Pese a los riesgos para la salud y el ambiente, el reciclaje de residuos electrónicos es clave en la comunidad de Ghana

El reciclaje informal de electrónicos en Agbogbloshie sostiene a miles de personas en Ghana pese a riesgos ambientales y de salud - (EFE/A. Carrasco Ragel)

Miles de personas en Ghana dependen del reciclaje informal de residuos electrónicos para subsistir, una actividad que las expone a contaminación tóxica persistente y graves riesgos para la salud.

En Agbogbloshie, Accra, la quema y el tratamiento rudimentario de aparatos electrónicos sostienen comunidades enteras y alimentan la economía circular global al recuperar minerales esenciales para la transición energética, según investigaciones de la Universidad de Michigan y la revista Urban Sustainability.

Sustento en la informalidad: migración, empleo y movilidad social

El reciclaje informal en Agbogbloshie y Old Fadama ha emergido como motor económico para miles, principalmente migrantes internos del norte de Ghana, donde la pobreza y los conflictos restringen opciones. La Universidad de Michigan estima que el 15% de los residuos electrónicos globales llegan a Ghana y la mayoría se procesa fuera de la regulación estatal. En Agbogbloshie, cerca de 6.000 personas trabajan directamente en el reciclaje, mientras unas 30.000 más dependen indirectamente de esta industria en la región metropolitana de Accra.

Las entrevistas en el terreno muestran que la mayoría de los trabajadores son jóvenes varones, aunque mujeres y adultos mayores también participan. La falta de alternativas laborales y la posibilidad de enviar dinero a familiares impulsan esta elección. Un trabajador de 19 años señaló: “Puedo reunir metales y venderlos a empresas más grandes. Así puedo alimentarme y enviar dinero a mi familia”. Otro compartió: “Aquí trabajamos duro, hacemos lo que podemos. No hay nadie que nos apoye, nos tratan como si no nos quisieran y tuviéramos que buscar otra cosa. ¿Pero qué?”, recogió el comunicado de prensa.

La quema de residuos electrónicos en Accra libera contaminantes tóxicos que superan cinco veces los límites de la OMS, según la Universidad de Michigan - (AP Foto/Ben Curtis, Archivo)

La informalidad, aunque precaria, representa para muchos la única vía de movilidad socioeconómica. Esta misma condición perpetúa la falta de protección social y dificulta el reconocimiento de su aporte al crecimiento económico nacional. “Nuestro negocio es importante para el país en su conjunto porque contribuye al crecimiento económico. El gobierno no reconoce nuestra contribución”, explicó un trabajador en la investigación.

Contaminación y salud: el costo oculto del reciclaje informal

El proceso de reciclaje en Agbogbloshie incluye la quema de plásticos y el uso de ácidos para extraer metales como cobre, aluminio y baterías de iones de litio. Estas prácticas liberan partículas finas (PM2.5) y otros contaminantes que se depositan en el aire, el suelo y la laguna cercana, generando un entorno tóxico para trabajadores y residentes. La Universidad de Michigan reportó niveles de PM2.5 casi cinco veces el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, con picos superiores durante las tareas de quema.

La exposición prolongada a estas partículas aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y daños al sistema nervioso. Las mujeres, sobre todo embarazadas, enfrentan una vulnerabilidad extrema y la discriminación de género limita su participación en la industria. Una joven vendedora de bebidas describió: “Es difícil trabajar aquí. Enfrento muchos desafíos, como cuando los hombres intentan aprovecharse de mí o el olor en el aire. Me hace toser mucho. No sé si es asma o el aire”.

A pesar de los riesgos, la población de Agbogbloshie ha crecido de manera constante en las últimas dos décadas, impulsada por la necesidad económica. El análisis geoespacial publicado en Urban Sustainability revela una relación entre la mayor densidad poblacional y los niveles de contaminación atmosférica, lo que muestra que la búsqueda de sustento prevalece por encima de las preocupaciones de salud a largo plazo.

Minerales críticos y cadenas globales: el vínculo con la economía circular

El 15% de los residuos electrónicos globales llegan a Ghana, donde la mayoría se procesa fuera de la regulación estatal y sin protección social - (Europa Press)

Los metales recuperados en Agbogbloshie no solo sostienen a las comunidades locales; también se integran en cadenas internacionales. Intermediarios locales adquieren los materiales y los revenden a empresas en Líbano, India y China, satisfaciendo la demanda global de minerales esenciales para la transición energética y la descarbonización.

Este flujo de materiales expone una paradoja: mientras se promueve la reutilización y el reciclaje como prácticas sostenibles, los costos humanos y ambientales recaen sobre las comunidades del Sur global. La investigación destaca que la informalidad en el reciclaje permite a los países desarrollados exportar sus desechos sin asumir responsabilidades, perpetuando desigualdades.

Gobernanza, informalidad y políticas públicas: desafíos persistentes

La gestión de residuos electrónicos en Ghana se caracteriza por la ausencia de regulación efectiva y la prevalencia de la informalidad. Las autoridades locales, como la Accra Metropolitan Assembly, han recurrido ocasionalmente a demoliciones y desalojos masivos, desplazando a miles sin consulta previa, lo que agrava la precariedad y la desconfianza institucional.

El estudio señala que la informalidad afecta tanto la economía como la vivienda y la gobernanza. La ausencia de transparencia y trazabilidad en la cadena de suministro dificulta la aplicación de políticas y la protección de derechos laborales y ambientales. Muchos trabajadores desconocen el destino final de los materiales y los intermediarios suelen operar sin registros claros ni rendición de cuentas.

La economía circular global depende de los metales recuperados en Ghana, esenciales para la transición energética y la descarbonización

Las políticas públicas han fluctuado entre represión e inacción, sin atender las causas estructurales. El proyecto de ley sobre gestión de residuos electrónicos en Ghana, aunque intenta prohibir la importación y exportación de desechos peligrosos, presenta lagunas que permiten la continuidad de prácticas nocivas y la criminalización de los trabajadores informales.

Hacia un equilibrio entre sustento y protección

La Universidad de Michigan menciona la urgencia de estrategias que reconozcan la centralidad de la informalidad y mitiguen sus efectos negativos. Entre las propuestas se incluyen la provisión de herramientas seguras para el desmantelamiento de cables, oferta de centros de procesamiento controlados e implementación de sistemas de registro y certificación para los trabajadores informales.

La transparencia en transacciones y la trazabilidad de materiales reciclados resultan claves para mejorar las condiciones laborales y ambientales. Se sugiere que organismos como la Environmental Protection Agency de Ghana colaboren con las comunidades y organizaciones no gubernamentales, con el fin de poner en práctica estándares mínimos de seguridad y mecanismos de certificación.

El éxito de estas iniciativas dependerá de la capacidad de las políticas públicas para comprender la complejidad del contexto y evitar intervenciones desinformadas que profundicen la vulnerabilidad de quienes dependen del reciclaje informal.

La experiencia de Agbogbloshie evidencia que implementar soluciones desconectadas de la realidad local puede agravar las desigualdades y perpetuar los riesgos para las poblaciones más expuestas. Buscar un equilibrio entre el sustento económico y la protección social y ambiental sigue siendo un desafío clave en el corazón de la economía circular global.