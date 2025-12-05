Mundo

El Pentágono confirmó la venta de submarinos a Australia como parte del acuerdo de seguridad dentro de la alianza estratégica militar

La administración del presidente estadounidense Donald Trump, que había ordenado revisar el pacto gestado durante el gobierno del ex mandatario Joe Biden, concluyó tras cinco meses de análisis que el acuerdo “está alineado con la agenda América Primero”

Pete Hegseth, secretario de Defensa
Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos y titular del Pentágono (Europa Press)

El Pentágono confirmó este jueves su apoyo al acuerdo de seguridad AUKUS, alianza estratégica entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia que busca dotar a Canberra de “al menos tres submarinos nucleares de clase Virginia dentro de 15 años”.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump, que había ordenado revisar el pacto gestado durante el gobierno del ex mandatario Joe Biden, concluyó tras cinco meses de análisis que el acuerdo “está alineado con la agenda América Primero del presidente Trump”.

El portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, remarcó que la revisión subrayó la necesidad de “consolidar a AUKUS en la posición más sólida posible”, siguiendo la directiva de Trump de avanzar “a toda máquina”.

El congresista Joe Courtney, referente demócrata en asuntos de poderío marítimo en la Cámara de Representantes, celebró la noticia al afirmar que “el marco del pacto está alineado con el interés de seguridad nacional de nuestro país”.

La consolidación de AUKUS se da en un contexto de continuidad: el acuerdo de 2021 “ha sobrevivido a tres cambios de gobierno en los tres países y sigue vigente”, señaló Courtney, quien representa a un distrito de Connecticut vinculado a la fabricación de submarinos en Estados Unidos.

El Pentágono visto desde el
El Pentágono visto desde el aire en Washington D.C., EEUU (REUTERS/Joshua Roberts)

El convenio incluye la transferencia de submarinos de última generación y la cooperación en tecnologías de guerra, con ventas previstas a partir de 2032. Estas embarcaciones son consideradas clave dentro de la “estrategia de Australia para mejorar sus capacidades de ataque de largo alcance en el Pacífico, particularmente contra China”.

El pacto, que también prevé el desarrollo de la capacidad industrial naval australiana, podría ascender a un valor de 235.000 millones de dólares durante los próximos 30 años.

El ministro de Industria de Defensa australiano, Pat Conroy, manifestó estar “satisfecho de que la revisión estadounidense haya confirmado que AUKUS está a toda máquina”. Agregó que su cartera participará activamente para “mejorar aún más AUKUS”, aunque puntualizó que corresponde a Washington difundir el documento de revisión. “Hemos dicho públicamente durante los últimos dos años que donde podamos mejorar la entrega y el rendimiento de AUKUS, lo haremos”, reiteró Conroy.

Cabe recordar que la adhesión australiana a AUKUS generó un duro quiebre diplomático con Francia tras la cancelación de un contrato para la compra de submarinos diésel en favor del programa tripartito. En 2021, el entonces viceprimer ministro australiano, Barnaby Joyce, instó a Francia a ver el asunto con perspectiva: “Los contratos tienen términos y condiciones, y uno de esos términos y condiciones y propuestas es que se puede salir del contrato”.

Funcionarios del Pentágono advirtieron que La Cúpula Dorada sufre demoras

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras hace un anuncio sobre el escudo antimisiles Cúpula Dorada junto al secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth (REUTERS/Kevin Lamarque)

En materia local, la iniciativa de defensa antimisiles conocida como Cúpula Dorada, uno de los proyectos estrella impulsados por el presidente Donald Trump, enfrenta demoras significativas debido al cierre gubernamental de 43 días y a la falta de un plan de gasto claro para los primeros 25.000 millones de dólares asignados al programa, según revelaron a Reuters ocho fuentes al tanto de la situación.

Este monto fue aprobado dentro del paquete de conciliación presupuestaria en verano, pero, según dos funcionarios del gobierno, un miembro del Capitolio y ejecutivos de la industria consultados bajo anonimato, aún no ha sido convertido en un plan de acción concreto.

El prolongado cierre del gobierno paralizó contrataciones y apartó de sus tareas a personal esencial responsable de la aprobación y firma de contratos, complicando así el avance del proyecto. Estas dificultades generan dudas sobre la capacidad de la administración Trump para cumplir con la promesa de que el sistema —valorado en 175.000 millones de dólares— esté operativo para proteger el territorio continental estadounidense antes de 2028.

(Con información de AFP)

