Descubren en España los arcos y flechas más antiguos de Europa: las claves de un hallazgo que reescribe la historia neolítica

El hallazgo de arcos y flechas en la Cueva de los Murciélagos de Albuñol revoluciona la historia de la arquería neolítica en Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente análisis de arcos y flechas hallados en la Cueva de los Murciélagos de Albuñol, en la provincia de Granada, ha transformado la comprensión de la arquería neolítica en Europa. Según un estudio recogido por National Geographic, estos artefactos, con más de 7.000 años de antigüedad, constituyen los ejemplares más antiguos conocidos en el continente y adelantan en más de dos milenios la cronología establecida hasta ahora, que se basaba en los hallazgos asociados a la momia Ötzi.

El equipo de arqueólogos, liderado por Francisco Martínez-Sevilla de la Universidad de Alcalá e Ingrid Bertin de la Universidad Autónoma de Barcelona, empleó técnicas avanzadas de microscopía y análisis biomolecular para examinar cuerdas de arco de tendón animal y fragmentos de flechas recuperados en la cueva.

Estas piezas, preservadas gracias a las condiciones excepcionalmente secas del yacimiento, han permitido identificar tanto los materiales como las técnicas de fabricación utilizadas por los habitantes neolíticos de la región. Bertin destacó a National Geographic la singularidad del entorno: “Lo increíble de la cueva es cómo sus condiciones excepcionalmente secas preservan todo tan bien”.

Técnicas y materiales inéditos

Los análisis revelaron que las cuerdas de arco fueron elaboradas a partir de tendones de corzo y de especies no identificadas de las familias del cerdo y la cabra. Los tendones, trenzados para formar cordones resistentes y flexibles, cumplían con las exigencias de arqueros experimentados.

El análisis de arcos y flechas de más de 7.000 años revela técnicas avanzadas de fabricación en la prehistoria peninsular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se identificaron flechas confeccionadas con caña y madera de olivo, algunas con plumas en la parte trasera y puntas de madera de sauce u olivo, sin la presencia de puntas de piedra o hueso. Bertin explicó a National Geographic que la combinación de madera de olivo y caña “mejoró significativamente las propiedades balísticas de las flechas, con una parte delantera dura y densa complementada por una trasera ligera”.

La datación por radiocarbono situó estos artefactos entre finales del sexto y principios del quinto milenio a.C., en pleno Neolítico. Hasta este descubrimiento, el único ejemplo comparable en Europa era una cuerda de arco hallada en La Draga, Cataluña, fabricada con ortiga y no con tendón animal.

Por su parte, la cuerda de arco de Ötzi, la momia hallada en los Alpes en 1991, databa de hace unos 5.000 años y estaba confeccionada con fibras animales, pero es más reciente que los hallazgos de la cueva granadina.

El equipo de National Geographic subraya que estos resultados no solo adelantan la cronología de la arquería avanzada en la península ibérica, sino que también confirman el uso de cañas para la fabricación de flechas, una hipótesis largamente sostenida por la arqueología europea.

Dimensiones simbólicas y sociales

Los hallazgos desafían la visión tradicional sobre la simplicidad de las sociedades preagrícolas y revelan creatividad y conocimiento técnico avanzados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de su función como herramientas de caza, los arcos y flechas encontrados en la Cueva de los Murciélagos formaban parte de un conjunto de objetos funerarios que incluía vestimenta, esteras, recipientes de madera y fibras, fragmentos de cuerda y una antorcha.

Para los investigadores, esto sugiere que la arquería tenía un significado simbólico y social relevante en las comunidades neolíticas, en un momento en que la agricultura comenzaba a desplazar a la caza como principal medio de subsistencia. El uso del arco se vinculaba así al estatus social y político, y no solo a la obtención de alimento. El equipo prevé realizar experimentos de replicación de las flechas para determinar si su uso era letal o si, por el contrario, cumplían funciones rituales o simbólicas.

La Cueva de los Murciélagos ya era conocida por otros hallazgos excepcionales. En 2023, científicos españoles identificaron en este mismo yacimiento el par de zapatos más antiguo de Europa y restos de cestería en un estado de conservación inédito para la época.

Estas piezas, elaboradas con esparto, una gramínea autóctona de la península ibérica, fueron datadas entre 9.500 y 6.200 años atrás, abarcando desde el Holoceno temprano hasta el medio. Los análisis recientes han demostrado que algunos de estos objetos son 2.000 años más antiguos de lo que se creía, lo que amplía el horizonte temporal de la sofisticación técnica en la región.

La calidad y complejidad técnica de la cestería y el calzado hallados en la cueva desafían las ideas preconcebidas sobre la supuesta simplicidad de las sociedades humanas anteriores a la agricultura, y ofrecen una nueva perspectiva sobre la creatividad y el conocimiento técnico de las comunidades prehistóricas de la península ibérica, según concluye National Geographic.