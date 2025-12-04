Mundo

Melania Trump logró repatriar a siete niños ucranianos retenidos en Rusia tras un acuerdo con Putin

La primera dama estadounidense destacó la cooperación entre Washington y Moscú para concretar la devolución, en un contexto marcado por denuncias internacionales sobre deportaciones ilegales de miles de menores

Guardar
Melania Trump anunció la devolución
Melania Trump anunció la devolución de siete niños ucranianos retenidos en Rusia

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este jueves que Rusia ha regresado a otros siete menores que habían sido “separados” durante la invasión a Ucrania, tras un acuerdo alcanzado con el presidente ruso Vladimir Putin. En su declaración oficial, la primera dama afirmó que los menores —seis niños y una niña— ya han sido trasladados a Ucrania, donde pudieron reencontrarse con sus familias.

“Quiero alabar el liderazgo y la diplomacia persistente mostrada tanto por Rusia como por Ucrania para lograr la reunificación de los niños y sus familias”, destacó Melania, reiterando su “dedicación absoluta al regreso de estos niños”. Añadió también que esta dinámica ha contribuido a generar “una atmósfera de colaboración” entre las partes involucradas.

“En colaboración, hemos ofrecido ayuda humanitaria desde Estados Unidos para favorecer esta iniciativa de reunificación. Espero que, al final, nuestros esfuerzos permitan una mayor estabilidad en la región”, dijo, haciendo referencia a la comunicación directa que estableció con Putin tras la cumbre bilateral celebrada en Alaska en agosto.

En marzo de 2023, el Tribunal Penal Internacional (TPI) presentó cargos formales contra el mandatario ruso por la presunta deportación ilegal de menores ucranianos, una acción considerada posible crimen de guerra. Las autoridades ucranianas han denunciado de manera constante estos desplazamientos y las tentativas de Rusia por adoctrinar a los niños en las zonas ocupadas.

Imagen de archivo: El presidente
Imagen de archivo: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, saluda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras la primera dama Melania Trump permanece cerca durante una reunión en Helsinki, Finlandia, el 16 de julio de 2018 (Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin vía REUTERS)

Las familias ucranianas también han buscado apoyo internacional ante la desaparición de menores deportados a Rusia. Entre los relatos documentados por AFP, se destaca el de Darina Repina, tutora legal de dos niños trasladados a territorio ruso tras la invasión rusa. Durante un evento de la Fundación Emile, una organización dedicada a reunir a los menores ucranianos con sus seres queridos, Repina afirmó que “los responsables rusos ignoran” las peticiones de repatriación, y añadió: “No hay chance alguna de ser escuchados por ellos”.

Las autoridades de Ucrania calculan que, desde el inicio del conflicto, cerca de 20.000 niños ucranianos han sido llevados a Rusia o a regiones bajo control ruso, aunque advierten que el número real podría ser significativamente mayor. Por ello, Kiev ha situado esta problemática como una de sus principales prioridades diplomáticas.

Mariam Lambert, cofundadora de la Fundación Emile, señaló que tanto familiares como tutores suelen quedar al margen de las conversaciones internacionales sobre el futuro de estos menores, debido a la creciente politización del asunto. “Decidimos hacerlo público”, expresó Lambert. “Las celebridades y los políticos hablan de esto, pero no las madres. Es hora de darles voz”. Según precisó, la organización ha conseguido facilitar el regreso de 48 niños a territorio ucraniano.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Melania TrumpEstados UnidosGuerra Rusia UcraniaInvasion de Rusia a UcraniaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Federica Mogherini renunció al Colegio de Europa tras ser imputada por presunto fraude con fondos de la UE

La exjefa de la diplomacia europea dimitió de su cargo como rectora luego de ser detenida e interrogada por una investigación sobre posible favoritismo en la adjudicación de contratos de formación diplomática

Federica Mogherini renunció al Colegio

Documentos secretos revelan la maquinaria de muerte del régimen de Bashar al Assad en Siria: más de 10.000 presos asesinados

Registros filtrados de seguridad e inteligencia proporcionan evidencia de miles de ejecuciones bajo custodia, mientras familias buscan respuestas sobre desaparecidos tras la caída de la dictadura en 2024. IMÁGENES SENSIBLES

Documentos secretos revelan la maquinaria

Un nuevo informe del Vaticano frena las aspiraciones de las mujeres al diaconado

El reporte publicado descartó avanzar en la admisión, proponiendo en cambio explorar otros roles ministeriales y dejando abierta la posibilidad de futuros estudios sobre el tema

Un nuevo informe del Vaticano

Benjamin Netanyahu nombró a Roman Gofman como nuevo jefe del Mossad

La designación de un general con experiencia en combate y operaciones especiales representa un giro en la dirección del espionaje israelí

Benjamin Netanyahu nombró a Roman

Israel anunció una nueva operación contra Hezbollah en el sur de Líbano

Los bombardeos en territorio libanés buscan desactivar las células terroristas que persisten en la zona pese a los acuerdos de desarme previos

Israel anunció una nueva operación
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día Internacional del Guepardo: una

Día Internacional del Guepardo: una llamada global ante la inminente desaparición de un símbolo natural

Misógino y poco inclusivo, pero... ¿adorable?: el clásico navideño que se ha convertido en un ritual de estas fechas a pesar de las controversias

Armando Benedetti respondió con firmeza a las acusaciones sobre la lujosa vida que llevaría Verónica Alcocer: “Exagerado y perverso”

El IBEX 35 se apunta un nuevo máximo histórico al cerrar en los 16.700 puntos tras escalar un 0,978% en la sesión

Estrategia para frenar la transmisión materno infantil del Chagas: el modelo cordobés que inspira a otras regiones

INFOBAE AMÉRICA
Crónica del España - Serbia:

Crónica del España - Serbia: 29-31

EEUU asegura que tiene un plan de contingencia en caso de que Maduro huya de Venezuela

(Previa) Deportivo y Racing buscan mantener su paso firme ante rivales de entidad

Ernesto Valverde: "Con el Real Madrid tienes que tener un ojo en todas partes"

El Ibex 35 avanza casi un 1% y cierra por encima de los 16.700 puntos, nuevo máximo histórico

ENTRETENIMIENTO

La causa de muerte de

La causa de muerte de la “Barbie humana” ha sido revelada

La confesión de Gwyneth Paltrow sobre el agotamiento que casi la aleja del cine para siempre: “Lo dejo. No vuelvo a hacer esto”

Jennifer López cubrió el tatuaje dedicado a su matrimonio con Ben Affleck

Kris Jenner dice que su nariz es “probablemente lo único” real en su rostro después de su lifting facial

Un inesperado giro sacude a “Emily In Paris 5″: imágenes que insinúan un romance entre Mindy y Alfie sorprenden a los fans