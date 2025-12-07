Mundo

Un incidente con gas pimienta en el aeropuerto de Londres dejó 21 afectados y un detenido

Cinco personas fueron trasladadas al hospital después de que “un grupo de hombres” rociara a varias personas con spray de pimienta en el aparcamiento de la Terminal 3 de Heathrow tras una discusión, según la Policía Metropolitana de Londres, que descartó un acto terrorista

La policía de Londres busca sospechosos tras el incidente con gas pimienta en el aeropuerto de Heathrow

La policía armada del Reino Unido detuvo a un hombre el domingo por sospecha de agresión después de que 21 personas necesitaran atención médica tras un incidente que involucró “una especie de gas pimienta” en un aparcamiento del aeropuerto de Heathrow.

La Policía Metropolitana de Londres dijo que el incidente en el aparcamiento de varios pisos de la Terminal 3 fue provocado por una discusión entre “un grupo de personas conocidas entre sí” y que no estaba siendo tratado como terrorismo.

Los servicios de emergencia atendieron a 21 pacientes, de los cuales cinco fueron trasladados al hospital, según informó el Servicio de Ambulancias de Londres.

La policía señaló que todas las heridas “no se creían que cambiaran la vida o pusieran en peligro la vida”.

Agentes de policía responden tras
Agentes de policía responden tras un incidente en el aeropuerto de Heathrow, visto a través del parabrisas de un coche en Londres, Reino Unido, el 7 de diciembre de 2025, en esta captura de pantalla obtenida de un vídeo publicado en redes sociales. Tom Bate/vía REUTERS

Heathrow aconsejó a los pasajeros que se permitan tiempo extra al viajar al aeropuerto más concurrido de Europa.

La Terminal 3 permaneció abierta en toda la zona, pero el incidente provocó graves interrupciones en el tráfico y el transporte público en la zona, según funcionarios e informes.

La policía de Londres, conocida como The Met, informó que los agentes fueron llamados poco después de las 8:00 de la mañana (08:00 GMT) tras informes de varias personas agredidas en el aparcamiento.

“Varias personas fueron rociadas con lo que se cree que es una forma de espray de pimienta por un grupo de hombres que luego abandonaron la escena”, decía.

El incidente fue provocado por
El incidente fue provocado por una discusión entre “un grupo de personas conocidas entre sí” y que no estaba siendo tratado como terrorismo. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

“Agentes de respuesta armada acudieron y arrestaron a un hombre bajo sospecha de agresión. Sigue detenido y las investigaciones continúan rastreando a más sospechosos.”

El comandante Peter Stevens dijo que la policía cree que la discusión entre el grupo se había intensificado, “resultando en varias personas heridas”.

Los bomberos proporcionaron “asistencia especializada” en el lugar, según informó el Cuerpo de Bomberos de Londres.

“Nuestros agentes respondieron rápidamente y habrá una mayor presencia policial en el aeropuerto de Heathrow durante toda la mañana, para continuar las investigaciones y garantizar la seguridad de quienes se encuentran en la zona”, añadió Stevens.

(con información de AFP)

