Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra infraestructuras energéticas de Ucrania: al menos seis muertos y 7 heridos

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra infraestructuras energéticas de Ucrania, una ofensiva que dejó al menos seis muertos y siete heridos en Kiev, según el Ministerio de Energía ucraniano y la administración militar de la capital. El bombardeo alcanzó zonas residenciales de varios distritos mientras continuaban las explosiones a primera hora del martes.

El Ministerio de Energía informó en sus redes sociales que “en estos momentos continúa el ataque combinado masivo del enemigo contra infraestructuras energéticas”, sin precisar las regiones afectadas.

La administración de Kiev confirmó víctimas mortales y daños tras el impacto de drones y misiles sobre instalaciones vinculadas al sistema energético. El alcalde Vitali Klitschko señaló que el distrito de Sviatoshin fue uno de los más afectados y reportó también daños en la zona de Dárnitsia.

Periodistas en la capital registraron múltiples explosiones durante la ofensiva nocturna y observaron a residentes corriendo hacia refugios mientras se activaban las sirenas antiaéreas. La Fuerza Aérea ucraniana emitió una alerta nacional de misiles tras detectar el despegue de bombarderos MiG-31 desde aeródromos rusos.

Horas más tarde, con los equipos de emergencia aún apagando incendios y buscando víctimas, un nuevo lanzamiento de MiG-31 provocó otra alerta por posibles misiles balísticos en todo el país.

En el distrito de Pecherskyi, varios edificios residenciales de varias plantas sufrieron daños e incendios, incluido un bloque de 22 pisos afectado en varios niveles, según Klitschko. En el distrito de Dniprovskyi, un edificio de nueve plantas se incendió y dejó dos muertos, entre ellos una mujer de 86 años, y varios heridos, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias.

La ciudad volvió a activarse bajo alerta aérea al amanecer, tras advertencias de nuevos misiles hipersónicos Kinzhal dirigidos hacia Kiev. Klitschko informó que un edificio no residencial en Sviatoshynskyi resultó dañado y que podría haber personas atrapadas bajo los escombros. Las autoridades locales reportaron al menos dos heridos durante el ataque matutino en ese distrito.

Fuera de la capital, el ataque alcanzó viviendas en la provincia de Kiev. Cuatro casas quedaron destruidas en la localidad de Bila Tserkva, donde un joven de 14 años resultó herido, según los servicios de emergencia. También se notificó actividad de drones y misiles en otras regiones, incluidas las provincias de Zaporizhia y Kharkiv.

El ataque ruso se produjo mientras representantes de Ucrania, Estados Unidos y países europeos trabajaban en una revisión del plan de paz propuesto por Washington. Las delegaciones se reunieron el domingo en Suiza después de fuertes críticas al plan original, que exigía que Ucrania cediera territorio, redujera su ejército y renunciara a integrarse en la OTAN. Kiev y sus aliados consideraron esas exigencias inaceptables.

Tras las conversaciones, Estados Unidos y Ucrania emitieron una declaración conjunta en la que anunciaron un “marco de paz actualizado y perfeccionado”. El texto señaló que “cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania”, mientras que la delegación ucraniana indicó que el nuevo borrador “ya refleja la mayoría de las prioridades clave de Ucrania”.

El canciller alemán Friedrich Merz cuestionó la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes del 27 de noviembre, fecha límite establecida por el presidente estadounidense Donald Trump. Merz afirmó que las discusiones serían un “proceso largo y duradero”. Gobiernos de la Unión Europea expresaron inquietud ante la idea de finalizar la guerra en términos cercanos a los demandados por Moscú.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó acusaciones de que Washington favorecía a Rusia en las negociaciones. “La idea de que Estados Unidos de América no está colaborando con ambos bandos por igual en esta guerra para ponerle fin es una falacia total y completa”, afirmó.

Un alto funcionario estadounidense, citado bajo anonimato, indicó que Washington presionó a Kiev para considerar la propuesta. Aseguró que la administración no amenazó explícitamente con cortar la ayuda, aunque Ucrania entendía esa posibilidad.

Los países que integran la llamada “coalición de los dispuestos” programaron una videollamada para evaluar el estado del borrador revisado, mientras los ataques nocturnos en ambos lados de la frontera añadían presión a un proceso negociador marcado por la urgencia y el aumento de la violencia.

(Con información de AFP, EFE y EP)