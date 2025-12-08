Mundo

La ONU redujo la solicitud de ayuda para 2026 a 33.000 millones tras registrar un mínimo de fondos

La disminución en los recursos disponibles obligó a la entidad a modificar sus objetivos para el próximo año, priorizando la atención en zonas críticas como Sudán, Siria y los territorios palestinos

Guardar
ARCHIVO - Mujeres desplazadas de
ARCHIVO - Mujeres desplazadas de El-Fasher hacen fila para recibir ayuda alimentaria en el campamento recién formado de El-Afadh camp en Al Dabbah, en el estado de Sudán del Norte, el 16 de noviembre de 2025. (AP Foto/Marwan Ali, Archivo)

La oficina de coordinación de ayuda humanitaria de la ONU ha reducido su solicitud de financiación anual para 2026 después de que el apoyo de este año, principalmente de gobiernos occidentales, cayera al nivel más bajo en una década.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo el lunes que busca 33.000 millones de dólares para ayudar a unos 135 millones de personas a enfrentar las consecuencias de guerras, desastres climáticos, terremotos, epidemias y escasez de alimentos. Este año recaudó 15.000 millones de dólares, el nivel más bajo en una década.

La oficina dice que el próximo año quiere más de 4.100 millones de dólares para llegar a tres millones de personas en áreas palestinas, otros 2.900 millones de dólares para Sudán —donde se produce la mayor crisis de desplazamiento del mundo— y 2.800 millones de dólares para un plan regional en torno a Siria.

“En 2025, el hambre aumentó”, afirmó Tom Fletcher, jefe de la OCHA. “Los presupuestos alimentarios se redujeron, incluso mientras las hambrunas afectaban a partes de Sudán y Gaza. Los sistemas de salud se desmoronaron. Los brotes de enfermedades se dispararon. Millones quedaron sin alimentos básicos, atención médica y protección. Los programas para proteger a mujeres y niñas fueron recortados, cientos de organizaciones de ayuda cerraron”.

El coordinador de ayuda de la ONU pidió 47.000 millones de dólares para este año y aspiraba a ayudar a 190 millones de personas en todo el mundo. Debido al menor apoyo, él y sus socios humanitarios llegaron a 25 millones de personas menos este año que en 2024.

“Sé que los presupuestos están ajustados en este momento. Las familias en todas partes están bajo presión”, dijo Fletcher. “Pero el mundo gastó 2.700 millones de dólares en defensa el año pasado, en armas y armamento. Y estoy pidiendo un poco más del 1% de eso”.

Ha llamado a una “transformación radical” de la ayuda reduciendo la burocracia, aumentando la eficiencia y dando más poder a los grupos locales. Fletcher mencionó “conversaciones muy prácticas y constructivas” casi a diario con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“¿Quiero avergonzar al mundo para que responda? Absolutamente. Pero también quiero canalizar este sentido de determinación e ira que tenemos como humanitarios, que seguiremos entregando con lo que recibimos”, afirmó Fletcher.

Sudaneses desplazados del campo de
Sudaneses desplazados del campo de El-Fasher tratan de conseguir comida mientras cooperantes distribuyen alimentos en el recién establecido campo de El-Afadh, en Al Dabbah, en el Estado Norte de Sudán, el 16 de noviembre de 2025. (AP Foto/Marwan Ali, archivo)

239 millones de personas necesitarán ayuda

Y aunque la priorización de 2026 continúe y se busquen fondos para ofrecer medios de sobrevivir a “solo” 87 millones de personas, la realidad es que 239 millones de personas necesitarán asistencia vital.

El plan cubre personas necesitadas en 50 países, con un énfasis en tres crisis consideradas las de mayor gravedad: en los territorios palestinos ocupados, en Sudán y los países que han acogido a 7 millones de refugiados de este país, y Birmania, una grave crisis sin atención mediática.

“Este llamamiento establece dónde debemos concentrar primero nuestra energía colectiva y por ello se basa en decisiones de vida o muerte”, afirmó Fletcher.

El plan implica al mismo tiempo una puesta en cuestión de la forma de trabajar de la ONU en el terreno humanitario, mediante la reducción de la burocracia y de la duplicación de tareas, y la búsqueda de una mayor eficiencia.

“Dedicaremos una mayor proporción del dinero que recibimos directamente a las personas que lo necesitan, a las organizaciones e individuos en primera línea y a las comunidades a las que servimos y no a instituciones, organizaciones o agencias. Queremos minimizar los costos de transacción en el camino”, explicó.

(con información de AP y EFE)

Temas Relacionados

ONUfondosayudapresupuesto

Últimas Noticias

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones iraníes contra infraestructura eléctrica en Ucrania

Un total de 149 vehículos aéreos no tripulados fueron lanzados entre el domingo y el lunes, la defensa de Kiev logró neutralizar la mayoría de ellos

Rusia lanzó un nuevo ataque

Críticas al veto a que los menores usen las redes sociales en Australia: “No protege, desconecta”

El nuevo marco legal restringe el acceso de adolescentes a plataformas digitales, mientras organizaciones juveniles advierten sobre el impacto en comunidades vulnerables y cuestionan la efectividad para proteger la salud mental

Críticas al veto a que

Netanyahu prometió el desarme de Hamas pese a las dudas sobre la fuerza internacional en Gaza: “Al final se hará”

En un encuentro con embajadores israelíes, el primer ministro expresó reservas sobre la capacidad de una fuerza multinacional para cumplir su tarea. Israel y Qatar reanudan contactos con mediación estadounidense

Netanyahu prometió el desarme de

Tras dos años de oscuridad por la guerra en Gaza, Belén encendió su árbol de Navidad

El acto reunió a fieles de distintas religiones y nacionalidades, quienes compartieron un momento de esperanza y unidad tras el impacto del conflicto y la crisis económica local por la falta de turismo

Tras dos años de oscuridad

La amenaza de China ante la estrategia de seguridad de EEUU: “Taiwán es la primera línea roja que no puede cruzarse”

Washington dejó en claro que su prioridad es impedir cualquier conflicto que afecte a la isla independiente que Beijing reclama como propia. El régimen pretende que el país norteamericano no provea de armas a Taipei

La amenaza de China ante
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se cumple un año del

Se cumple un año del asesinato de un psicólogo del Icbf durante una misión contra el reclutamiento infantil en Guaviare: habla su familia

Exesposa de Gustavo Petro se refirió a los supuestos chats del viceministro de Igualdad, donde la llamó “hp”

¿Las pruebas de sangre para detectar el cáncer sirven para prevenir?

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón tras la fuerte baja de tasas de interés

La película española Sirât consigue dos nominaciones en los Globos de Oro

INFOBAE AMÉRICA
El abogado de Sebastián Marset

El abogado de Sebastián Marset dijo que el narco uruguayo evaluó entregarse pero que ahora lo considera “inviable”

Uruguay importará gas desde Argentina y ahorrará un 50% del costo de producción

Robaron 8 grabados de Matisse y 5 de Portinari de la biblioteca en San Pablo

La explosión de un transformador provocó un incendio que tomó todo un edificio en Uruguay

Almeyda defiende a Alexis: "Ojalá haya gente que ame el fútbol como él"

ENTRETENIMIENTO

La madre de Sean “Diddy”

La madre de Sean “Diddy” Combs arremetió contra el nuevo documental de Netflix sobre el rapero

“No estén tristes ni enojados, alégrense por todos nosotros”: Dave Mustaine anunció la despedida definitiva de Megadeth

Trump expresó dudas sobre aprobar la compra de Warner Bros por Netflix: “La cuota de mercado podría ser un problema”

El récord de Hollywood que solo Tom Cruise, Bruce Willis y Will Smith lograron alcanzar

Tras 12 años, Michelle Pfeiffer y Chloë Grace Moretz se reúnen como madre e hija en un hit navideño