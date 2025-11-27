Mundo

Trump anunció que Sudáfrica no será invitada al G20 de 2026 por los “terribles abusos” contra los derechos humanos en el país

A través de su cuenta en la red Truth Social, el presidente estadounidense sostuvo que la administración sudafricana no abordó los presuntos abusos contra poblaciones blancas y que se negó a ceder la presidencia del grupo durante la última reunión del grupo internacional

El presidente Donald Trump señala
El presidente Donald Trump señala un cartel del G20 de Miami 2026 mientras habla en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el viernes 5 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Sudáfrica quedará fuera de la cumbre del G20 que se llevará a cabo en Miami en 2026.

A través de su cuenta en la red social Truth Social, el presidente estadounidense sostuvo que la administración sudafricana no abordó los presuntos abusos contra poblaciones blancas y que se negó a ceder la presidencia del grupo durante la última reunión del grupo internacional.

“Al concluir el G20, Sudáfrica se negó a ceder la presidencia del G20 a un alto representante de nuestra embajada estadounidense, quien asistió a la ceremonia de clausura. Por lo tanto, siguiendo mis instrucciones, Sudáfrica no recibirá una invitación al G20 de 2026″, relató sobre los hechos en el foro con líderes mundiales. Trump no asistió.

El mandatario republicano afirmó que el Gobierno de Sudáfrica permite violaciones graves a los derechos humanos, acusaciones rechazadas en reiteradas ocasiones por Pretoria, que argumenta operar bajo una Constitución que prohíbe la discriminación racial.

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa
El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa en el marco de la cumbre del G20 (REUTERS/Yves Herman)

“Estados Unidos no asistió al G20 en Sudáfrica porque el gobierno sudafricano se niega a reconocer los terribles abusos contra los derechos humanos que sufren los africanos y otros descendientes de colonos holandeses, franceses y alemanes. Dicho sin rodeos, están asesinando a personas blancas y permitiendo que les arrebaten sus granjas sin motivo”, justificó Trump sobre su postura contra el país liderado por Cyril Ramaphosa.

El mensaje también incluyó críticas a medios estadounidenses por, según él, no difundir estas acusaciones. “Los medios de comunicación falsos no se pronuncian ni una palabra contra este genocidio. ¡Por eso todos los mentirosos y farsantes de la izquierda radical se están quedando fuera del negocio!”

La cumbre del G20 celebrada en Sudáfrica entre el 22 y el 23 de noviembre no tuvo la presencia del presidente de Estados Unidos. “Sudáfrica ha demostrado al mundo que no es un país digno de ser miembro de una afiliación, y vamos a suspenderle todos los pagos y subsidios con efecto inmediato”, cerró Trump en su mensaje.

La cumbre del G20, que agrupa a las principales veinte economías del mundo, está programada para diciembre de 2026 en el Trump National Doral Miami, un resort de golf ubicado en Florida y perteneciente a la familia del presidente de Estados Unidos.

El club de golf de
El club de golf de Trump donde se realizará la próxima cumbre del G20 (REUTERS/Kevin Lamarque)

El pasado 7 de noviembre, Trump reafirmó que no asistiría a la cumbre de este año y cuestionó la permanencia de Sudáfrica en el G20. “No voy a ir. Sudáfrica ni siquiera debería estar ya en los ‘G’ porque lo que ha pasado ahí es malo. No voy a ir. Dije: no voy a ir. No voy a representar a nuestro país ahí. No debería ser ahí”, declaró en el America Business Forum (ABF) de Miami.

En el ABF, Trump habló de las personas que llegaron a Estados Unidos tras huir de Sudáfrica. “Por generaciones, Miami ha sido un refugio para quienes huyen de la tiranía comunista en Sudáfrica. Digo, si dan un vistazo a lo que está sucediendo en partes de Sudáfrica, miren a Sudáfrica, lo que está pasando”, comentó.

Cabe recordar que el presidente sudafricano Ramaphosa, calificó como “un éxito” su visita a Washington en mayo de este año, a pesar de la controversia en la Casa Blanca con Trump por las acusaciones del mandatario estadounidense sobre un presunto “genocidio” contra la minoría blanca afrikáner.

(Con información de EFE)

