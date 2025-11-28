Mundo

Bir Tawil, el territorio en medio del desierto que nadie se atreve a reclamar

En pleno corazón del desierto del Sáhara existe un espacio que permanece al margen de los mapas, desafiando las reglas tradicionales sobre las fronteras y la soberanía

Bir Tawil es un enclave
Bir Tawil es un enclave desértico de 2.060 kilómetros cuadrados situado entre Egipto y Sudán (foto: Principado de Bir Tawil)

Entre Egipto y Sudán, en lo profundo del desierto del Sáhara, se extiende Bir Tawil, una franja de 2.060 km² donde el tiempo parece haberse detenido. Sin habitantes, infraestructuras ni dueño reconocido, este árido enclave se mantiene ignorado tanto por los países vecinos como por la comunidad internacional.

La combinación de historia colonial, geografía hostil y ausencia total de recursos ha transformado a Bir Tawil en uno de los últimos espacios realmente deshabitados y desafía los conceptos clásicos de soberanía.

Crónica de un vacío legal: cómo nació la anomalía de Bir Tawil

La clave para comprender el estatus legal de Bir Tawil es el concepto de “Terra Nullius”, una figura del derecho internacional que describe territorios sin soberano legalmente reconocido. Según detalla Gizmodo, el lugar es una auténtica “Terra Nullius”, es decir, una tierra sin dueño en medio de África oriental. Este enclave carece de costa y sus temperaturas alcanzan con frecuencia los 40℃, un hábitat formado tan solo por arena y rocas, sin carreteras, aeropuertos ni señales de vida humana.

El origen de la situación actual se remonta a finales del siglo XIX, durante el dominio colonial británico en la región. En 1899, el Reino Unido estableció una frontera recta sobre el paralelo 22 para separar Egipto de Sudán. Sin embargo, National Geographic señala que, apenas tres años más tarde, en 1902, la administración colonial modificó el trazado para adecuarse a las rutas de las tribus nómadas, otorgando Bir Tawil a Egipto y la adyacente región de Hala’ Ib a Sudán. Esta división con criterios administrativos –y no naturales o poblacionales– sentó las bases para el enigma que persiste en la actualidad.

La independencia de Egipto y Sudán en 1956 reavivó el dilema fronterizo. Ambos países podían elegir legítimamente solo una de las dos regiones: Bir Tawil o Hala’ Ib. La decisión fue prácticamente automática, dada la enorme diferencia de valor estratégico; Hala’ Ib es casi diez veces más grande, cuenta con una franja costera, población, infraestructuras y, desde 1992, según reportes realizados por la cadena Al Jazeera, importantes yacimientos petrolíferos.

Los dos Estados concentraron sus reclamaciones sobre Hala’ Ib, dejando a Bir Tawil completamente fuera de sus pretensiones formales. Como resultado, ningún gobierno ha presentado reclamos serias sobre el enclave, por temor a renunciar, explícita o implícitamente, a sus aspiraciones sobre el codiciado triángulo.

El territorio de Bir Tawil
El territorio de Bir Tawil carece de infraestructura, población y reconocimiento oficial de algún país (foto: Wikipedia)

Recursos ausentes, interés nulo

A la cuestión histórica se suma una realidad geográfica implacable: Bir Tawil es un pedazo de desierto. Con temperaturas extremas, suelo estéril y escasez absoluta de agua y recursos de subsistencia, este territorio no despierta el menor interés económico para Egipto ni para Sudán. Así lo subraya Gizmodo, que enfatiza la inexistencia de recursos estratégicos que puedan motivar su ocupación o desarrollo.

“Ningún Estado se interesa porque reclamarlo significaría perder Hala’ Ib y, además, no existen incentivos para hacerse cargo de un territorio tan inhóspito”, expone Gizmodo. La lógica geopolítica resulta implacable: el coste político y diplomático de aceptar Bir Tawil equivale a autoexcluirse de la disputa por una región mucho más valiosa. Por eso, el enclave permanece fuera de los mapas oficiales y de las agendas de desarrollo de ambos países. Incluso la comunidad internacional lo ignora sistemáticamente.

Este abandono institucional no ha impedido que Bir Tawil despierte cierta fascinación entre aventureros y coleccionistas de micronaciones. A lo largo de los años, particulares de diferentes países han viajado hasta el desierto para plantar banderas e intentar proclamar soberanía propia. Sin embargo, estos gestos carecen de efecto práctico.

No basta con ir hasta Bir Tawil y plantar una banderita diciendo que es tuyo. Para ello es preciso que el solicitante lo convierta en un país, exigiéndose la construcción de infraestructuras, dotarlo de población y establecer un gobierno funcional. Hasta ahora, nadie ha conseguido cumplir con estos requisitos mínimos.

La vecina región de Hala’
La vecina región de Hala’ Ib, rica en recursos, ha concentrado las disputas fronterizas, relegando a Bir Tawil al olvido (foto: Wikipedia)

Una “tierra de nadie” ante el mundo

Hoy, Bir Tawil se mantiene como uno de los pocos territorios del mundo sin leyes, ni gobierno, ni habitantes permanentes. Este vacío absoluto convierte al enclave en una singularidad dentro del mapa político global. La geografía extrema ha resultado insuperable para cualquier intento de colonización o gestión. Incluso si alguien deseara desarrollar ahí, tendría que importar cada recurso, desde agua potable hasta materiales de construcción, bajo condiciones climáticas adversas y sin un Estado anfitrión que respalde la iniciativa.

El enclave concentra en su propia existencia una serie de paradojas jurídicas, políticas y geográficas. Si alguna vez se descubrieran en su subsuelo recursos de valor estratégico, la situación podría cambiar drásticamente y reactivar las tensiones entre Egipto y Sudán, o atraer el interés de potencias externas. Sin embargo, hasta la fecha, ni siquiera los Estados vecinos han considerado seriamente reclamar estos 2.060 km² de desierto absoluto.

De este modo, Bir Tawil sigue siendo un ejemplo extremo de cómo las fronteras creadas por intereses coloniales, la falta de recursos y el temor a renunciar a territorios más valiosos pueden desembocar en un “agujero negro geopolítico”.

