Mundo

La Justicia de Francia confirmó la condena contra Sarkozy por beneficiarse de financiación ilegal en su campaña de 2012

La Corte de Casación rechazó el recurso del expresidente mientras sus abogados lamentan que “su mera condición de candidato” sea suficiente para la responsabilidad penal

Guardar
ARCHIVO – El expresidente francés
ARCHIVO – El expresidente francés Nicolas Sarkozy sale de su casa el martes 21 de octubre de 2025 en París para dirigirse a la prisión donde sería encarcelado por conspiración criminal para financiar su campaña electoral de 2007 con fondos provenientes de Libia (AP Foto/Thibault Camus, Archivo)

La Corte de Casación francesa confirmó este miércoles la condena contra el ex presidente Nicolas Sarkozy por beneficiarse de financiación ilegal durante su campaña electoral de 2012, un caso diferente al que lo llevó a prisión este año.

Sarkozy, de 70 años, fue condenado en apelación el 14 de febrero de 2024 a 12 meses de prisión, de los cuales seis meses de obligado cumplimiento, por beneficiarse como candidato a su reelección de una financiación política ilegal.

El ex mandatario “toma nota del rechazo de su recurso, tal y como siempre ha hecho con las decisiones dictadas en su contra”, escribieron los abogados de Sarkozy en un comunicado enviado a AFP.

Las investigaciones revelaron que se creó un sistema de doble facturación para ocultar el aumento de los gastos de su fallida campaña, que fueron casi el doble del límite autorizado de 22,5 millones de euros (26 millones de dólares).

El sistema atribuía a su entonces partido conservador UMP una gran parte del costo de los mítines, bajo el pretexto de convenciones ficticias. Sarkozy siempre ha rechazado cualquier “responsabilidad penal” en este caso.

“Aunque el tribunal de apelación constató que él nunca tuvo conocimiento personal del exceso de gastos de su campaña en 2012 debido al desvío de fondos por parte de la empresa Bygmalion, el Tribunal de Casación considera, no obstante, que su mera condición de candidato es suficiente para que sea penalmente responsable”, lamentaron sus abogados en el comunicado.

El ex presidente francés Nicolas
El ex presidente francés Nicolas Sarkozy sale de su casa con su esposa Carla Bruni-Sarkozy el día de su encarcelamiento en la prisión de Sante para comenzar su condena de cinco años de prisión por conspiración criminal por intentos de recaudar fondos de campaña de Libia, en París, Francia, el 21 de octubre de 2025 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Sin embargo, contábamos con un precedente favorable sobre el tema de la Asamblea Plenaria del Tribunal de Casación, que es la formación más solemne de este tribunal. Por lo tanto, la solución adoptada contra Nicolas Sarkozy es, una vez más, inédita”, añadieron.

El tribunal de apelación impuso una pena inferior al de primera instancia, que en 2021 lo sentenció a un año de prisión firme, y además abrió la puerta a que pueda cumplirlo en casa con una tobillera electrónica.

La condena por el llamado caso Bygmalion es la segunda firme contra el marido de la cantante Carla Bruni en Francia, tras el caso de las escuchas. En virtud de este último, ya portó entre febrero y mayo una tobillera electrónica.

El presidente conservador entre 2007 y 2012 no ha terminado con sus problemas judiciales. Entre el 16 de marzo y el 3 de junio, se celebrará el juicio en apelación por la presunta financiación ilegal de su primera campaña presidencial.

En septiembre, la justicia lo condenó a cinco años de prisión por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para obtener fondos con los que financiar ilegalmente la campaña que lo llevó al poder en 2007.

Pese a que Sarkozy podía recurrir la sentencia, el tribunal ordenó la aplicación inmediata de la pena, por lo que pasó 20 días en la prisión parisina de la Santé entre octubre y noviembre antes de obtener la libertad condicional.

El 10 de diciembre debe publicar un libro sobre su experiencia entre rejas, la primera de un ex jefe de Estado francés desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

FranciaNicolas Sarkozy

Últimas Noticias

Brasil aprobó una reforma tributaria que libera del impuesto a los ingresos para los salarios más bajos

La ley, impulsada por Lula y aprobada por unanimidad en el Congreso, fija la exención del impuesto en ingresos de hasta 5.000 reales y aumenta la carga sobre los contribuyentes más ricos

Brasil aprobó una reforma tributaria

El ajo, entre mito y ciencia: beneficios reales, tradición milenaria y posibles riesgos

Expertos y estudios recientes muestran que su reputación se apoya en hechos comprobados y creencias persistentes. Claves para aprovechar sus cualidades y evitar efectos no deseados

El ajo, entre mito y

Emmanuel Macron viajará a China en diciembre para una visita de Estado clave en medio de las tensiones con Xi Jinping

La agenda incluirá reuniones en Beijing y Chengdu para discutir comercio, cooperación tecnológica y seguridad internacional, con el conflicto en Ucrania y la rivalidad China-Occidente como telón de fondo

Emmanuel Macron viajará a China

La Bolsa de París encabezó una buena jornada para las acciones europeas

El sector tecnológico lideró las subidas dentro del STOXX 600

La Bolsa de París encabezó

La extrema derecha deja su huella en el Parlamento Europeo

El bloque liderado por la primera ministra italiana Giorgia Meloni juega un papel decisivo en los acuerdos recientes

La extrema derecha deja su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Video: se incendió un colectivo

Video: se incendió un colectivo en Ciudad Universitaria y las llamas consumieron el vehículo

Taxista por aplicativo dopaba a pasajeros para robarles en Independencia: PNP capturó a sujeto

Olympiacos- Real Madrid, en directo: sigue el partido de Champions en vivo

Inesperada interna y riesgo de ruptura entre Pichetto y los gobernadores de Provincias Unidas en Diputados

Municipalidad de Lima abre una nueva sede para licencias de motocicletas

INFOBAE AMÉRICA
'Malinche', de Nacho Cano, demanda

'Malinche', de Nacho Cano, demanda a Renfe por la ruptura "politizada" del contrato de patrocinio

Las 'Guerreras' debutan con autoridad en el Mundial contra Paraguay

Nigeria declara el estado de emergencia en respuesta al aumento de la inseguridad y los secuestros

Líderes europeos y africanos piden una paz "justa, integral y duradera" en Ucrania y otras crisis mundiales

Acciona Energía inaugura el mayor complejo fotovoltaico de Centroamérica y el Caribe en República Dominicana

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué eliminaron el beso

¿Por qué eliminaron el beso apasionado entre Ariana Grande y Jonathan Bailey en “Wicked: For Good”?

Stranger Things 5: cuántos capítulos tiene la última temporada, su duración y lo que debes saber antes del estreno

Murió el youtuber Jan Zimmermann a los 27 años tras un ataque epiléptico

El sorprendente camino de Jamie Campbell Bower, de músico indie a villano en Stranger Things

Lili Reinhart relató la experiencia que la llevó a convertirse en maestra de Reiki