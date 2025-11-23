El Ejército de Israel atacó al segundo terrorista al mando de Hezbollah en Líbano

Israel atacó al segundo al mando de Hezbollah en un bombardeo en Beirut (REUTERS/Mohamed Azakir)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dio este domingo la orden de un ataque en Beirut contra el “jefe de gabinete” del grupo terrorista libanés Hezbollah, según informó su oficina.

“Hace poco, en el corazón de Beirut, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron al jefe del Estado Mayor de Hezbollah, que había estado liderando la acumulación y rearme de la organización terrorista”, dijo un breve comunicado, añadiendo que el premier “ordenó el ataque”.

“Israel está decidido a actuar para lograr sus objetivos en todo lugar y en todo momento”.

El terrorista en cuestión es Ali Tabatabai, cuyo paradero se desconoce hasta el momento.

Ali Tabatabai se encontraba escondido en un edificio ubicado al sur de Beirut (Crédito: Departamento de Estado de EEUU)

El ataque tuvo como objetivo un apartamento oculto perteneciente a Tabatabai en Beirut. Según el medio libanés Al Mayadeen, afiliado a Hezbollah, al menos 25 personas han resultado heridas y tres han muerto en el ataque.

El primer ministro israelí, aseguró que continúa “combatiendo el terrorismo” en varios frentes tras ordenar ayer una oleada de ataques contra Gaza y el sur de Líbano, y dijo que no necesita “aprobación” externa para atacar a los terroristas de Hamas y Hezbollah.

“Todo lo que dicen sobre que debemos obtener aprobación para esto (bombardeos) de uno u otro lado es simplemente una completa mentira. Actuamos con total independencia. Las Fuerzas de Defensa de Israel toman medidas inmediatas para frustrar ataques”, afirmó Netanyahu durante su reunión de gabinete este domingo, en lo que parece una nueva alusión al Gobierno de EE.UU.

Netanyahu dio la orden de atacar a Tabatabai en Beirut (REUTERS/Ronen Zvulun)

El primer ministro israelí añadió que las repuestas militares por parte de su Ejecutivo son calibradas por el ministro de Defensa, Israel Katz, y, posteriormente este se las remite para adoptar una decisión conjunta.

“Decidimos independientemente de cualquier factor, y así debe ser. Israel es responsable de su seguridad”, continuó Netanyahu.

El Ejército israelí comunicó ayer que sus tropas abatieron a once supuestos milicianos que habían escapado de los túneles de Rafah (sur de Gaza) donde permanecían atrapados, tras una persecución en la que también detuvieron a otros seis presuntos integrantes.

Netanyahu mantuvo hoy que seguirá haciendo “todo lo necesario” ante lo que consideró “violaciones del alto el fuego” por parte de Hamas, como el cruce de la línea amarilla que deja más de la mitad de la Franja bajo control de Israel.

El ataque tuvo como objetivo un apartamento oculto perteneciente a Tabatabai en Beirut (REUTERS/Mohamed Azakir)

“Ha habido varios intentos de penetrar en nuestro territorio más allá de la línea amarilla e intentar atentar contra nuestros soldados. Lo frustramos con gran fuerza y pagaron un precio muy alto”, expresó Netanyahu este lunes.

Desde que Israel comenzó su ofensiva militar (calificada de genocidio por expertos en derecho internacional y una comisión de la ONU) tras los ataques de Hamas, han muerto más de 69.700 gazatíes -entre ellos, más de 20.000 niños- y 170.863 han resultado heridos, de acuerdo con Sanidad.

Israel identificó a un terrorista abatido

El Ejército israelí identificó este domingo a uno de los 21 muertos en sus bombardeos contra Gaza del sábado como Alaa Haddadeh, al que atribuye el cargo de director de recursos en una sede de Hamás en la Franja, según un comunicado.

“En uno de los ataques, el terrorista Alaa Haddadeh fue eliminado. Era director de recursos en la sede de Producción de Hamás. Haddadeh era una fuente central de conocimiento en los sistemas de abastecimiento y producción de la organización”, recoge el comunicado castrense publicado este domingo.

“Adicionalmente, durante la guerra, actuó para transferir armas de la sede de Hamás a los comandantes de batallón y de campo para su uso contra tropas del Ejército de Israel”, añade.

(con información de EFE)