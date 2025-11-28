Imputaron por robo organizado y conspiración criminal a un presunto organizador del robo del Louvre

El Museo del Louvre en París el 26 de octubre del 2025. (AP foto/Thomas Padilla)

Un hombre de 38 años, originario de Seine-Saint-Denis, fue acusado formalmente este viernes de robo organizado y conspiración criminal en relación al asalto de las joyas de la corona del Museo del Louvre, ocurrido el 19 de octubre. El arresto se produjo el martes por la mañana en una obra en construcción en Laval (Mayenne) y el juez ordenó su ingreso en prisión preventiva, a la espera de una audiencia ante el juez de libertades y detención.

La Brigada de Represión del Bandolerismo (BRB) de París sospecha que el detenido se encargó de organizar el transporte de las piezas robadas, valoradas en 88 millones de euros, incluidos ocho ajuares y pendientes reales pertenecientes a monarcas históricas de Francia. La Fiscalía de París declaró que el sospechoso tenía seis condenas previas. Según detalló el medio francés Le Parisien, en 2010 recibió dos meses de prisión en suspenso por receptación y en 2023 fue condenado por proxenetismo agravado.

Previamente, tres personas de su entorno fueron detenidas y posteriormente puestas en libertad bajo control judicial el jueves por la noche. A estos se suman otros tres hombres, de 35, 37 y 39 años, arrestados en operativos anteriores realizados por la BRB y la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales (OCBC), quienes también son señalados como miembros del comando que perpetró el robo. Según la reconstrucción policial, dos de los sospechosos ingresaron a la galería Apolo para sustraer las joyas, mientras los otros dos aguardaron fuera para facilitar la huida del grupo.

Miembros de un equipo forense inspeccionan una ventana que se cree que fue utilizada durante el robo en el museo del Louvre. 19 de octubre. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El asalto, que sacó a la luz vulnerabilidades de seguridad dentro del Louvre, fue ejecutado en apenas ocho minutos. Los asaltantes utilizaron un montacargas para acceder rápidamente a una ventana del edificio y, una vez dentro de la Galería Apollo, rompieron vitrinas especialmente protegidas con cortadores de disco. Tras robar el botín, dos motociclistas los ayudaron a escapar de la escena.

Fuentes de la fiscalía, citadas por Le Parisien, precisaron que una cuarta persona, una mujer de 38 años y pareja de uno de los arrestados, está imputada por complicidad pero quedó en libertad vigilada. La fiscal Laure Beccuau declaró que el perfil de los implicados no corresponde al típico de la delincuencia organizada de alto nivel: dos de los presuntos autores, vecinos de Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), estaban desempleados tras trabajar como repartidor sin licencia y basurero, siendo conocidos por antecedentes de robo con agravantes.

Uno de los miembros de la pareja, con once condenas previas (diez de ellas por robo), fue identificado como figura central en el historial delictivo del grupo, detalló Le Parisien.

A pesar de los arrestos, un mes después del robo, las joyas valuadas en decenas de millones de euros siguen sin aparecer, al igual que los posibles autores intelectuales del golpe.