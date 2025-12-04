Melania Trump logró repatriar a siete niños ucranianos retenidos en Rusia tras un acuerdo con Putin

Melania Trump anunció la devolución de siete niños ucranianos retenidos en Rusia

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este jueves que Rusia ha regresado a otros siete menores que habían sido “separados” durante la invasión a Ucrania, tras un acuerdo alcanzado con el presidente ruso Vladimir Putin. En su declaración oficial, la primera dama afirmó que los menores —seis niños y una niña— ya han sido trasladados a Ucrania, donde pudieron reencontrarse con sus familias.

“Quiero alabar el liderazgo y la diplomacia persistente mostrada tanto por Rusia como por Ucrania para lograr la reunificación de los niños y sus familias”, destacó Melania, reiterando su “dedicación absoluta al regreso de estos niños”. Añadió también que esta dinámica ha contribuido a generar “una atmósfera de colaboración” entre las partes involucradas.

“En colaboración, hemos ofrecido ayuda humanitaria desde Estados Unidos para favorecer esta iniciativa de reunificación. Espero que, al final, nuestros esfuerzos permitan una mayor estabilidad en la región”, dijo, haciendo referencia a la comunicación directa que estableció con Putin tras la cumbre bilateral celebrada en Alaska en agosto.

En marzo de 2023, el Tribunal Penal Internacional (TPI) presentó cargos formales contra el mandatario ruso por la presunta deportación ilegal de menores ucranianos, una acción considerada posible crimen de guerra. Las autoridades ucranianas han denunciado de manera constante estos desplazamientos y las tentativas de Rusia por adoctrinar a los niños en las zonas ocupadas.

Imagen de archivo: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, saluda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras la primera dama Melania Trump permanece cerca durante una reunión en Helsinki, Finlandia, el 16 de julio de 2018 (Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin vía REUTERS)

Las familias ucranianas también han buscado apoyo internacional ante la desaparición de menores deportados a Rusia. Entre los relatos documentados por AFP, se destaca el de Darina Repina, tutora legal de dos niños trasladados a territorio ruso tras la invasión rusa. Durante un evento de la Fundación Emile, una organización dedicada a reunir a los menores ucranianos con sus seres queridos, Repina afirmó que “los responsables rusos ignoran” las peticiones de repatriación, y añadió: “No hay chance alguna de ser escuchados por ellos”.

Las autoridades de Ucrania calculan que, desde el inicio del conflicto, cerca de 20.000 niños ucranianos han sido llevados a Rusia o a regiones bajo control ruso, aunque advierten que el número real podría ser significativamente mayor. Por ello, Kiev ha situado esta problemática como una de sus principales prioridades diplomáticas.

Mariam Lambert, cofundadora de la Fundación Emile, señaló que tanto familiares como tutores suelen quedar al margen de las conversaciones internacionales sobre el futuro de estos menores, debido a la creciente politización del asunto. “Decidimos hacerlo público”, expresó Lambert. “Las celebridades y los políticos hablan de esto, pero no las madres. Es hora de darles voz”. Según precisó, la organización ha conseguido facilitar el regreso de 48 niños a territorio ucraniano.

(Con información de Europa Press)