Volodimir Zelensky: “Ucrania se enfrenta a una decisión crucial, perder la dignidad o arriesgarse a perder a un socio clave”

El líder ucraniano rechazó las concesiones planteadas en el plan estadounidense de 28 puntos para frenar la guerra y advirtió que aceptar esas condiciones implicaría sacrificar la dignidad nacional

Zelensky se pronunció sobre el plan de paz propuesto por Estados Unidos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, advirtió este viernes en un mensaje dirigido a la población que el país podría verse obligado a enfrentar un dilema profundo: “perder la dignidad o arriesgarse a perder un socio clave”. Sus declaraciones llegan tras conocerse que Estados Unidos propuso a Kiev un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra, un documento que incluiría concesiones que Ucrania considera inaceptables y que traspasarían varias de sus líneas rojas.

“Hay un momento en la vida de toda nación en que todos necesitan hablar con honestidad, con calma, sin especulaciones, rumores ni chismes, sin nada superfluo. Como siempre intento hablarles”, dijo Zelensky. “Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Ahora la presión sobre Ucrania es una de las más difíciles. Ahora Ucrania puede encontrarse ante una elección muy difícil: o perder la dignidad, o arriesgarse a perder un socio clave. O afrontar los difíciles 28 puntos, o un invierno extremadamente difícil”.

Según las filtraciones, el plan de Donald Trump incluiría la retirada de las fuerzas ucranianas de zonas del Donbás todavía bajo su control, una reducción de sus capacidades militares y la renuncia a permitir el despliegue de tropas de la OTAN en su territorio tras la guerra. Ante estas propuestas, Zelensky aseguró que en los próximos días y semanas trabajará intensamente para intentar alcanzar un acuerdo de paz que sea compatible con los intereses de Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se reúnen en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en medio de negociaciones para poner fin a la guerra rusa en Ucrania, en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de agosto de 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)

“Presentaré argumentos, convenceré, ofreceré alternativas. Pero bajo ningún concepto daremos al enemigo razones para decir que Ucrania no quiere la paz, que hace descarrilar el proceso y que Ucrania no está lista para la diplomacia”, afirmó también el presidente ucraniano.

Aseguró que uno de los riesgos más graves sería aceptar “una vida sin libertad, sin dignidad, sin justicia” y confiar en alguien que “ya nos ha atacado dos veces”, en referencia a Rusia, responsable de la invasión de 2014 y de la ofensiva a gran escala iniciada en 2022. “Esperarán una respuesta de nosotros”, añadió en alusión a Estados Unidos.

Este viernes Ucrania conmemora el Día de la Dignidad, aniversario del inicio de las protestas de 2013 y 2014 que culminaron con la caída del último gobierno prorruso. El discurso se produce en un momento de fuerte tensión doméstica para Zelensky. Desde la semana pasada, el mandatario afronta la mayor crisis interna desde el inicio de la invasión, después de que las autoridades anticorrupción dieran a conocer una presunta trama dirigida por un antiguo socio empresarial suyo en la que podrían estar implicados varios ministros.

A ello se suma un panorama militar complejo en el frente. Las tropas rusas han logrado avances en la zona de Zaporiyia, al sureste, y presionan para ocupar plenamente las ciudades de Pokrovsk y Kúpiansk, ubicadas en las regiones de Donetsk y Járkov.

(Con información de EFE)

