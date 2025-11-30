Estados Unidos y Ucrania se reúnen en Florida para continuar las negociaciones sobre el plan de paz de Trump

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con la prensa en la delegación de Estados Unidos ante las organizaciones internacionales en Ginebra, Suiza, el domingo 23 de noviembre de 2025. (Martial Trezzini/Keystone via AP)

Altos funcionarios del gobierno de Trump se reunirán con negociadores ucranianos en Florida este fin de semana, presionando para mediar el fin de la guerra de Rusia en Ucrania y preparando el escenario para conversaciones clave planeadas esta semana en Moscú con el líder ruso Vladimir Putin.

Se esperaba que el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, se sentaran con una delegación ucraniana para discutir más a fondo los detalles de un marco de paz propuesto, conversaciones que llegan en un momento delicado para Ucrania, que continúa contraatacando a las fuerzas rusas que invadieron el país en 2022.

El viernes, justo antes de la reunión en Florida, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunció la renuncia de su poderoso jefe de gabinete, Andrii Yermak, quien hasta ese momento había sido el principal negociador del país en las conversaciones con Estados Unidos.

El anuncio se produjo después de que investigadores anticorrupción registraran el domicilio de Yermak. El gobierno de Zelensky se ha visto sacudido por las consecuencias de un escándalo relacionado con la malversación de 100 millones de dólares del sector energético mediante sobornos pagados por contratistas, lo que ha generado nuevas presiones internas para Zelensky.

Los negociadores de EEUU y Ucrania mantuvieron una reunión el pasado domingo en Ginebra (REUTERS/Emma Farge)

Hace apenas una semana, Rubio se reunió con Yermak en Ginebra y ambas partes afirmaron que las conversaciones habían sido positivas para elaborar un plan de paz revisado.

Ahora, la delegación ucraniana incluye a Andrii Hnatov, jefe de las fuerzas armadas de Ucrania; Andrii Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania; y Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad de Ucrania, dijo Zelensky.

Los diplomáticos se han centrado en las revisiones del plan de 28 puntos propuesto por Trump, desarrollado en las negociaciones entre Washington y Moscú. Inicialmente, preveía que Ucrania cediera toda la región oriental del Donbás a Rusia, un punto de fricción para Kiev.

El plan —al que Trump ha minimizado desde entonces, calificándolo de “concepto” o “mapa” por “afinar”— también impondría límites al tamaño del ejército ucraniano, impediría que el país se uniera a la OTAN y exigiría que Ucrania celebrara elecciones en 100 días. Los negociadores han indicado que el marco ha cambiado, pero no está claro cómo se han modificado sus disposiciones.

Tras las conversaciones en Ginebra, EEUU y Ucrania afirmaron que lograron importantes pasos hacia un acuerdo de paz (REUTERS/Emma Farge)

Trump anunció el martes que enviaría a Witkoff y quizás a Kushner a Moscú esta semana para reunirse con Putin para abordar el plan.

Zelensky, por su parte, escribió en X que la delegación ucraniana “elaboraría rápida y sustancialmente los pasos necesarios para poner fin a la guerra”. En su discurso nocturno del sábado, dijo que la parte estadounidense estaba “demostrando un enfoque constructivo”.

“En los próximos días será posible concretar los pasos para determinar cómo llevar la guerra a un final digno”, afirmó.

Zelensky se mostró confiado en alcanzar un acuerdo de paz con EEUU "en los próximos días"

El sábado, ataques rusos con drones y misiles en Kiev y sus alrededores, la capital de Ucrania, causaron la muerte de al menos tres personas y heridas a decenas más, según informaron las autoridades. Nuevos ataques ocurridos durante la noche del domingo causaron la muerte de una persona y heridas a otras 19, incluidos cuatro niños, según informaron las autoridades locales, cuando un dron impactó un bloque de apartamentos de nueve plantas en la ciudad de Vyshhorod, en la región de Kiev.

En una publicación en Telegram del domingo, Zelensky dijo que Rusia había atacado a Ucrania con 122 drones de ataque y misiles balísticos.

Este tipo de ataques ocurren a diario. Solo esta semana, Rusia ha utilizado casi 1400 drones de ataque, 1100 bombas aéreas guiadas y 66 misiles contra nuestro pueblo. Por eso debemos fortalecer la resiliencia de Ucrania a diario. Los misiles y los sistemas de defensa aérea son necesarios, y también debemos trabajar activamente con nuestros socios por la paz, declaró Zelensky.

“Necesitamos soluciones reales y confiables que ayuden a poner fin a la guerra”, añadió.

Un bombero trabaja en el lugar de un edificio de apartamentos dañado durante los ataques con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 29 de noviembre de 2025. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Después de que Ucrania se atribuyera la responsabilidad de los daños a una importante terminal petrolera el sábado cerca del puerto ruso de Novorossiysk, propiedad del Consorcio del Oleoducto del Caspio, Kazajistán instó a Ucrania el domingo a detener los ataques a la terminal del Mar Negro. El oleoducto del CPC, que comienza en Kazajistán y termina en la terminal de Novorossiysk, transporta gran parte de las exportaciones petroleras de Kazajistán.

“Consideramos lo ocurrido como una acción que daña las relaciones bilaterales entre la República de Kazajstán y Ucrania, y esperamos que la parte ucraniana tome medidas efectivas para prevenir incidentes similares en el futuro”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kazajstán en un comunicado.

(con información de AP)