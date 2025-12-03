La OTAN acordó sumar cientos de millones de dólares al fondo conjunto para armamento ucraniano

Los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunciaron el miércoles en Bruselas un compromiso para destinar cientos de millones de dólares adicionales en la compra de armas estadounidenses destinadas a Ucrania. Esta decisión se produjo mientras al presidente de Rusia, Vladímir Putin, se le instó a abandonar su “bravuconería” y a comprometerse seriamente con las negociaciones de paz, según recogieron diversos ministros reunidos en la capital belga.

La reunión de ministros de Exteriores de la OTAN se celebró con la participación de representantes de los 32 Estados aliados para evaluar iniciativas lideradas por el gobierno estadounidense que buscan poner fin a los combates en Ucrania. No obstante, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, no acudió personalmente y envió a un representante, un gesto percibido por algunos aliados europeos como reflejo de la menor presencia continental en la diplomacia impulsada por el presidente Donald Trump.

En ese contexto, las delegaciones de Alemania, Polonia, Noruega, Países Bajos y Canadá acordaron sumar aproximadamente 1.000 millones de dólares a un fondo conjunto para comprar armamento estadounidense para Ucrania. “Ucrania necesita permanecer fuerte y nosotros, los aliados de la alianza militar más grande y exitosa de la historia, debemos mantener nuestra firmeza y compromiso”, declaró Espen Barth Eide, ministro de Exteriores de Noruega, según recogió Reuters.

La OTAN ratificó su apoyo a la defensa de Kiev (REUTERS/ARCHIVO)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, valoró la continuidad de las conversaciones de paz entre las partes y consideró esencial fortalecer las capacidades militares ucranianas mientras duren las negociaciones. “Las conversaciones de paz siguen en marcha, eso es positivo, pero hay que asegurarse de que, mientras tengan lugar, Ucrania esté en la posición más sólida posible para mantener el combate”, afirmó Rutte, citado por Reuters.

La ausencia de avances en las cinco horas de diálogo celebrado en Moscú entre representantes estadounidenses y el presidente ruso ha generado escepticismo entre los aliados. Varios ministros presentes en Bruselas sostuvieron que Putin no ha mostrado una apertura real para ceder posiciones ante Washington. “El presidente Putin debe acabar con la bravuconería y el derramamiento de sangre, y estar listo para sentarse a la mesa y respaldar una paz justa y duradera para Ucrania”, expresó la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, en declaraciones recogidas por Reuters.

Desde la perspectiva rusa, el propio Putin advirtió el martes que Moscú se encuentra preparado para un conflicto armado con Europa si fuera necesario. “No tenemos intención de combatir con Europa. Ya lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa de repente quiere guerra (…) estamos listos”, señaló a la prensa local, en referencia al clima de tensión previo a su encuentro con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff.

Putin advierte que Rusia está preparada para un conflicto armado con Europa si fuera necesario, aumentando la tensión regional (AP/ARCHIVO)

El mandatario ruso matizó que Moscú actúa de manera “quirúrgica” en Ucrania y negó que existan bombardeos indiscriminados, unas afirmaciones refutadas por autoridades de Kiev y de gobiernos occidentales. Además, sostuvo que los países europeos promueven la continuación de la guerra por rechazar el plan de paz original de Trump, basado en condiciones de rendición de Ucrania como el rechazo a ingresar en la OTAN, la retirada del Donbás, la renuncia a reparaciones rusas y la reducción de su ejército.

Putin también afirmó que el ejército ruso tomó Pokrovsk, en la región de Donetsk, victoria que Kiev desmiente, lo que a su juicio reflejaría la “ilusión” europea de lograr una derrota estratégica de Rusia.

Por parte de los aliados, varias voces rechazaron la retórica de confrontación atribuida a Rusia. Elina Valtonen, ministra finlandesa de Exteriores, afirmó que “es la retórica que Rusia utiliza para intimidarnos, y no deberíamos tomar estas palabras demasiado en serio”, según declaraciones recogidas por Reuters. Valtonen añadió que las capacidades de defensa de la OTAN y Europa “se incrementan día a día”.