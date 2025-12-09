Camboya promete una lucha feroz contra Tailandia en medio de la escalada del conflicto fronterizo

Un tailandés que huyó de enfrentamientos entre soldados tailandeses y camboyanos utiliza su celular mientras se refugia en la provincia de Buriram, Tailandia, el martes 9 de diciembre de 2025. (AP Foto/Wason Wanichakorn)

El poderoso presidente del Senado de Camboya, Hun Sen, prometió el martes que su país libraría una lucha feroz contra Tailandia, mientras decenas de miles de personas huían de las áreas fronterizas en un segundo día de nuevos y generalizados combates entre los vecinos del sudeste asiático.

Los combates estallaron tras un enfrentamiento en el que un soldado tailandés murió el domingo por la noche, a pesar de un alto el fuego que puso fin a cinco días de enfrentamientos en julio por reclamos territoriales en su frontera, que dejaron decenas de muertos civiles y militares en ambos lados y la evacuación de más de 100.000 civiles.

Ambos lados prometen seguir luchando

En un indicio de que ninguna de las partes estaba dispuesta a retroceder, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo el martes que Camboya aún no había contactado a Tailandia sobre posibles negociaciones y que los combates continuarían.

“Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer”, dijo. “El gobierno apoyará todo tipo de operaciones militares según lo planeado anteriormente”. Había dicho el lunes que la acción militar era necesaria para salvaguardar la soberanía de la nación y garantizar la seguridad pública.

En un comunicado publicado en Facebook y Telegram, Hun Sen afirmó que su país se había abstenido de responder el lunes, pero durante la noche comenzó a disparar contra las fuerzas tailandesas. Escribió que una estrategia de concentrarse en donde Tailandia estaba avanzando permitiría a Camboya “debilitar y destruir las fuerzas enemigas a través de contraataques”.

La gente duerme dentro de un refugio temporal en medio de enfrentamientos mortales entre Tailandia y Camboya a lo largo de una zona fronteriza en disputa en Chroy Neang Ngourn Pagoda, en Siem Reap, Camboya, 8 de diciembre de 2025. REUTERS/Hilo Soviético

El ejército de Tailandia dijo que las fuerzas camboyanas habían disparado artillería contra una aldea en la provincia de Sa Kaeo el martes por la mañana temprano, aunque el ataque no causó víctimas. Tailandia dice que las fuerzas camboyanas también dispararon contra sus tropas el domingo y el lunes, y ambos bandos se acusan mutuamente de hacer los primeros disparos.

“Camboya quiere la paz, pero Camboya se ve obligada a luchar para defender su territorio”, afirmó Hun Sen. El líder político fue primer ministro de Camboya durante mucho tiempo hasta 2023, cuando le sucedió su hijo, Hun Manet, pero todavía está ampliamente considerado como el líder de facto del país.

El Ejército de Camboya anunció el martes que siete civiles habían muerto y 20 resultaron herido en los nuevos combates. Por su parte, un portavoz del Ejército tailandés anunció el martes que tres soldados han muerto en los últimos choques.

Tailandia realizó el lunes ataques aéreos a lo largo de la frontera, que dijo eran una acción defensiva dirigida a instalaciones militares. Surasant dijo que esas operaciones continuarían “hasta que cesen los ataques”.

Los aldeanos de ambos lados huyen a lugares seguros

Mientras tanto, los ciudadanos corrientes tuvieron que lidiar con la vida después de ser reubicados fuera de las zonas de peligro.

Tailandeses en el centro de refugiados en la provincia de Buriram en Tailandia, tras huir de sus hogares debido a los combates contra Camboya, el 8 de diciembre del 2025. (AP foto/Sopa Saelee)

Un refugio de evacuación en una universidad en la ciudad nororiental de Surin, Tailandia, albergaba a más de 3.600 personas. Los evacuados se sentaban o se acostaban sobre delgadas esteras extendidas por el suelo, y varios levantaron pequeñas tiendas de campaña en sus áreas asignadas como espacios para dormir.

A la hora del almuerzo, algunos hacían fila con sus propios platos para recibir arroz cocido, mientras que otros esperaban en su lugar para que les sirvieran comidas listas para comer empaquetadas en pequeñas bolsas de plástico. Una banda del ejército tocaba para su entretenimiento.

Ventiladores portátiles les refrescaban durante el día. Mantas, en pilas junto a ellos, les mantenían calientes por la noche, cuando las temperaturas pueden bajar hasta los 18 °C (64 °F).

“Nos estábamos preparando para evacuar. Aún no habíamos salido. Pero cuando escuchamos disparos, salimos apresuradamente”, dijo el agricultor de yuca Pan-ngam Kanchangthong a The Associated Press. ”Estaba asustado. ¿Quién no tendría miedo de los bombardeos?”.

El Ejército tailandés dijo que se han establecido casi 500 refugios temporales en cuatro provincias fronterizas, que albergan a 125.838 personas. Se espera que otros desplazados del conflicto se alojen con familiares en áreas seguras.

La gente huye en medio de enfrentamientos entre Tailandia y Camboya a lo largo de una zona fronteriza en disputa, en la provincia de Oddar Meanchey, Camboya, 8 de diciembre de 2025. Agence Kampuchea Press/Handout via REUTERS

Los evacuados en el lado camboyano relataron experiencias similares.

“Me sentí aterrorizado cuando escuché el sonido de la explosión del bombardeo. En ese momento estaba trabajando en la fábrica de ropa”, dijo Vach Neang, de 44 años, padre de siete hijos.

“Llamé a mi esposa y a mis hijos, pero no pude localizarlos, y para entonces el sonido de las explosiones se hacía más fuerte, así que el dueño de la fábrica nos dejó ir a casa”, dijo Vach Neang, hablando en un antiguo mercado en la provincia noroccidental de Banteay Meanchey, Camboya, que ha sido reutilizado como refugio. Añadió que empacó solo unas pocas prendas antes de salir de su casa.

El ministro de Información de Camboya, Neth Pheaktra, dijo que casi 55.000 personas han sido evacuadas y el número sigue aumentando.

Las dos naciones tienen una historia de enemistad

Tailandia y Camboya tienen una historia de enemistad que se remonta varios siglos y experimentan tensiones periódicas a lo largo de su frontera terrestre de más de 800 kilómetros (500 millas). Ambos fueron poderosos imperios hace siglos, pero el tamaño de Tailandia y su mayor desarrollo en el último siglo le dan la ventaja militar.

Parte del territorio en disputa alberga templos centenarios que ambas naciones codician como parte de su legado.

El alto el fuego acordado para poner fin a los combates de julio fue negociado por Malasia y promovido por la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con retirar privilegios comerciales a las dos naciones a menos que lo aceptaran.

Un acuerdo más detallado firmado en octubre pedía la retirada de armas pesadas y equipos de la frontera; abstenerse de difundir información falsa, acusaciones y retórica dañina; implementar medidas para restaurar la confianza mutua y las relaciones diplomáticas plenas; y coordinar operaciones para eliminar minas terrestres.

Ninguna de estas acciones parece haber sido implementada en su totalidad o de buena fe por ninguna de las partes. Después del alto el fuego, ambas naciones continuaron librando una agria guerra de propaganda utilizando desinformación, así como pequeños brotes de violencia transfronteriza.

Prisioneros y minas terrestres han sido temas espinosos

Una queja importante de Camboya ha sido que Tailandia continúa reteniendo a 18 prisioneros capturados cuando el alto el fuego se hizo efectivo. Tailandia afirma que se acercaron a sus posiciones de manera amenazante, una acusación negada por Nom Pen.

Mientras tanto, Tailandia acusa a Camboya de colocar nuevas minas terrestres en las áreas en disputa, en varios casos mutilando a soldados tailandeses. Camboya dice que las minas son restos de décadas de guerra civil que terminó en 1999.

El problema de las minas llevó a Tailandia a declarar a principios de este mes que pausaba indefinidamente la implementación de los detalles del alto el fuego hasta que Camboya se disculpara.

(con información de AP)