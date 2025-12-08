La ONU redujo la solicitud de ayuda para 2026 a 33.000 millones tras registrar un mínimo de fondos

ARCHIVO - Mujeres desplazadas de El-Fasher hacen fila para recibir ayuda alimentaria en el campamento recién formado de El-Afadh camp en Al Dabbah, en el estado de Sudán del Norte, el 16 de noviembre de 2025. (AP Foto/Marwan Ali, Archivo)

La oficina de coordinación de ayuda humanitaria de la ONU ha reducido su solicitud de financiación anual para 2026 después de que el apoyo de este año, principalmente de gobiernos occidentales, cayera al nivel más bajo en una década.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo el lunes que busca 33.000 millones de dólares para ayudar a unos 135 millones de personas a enfrentar las consecuencias de guerras, desastres climáticos, terremotos, epidemias y escasez de alimentos. Este año recaudó 15.000 millones de dólares, el nivel más bajo en una década.

La oficina dice que el próximo año quiere más de 4.100 millones de dólares para llegar a tres millones de personas en áreas palestinas, otros 2.900 millones de dólares para Sudán —donde se produce la mayor crisis de desplazamiento del mundo— y 2.800 millones de dólares para un plan regional en torno a Siria.

“En 2025, el hambre aumentó”, afirmó Tom Fletcher, jefe de la OCHA. “Los presupuestos alimentarios se redujeron, incluso mientras las hambrunas afectaban a partes de Sudán y Gaza. Los sistemas de salud se desmoronaron. Los brotes de enfermedades se dispararon. Millones quedaron sin alimentos básicos, atención médica y protección. Los programas para proteger a mujeres y niñas fueron recortados, cientos de organizaciones de ayuda cerraron”.

El coordinador de ayuda de la ONU pidió 47.000 millones de dólares para este año y aspiraba a ayudar a 190 millones de personas en todo el mundo. Debido al menor apoyo, él y sus socios humanitarios llegaron a 25 millones de personas menos este año que en 2024.

“Sé que los presupuestos están ajustados en este momento. Las familias en todas partes están bajo presión”, dijo Fletcher. “Pero el mundo gastó 2.700 millones de dólares en defensa el año pasado, en armas y armamento. Y estoy pidiendo un poco más del 1% de eso”.

Ha llamado a una “transformación radical” de la ayuda reduciendo la burocracia, aumentando la eficiencia y dando más poder a los grupos locales. Fletcher mencionó “conversaciones muy prácticas y constructivas” casi a diario con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“¿Quiero avergonzar al mundo para que responda? Absolutamente. Pero también quiero canalizar este sentido de determinación e ira que tenemos como humanitarios, que seguiremos entregando con lo que recibimos”, afirmó Fletcher.

Sudaneses desplazados del campo de El-Fasher tratan de conseguir comida mientras cooperantes distribuyen alimentos en el recién establecido campo de El-Afadh, en Al Dabbah, en el Estado Norte de Sudán, el 16 de noviembre de 2025. (AP Foto/Marwan Ali, archivo)

239 millones de personas necesitarán ayuda

Y aunque la priorización de 2026 continúe y se busquen fondos para ofrecer medios de sobrevivir a “solo” 87 millones de personas, la realidad es que 239 millones de personas necesitarán asistencia vital.

El plan cubre personas necesitadas en 50 países, con un énfasis en tres crisis consideradas las de mayor gravedad: en los territorios palestinos ocupados, en Sudán y los países que han acogido a 7 millones de refugiados de este país, y Birmania, una grave crisis sin atención mediática.

“Este llamamiento establece dónde debemos concentrar primero nuestra energía colectiva y por ello se basa en decisiones de vida o muerte”, afirmó Fletcher.

El plan implica al mismo tiempo una puesta en cuestión de la forma de trabajar de la ONU en el terreno humanitario, mediante la reducción de la burocracia y de la duplicación de tareas, y la búsqueda de una mayor eficiencia.

“Dedicaremos una mayor proporción del dinero que recibimos directamente a las personas que lo necesitan, a las organizaciones e individuos en primera línea y a las comunidades a las que servimos y no a instituciones, organizaciones o agencias. Queremos minimizar los costos de transacción en el camino”, explicó.

(con información de AP y EFE)