Zelensky agradeció al matrimonio Trump por lograr el regreso de niños ucranianos retenidos en Rusia

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky estrecha la mano de su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, Washington, el lunes 18 de agosto de 2025. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, expresó su agradecimiento a su homólogo estadounidense, Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump, por su labor en las gestiones para lograr el regreso de niños ucranianos retenidos en Rusia durante la guerra.

El jueves, Melania Trump informó que otros siete menores habían sido restituidos por Rusia tras haber sido “separados” en el contexto de la invasión de Ucrania, un avance que se produce a raíz del acuerdo alcanzado con el presidente ruso, Vladimir Putin. Los menores —seis niños y una niña— ya se encuentran en territorio ucraniano y han podido reencontrarse con sus familias. En su comunicado, Melania Trump reafirmó además su “dedicación absoluta al regreso de estos niños”.

Zelensky manifestó este viernes su gratitud “a todos los que hicieron posible el regreso de estos niños ucranianos” y subrayó que “la reunión de los niños con sus seres queridos merece todo el esfuerzo y seguimos trabajando para traer a casa a todos nuestros niños secuestrados”.

Melania Trump, quien logró repatriar a siete niños ucranianos retenidos en Rusia tras un acuerdo con Putin.

“Gracias al presidente y a la primera dama por la constante atención a este importante asunto”, añadió el mandatario ucraniano, recordando que aún permanecen “miles de niños pendientes de repatriación”.

El Tribunal Penal Internacional (TPI) imputó formalmente a Putin en marzo de 2023 por la deportación forzada de menores ucranianos, al considerar que podría haber incurrido en crímenes de guerra. El Gobierno ucraniano ha denunciado repetidamente estos traslados, así como los esfuerzos de Rusia por adoctrinar a los niños en las zonas ocupadas. Las autoridades de Ucrania calculan que, desde el inicio del conflicto, cerca de 20.000 niños ucranianos han sido llevados a Rusia o a regiones bajo control ruso, aunque advierten que el número real podría ser significativamente mayor. Por ello, Kiev ha situado esta problemática como una de sus principales prioridades diplomáticas.

Por su parte, Rusia acusó este viernes a Naciones Unidas de “distorsionar la realidad” tras la aprobación de la resolución relativa al “traslado a la fuerza” de menores ucranianos. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores ruso afirmó que el documento, “preparado por el régimen de Kiev y sus socios europeos, y está saturado de mentiras e hipocresía”. “Le han dado la vuelta a la realidad. Está basado en acusaciones odiosas contra Rusia y habla de supuestas adopciones y deportaciones forzosas para eliminar la identidad de estos niños ucranianos”, recoge el texto.

El mandatario ucraniano celebró la restitución de siete menores y reiteró que “miles de niños” siguen pendientes de repatriación. (Photo by Alex Chan Tsz Yuk / SOPA Images/Sipa USA)

El Ministerio subrayó además que “estas insinuaciones carecen de prueba alguna al respecto. No se habla de los niños ucranianos que son llevados a Europa y que pierden todo contacto con sus familias”, y añadió que “está claro que esta resolución busca distraer la atención del declive total del régimen de Kiev, lleno de corrupción y sufrimiento, de derrota tras derrota en el campo de batalla”.

Asimismo, el comunicado cargó contra la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, “que ha olvidado que ya se terminó su trabajo al frente del Ministerio de Exteriores de Alemania y que tiene que actuar con profesionalidad, justicia e imparcialidad”.

La resolución de la ONU fue aprobada el miércoles con 91 votos a favor, 12 en contra y 57 abstenciones, instando a Rusia a “garantizar el regreso inmediato, seguro e incondicional de los niños que han sido deportados o trasladados a la fuerza” a territorio ruso.

Además, el documento pide “poner fin, sin demora, a cualquier práctica de traslado forzoso, deportación, separación de sus familias y tutores legales, cambio de estatus personal y adoctrinamiento de niños ucranianos”, según señaló la organización en un comunicado.

(Con información de Europa Press)