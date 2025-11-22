Israel abatió a cinco terroristas de Hamas en respuesta a una violación del alto el fuego en Gaza

Israel lanzó nuevos ataques contra terroristas de Hamas (FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL)

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, acusó a Hamas de violar el alto el fuego en la Franja de Gaza el sábado y afirmó que, en respuesta, las fuerzas israelíes abatieron a cinco terroristas de alto rango del grupo extremista palestino.

“Hoy, Hamas volvió a violar el alto el fuego al enviar a un terrorista a territorio israelí para atacar a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel. En respuesta, Israel eliminó a cinco terroristas de alto rango de Hamas”, declaró la oficina de Netanyahu en X, refiriéndose a las zonas tras la llamada Línea Amarilla dentro de Gaza, a las que se han retirado las fuerzas israelíes.

“Israel ha respetado plenamente el alto el fuego, Hamas no... Instamos nuevamente a los mediadores a que insistan en que Hamás cumpla su parte del alto el fuego”, declaró la oficina de Netanyahu.

Un comunicado castrense sostiene que los cinco terrorista de Hamas salieron de un túnel y se acercaron a sus tropas “representando una amenaza inmediata”, tras lo que fueron “eliminados” por soldados de la brigada Nahal.

Se calcula que decenas de milicianos están escondidos en Rafah, totalmente controlada por el Ejército israelí y donde se han producido incidentes con las tropas israelíes durante el alto el fuego.

Israel llevó a cabo una oleada de ataques este miércoles por toda la Franja después de que, según afirmó el Ejército, varios terroristas abrieran fuego contra las tropas en Khan Younis (sur del enclave), unos presuntos ataques en los que no resultó herido ningún soldado israelí y de los que se desvinculó Hamas.

Israel denunció que terroristas de Hamas intentaron ingresar a territorio israelí (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

Israel firmó un contrato para ampliar su sistema “Cúpula de Hierro”

En otro orden, el Ministerio de Defensa de Israel anunció el jueves la firma de un contrato multimillonario con la empresa Rafael para ampliar la producción en serie del sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro.

El acuerdo fue rubricado en Tel Aviv por el director general de la cartera, Amir Baram, en presencia de funcionarios del sector, tras un proceso de negociaciones que la propia entidad calificó de exhaustivo.

Bajo los términos del acuerdo, Rafael suministrará una cantidad significativa de interceptores para el sistema antimisiles, considerado un pilar de la defensa israelí. El ministro de Defensa, Israel Katz, destacó que la Cúpula de Hierro se consolidó como “uno de los mejores sistemas de defensa aérea de la historia”, señalando su papel clave en la protección del espacio aéreo israelí y en la intercepción exitosa de miles de amenazas procedentes de Gaza, Líbano y otras zonas conflictivas.

Israel busca ampliar su sistema “Cúpula de Hierro”

Katz consideró que la firma de “este histórico contrato representa un avance estratégico” para el país al “reforzar significativamente las capacidades de defensa aérea frente a adversarios que persisten en sus esfuerzos por atentar contra la seguridad de Israel”.

El funcionario también recalcó que el acuerdo es reflejo de “la solidez de la alianza con Estados Unidos y de la cooperación entre ambas naciones”.