por Kyodo. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS.

La agencia levantó todas las alertas de tsunami a las 6:30 de la mañana del martes.

El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, dijo que alrededor de 800 hogares estaban sin electricidad y que los trenes bala Shinkansen y algunas líneas locales fueron suspendidas en partes de la región en las primeras horas del martes. East Japan Railway dijo que aspiraba a reanudar los trenes de alta velocidad en la región más tarde el martes.

La electricidad estaba restaurada en su mayor parte el martes por la mañana, según Tohoku Electric Power Co.

Foto tomada desde un avión de Kyodo News el 9 de diciembre de 2025 que muestra una carretera derrumbada en Tohoku, prefectura de Aomori, noreste de Japón, tras un fuerte terremoto que azotó la región la noche anterior. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS.

Aproximadamente 480 residentes se refugiaron en la Base Aérea de Hachinohe y 18 helicópteros de defensa fueron movilizados para una evaluación de daños, dijo el ministro de Defensa Shinjiro Koizumi.

Alrededor de 200 pasajeros quedaron varados durante la noche en el Aeropuerto New Chitose en Hokkaido, informó NHK. Parte de un edificio de la terminal de vuelos internos no era utilizable el martes después de que partes de su techo se agrietaran y caeran al suelo, según el operador del aeropuerto.

La Autoridad de Regulación Nuclear dijo que alrededor de 450 litros (118 galones) de agua se derramaron de un área de enfriamiento de combustible gastado en la planta de reprocesamiento de combustible de Rokkasho en Aomori, pero que su nivel de agua permaneció dentro del rango normal y no había preocupación por la seguridad. No se encontraron anomalías en otras plantas de energía nuclear y en instalaciones de almacenamiento de combustible gastado, dijo la NRA.

El muro dañado de un edificio en Hachinohe, prefectura de Aomori, noreste de Japón, el 9 de diciembre de 2025, tras un fuerte terremoto la noche anterior, en esta foto tomada por Kyodo. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS.

La JMA advirtió sobre posibles réplicas en los próximos días. Dijo que hay un ligero aumento en el riesgo de un terremoto de magnitud 8 y un posible tsunami a lo largo de la costa noreste de Japón desde Chiba, justo al este de Tokio, hasta Hokkaido. La agencia instó a los residentes en 182 municipios de la zona a revisar sus preparativos para emergencias en la próxima semana, recordándoles que la advertencia no es una predicción de un gran terremoto.

El terremoto del lunes ocurrió justo al norte de la región costera donde el terremoto de magnitud 9,0 y el tsunami de 2011 mataron a casi 20.000 personas y destruyeron la planta nuclear de Fukushima Daiichi.

“Deben prepararse, asumiendo que un desastre como ese podría ocurrir de nuevo”, afirmó el funcionario de la JMA, Satoshi Harada.

Un automóvil dañado por la caída de un letrero en Mutsu, prefectura de Aomori, noreste de Japón, tras el fuerte terremoto que azotó la región la noche anterior, en esta foto tomada el 9 de diciembre de 2025 por Kyodo. Crédito obligatorio: Kyodo/vía REUTERS.

Las réplicas más pequeñas continuaban el martes. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un temblor de magnitud 6,6 y luego uno de 5,1 en las horas posteriores al temblor inicial.

(con información de AP)

