Donald Trump aseguró que su plan de paz no es la “última oferta” para Ucrania: “Tenemos que ponerle fin a la guerra”

El presidente estadounidense le había dado plazo a Kiev hasta el 27 de noviembre para aceptar su propuesta. Delegaciones de ambos países mantendrán un encuentro en Suiza para tratar un “futuro acuerdo de paz”

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios mientras se dirige a abordar el Marine One para partir hacia la Base Conjunta Andrews, desde el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., EEUU, el 22 de noviembre de 2025 (REUTERS/Aaron Schwartz)

El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este sábado que el plan de paz que su Administración ha planteado para poner fin a la guerra en Ucrania no es su “última oferta” para Kiev, a quien ha dado ultimátum hasta el 27 de noviembre para aceptar la propuesta.

“No, no es mi última oferta”, afirmó hoy Trump al ser preguntado por medios en el exterior de la Casa Blanca sobre si el plan de 28 puntos para la paz en Ucrania es su propuesta final para el Gobierno de Volodimir Zelensky, que considera que la hoja de ruta le es desfavorable en varios aspectos.

“Nos gustaría alcanzar la paz. Debería haber sucedido hace tiempo. La guerra entre Rusia y Ucrania no debería haber sucedido. Si yo hubiera sido presidente, nunca habría sucedido. Estamos intentando ponerle fin. De una manera o de otra, tenemos que ponerle fin”, se limitó a añadir el presidente estadounidense antes de poner rumbo a la cercana base aérea Andrews, donde tiene previsto visitar su campo de golf.

Las palabras del republicano llegan después de conocerse que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el enviado especial de Trump para misiones de paz, Steve Witkoff, estarán el domingo en Ginebra para conversar sobre el plan de paz con una delegación ucraniana.

Rubio y Witkoff se unirán al secretario del Ejército de EEUU, Dan Driscoll, que ya aterrizó hoy sábado en la ciudad suiza, donde se espera que también hagan acto de presencia el domingo representantes de los principales países europeos para hablar sobre la hoja de ruta propuesta por la Casa Blanca, la cual muchos consideran que favorece los intereses de Moscú.

Witkoff y Rubio formarán parte
Witkoff y Rubio formarán parte de la delegación norteamericana que se reunirá en Suiza con Ucrania (Aaron Chown/Pool vía REUTERS)

El inicio de las conversaciones fue anunciado por Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, quien detalló que las consultas se celebrarán en Suiza y reunirán a altos responsables de ambos países.

Umerov agradeció la disposición de Estados Unidos para entablar un diálogo sustancial y subrayó la importancia de estas negociaciones para definir los posibles parámetros de un futuro acuerdo de paz.

El presidente Zelensky firmó un decreto que establece la composición de la delegación ucraniana y aprobó las instrucciones para la negociación, reafirmando que los representantes de Kiev defenderán los intereses legítimos del pueblo ucraniano y los fundamentos de la seguridad europea.

“En los próximos días iniciaremos en Suiza consultas entre altos responsables ucranianos y estadounidenses sobre los posibles parámetros de un futuro acuerdo de paz”, indicó en Facebook Umerov.

El plan de paz propuesto por Trump contempla una serie de condiciones que han generado debate tanto en Kiev como en Moscú.

Decenas de personas homenajean a
Decenas de personas homenajean a las víctimas de un ataque ruso con misiles en Ternopil, Ucrania. 21 noviembre 2025 (REUTERS/Thomas) Peter

Entre los puntos centrales figura la cesión a Rusia de amplias zonas del Donbás, así como la división de las regiones de Kherson y Zaporizhzhia conforme a la línea actual del frente de combate.

Además, el documento exige que Ucrania reduzca sus fuerzas armadas a 600.000 efectivos y que la OTAN se comprometa a no desplegar tropas en territorio ucraniano, mientras que los aviones europeos de apoyo defensivo permanecerían estacionados en Polonia.

El plan también incluye garantías de seguridad para Kiev por parte de Washington y sus aliados europeos, equiparables a los compromisos de la OTAN en caso de agresión a uno de sus miembros.

El mandatario ucraniano reconoció la dificultad de la decisión, al tener que elegir entre “perder su dignidad o a un socio clave”, y reiteró que Ucrania “nunca será un obstáculo para la paz”. La presidencia ucraniana ha insistido en que sus representantes defenderán los intereses nacionales y que cualquier acuerdo debe respetar la soberanía y la integridad territorial del país.

(Con información de EFE)

