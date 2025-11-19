Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Kharkiv: al menos 36 heridos

Un ataque nocturno con drones rusos dejó al menos 36 heridos en la ciudad ucraniana de Kharkiv, informó el miércoles el gobernador regional, Oleg Synegubov, en el tercer incidente de este tipo en la región oriental en los últimos tres días.

Según las autoridades, Moscú intensificó en los últimos meses sus bombardeos diarios con drones y misiles, dirigidos principalmente contra infraestructura energética y varios sitios civiles antes del invierno. Synegubov confirmó que el ataque nocturno más reciente dejó 36 heridos, entre ellos dos niñas y una joven de 18 años.

“Una niña de 9 años resultó herida en el ataque enemigo contra Kharkiv. Los médicos brindan a la menor toda la asistencia necesaria”, escribió el gobernador en Telegram. También indicó que una niña de 13 años se encontraba entre los heridos y que seis personas fueron hospitalizadas.

Según las autoridades, Moscú intensificó en los últimos meses sus bombardeos diarios con drones y misiles, dirigidos principalmente contra infraestructura energética y varios sitios civiles antes del invierno (Facebook)

Synegubov detalló que los distritos urbanos de Slobidsky y Osnoviansky recibieron el impacto de 11 drones, que provocaron incendios en un edificio de nueve plantas y daños en autos, garajes y un supermercado.

El medio estatal Suspilne informó sobre cuatro incendios en esos distritos, según el portavoz regional de los servicios de emergencia, Yevgen Vasylenko.

Vasylenko indicó que rescatistas y policías evacuaron a 48 personas, entre ellas tres niños, desde la entrada llena de humo de un edificio de gran altura.

Synegubov detalló que los distritos urbanos de Slobidsky y Osnoviansky recibieron el impacto de 11 drones, que provocaron incendios en un edificio de nueve plantas y daños en autos, garajes y un supermercado (Facebook)

En octubre, Moscú lanzó su mayor campaña de bombardeos contra instalaciones gasíferas ucranianas desde el inicio de la invasión en 2022, lo que aumentó la presión sobre un sistema energético ya frágil.

Frente a otro invierno difícil y sin señales de negociaciones de paz, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky se encuentra en una gira europea destinada a obtener respaldo para su ejército y para la infraestructura energética del país.

Vasylenko indicó que rescatistas y policías evacuaron a 48 personas, entre ellas tres niños, desde la entrada llena de humo de un edificio de gran altura (Facebook)

En el frente oriental, las fuerzas ucranianas enfrentan una situación crítica. Tropas exhaustas y superadas en número intentan contener el avance del ejército ruso, que reclamó otras dos aldeas el martes, según indicaron autoridades ucranianas.

EEUU aprobó la venta de sistemas Patriot para la defensa antiaérea de Ucrania

Horas antes del ataque ruso, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta a Ucrania de equipos y servicios de mantenimiento ligados a los sistemas de defensa aérea Patriot por un monto estimado de 105 millones de dólares.

La autorización fue notificada este martes al Congreso estadounidense por la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa, en respuesta a una solicitud formal del gobierno de Volodimir Zelensky ante la persistencia de los ataques aéreos por parte de Rusia.

El paquete incluye repuestos, servicios logísticos, soporte técnico, formación y la modernización de lanzadores Patriot del modelo M901 al M903, así como otros accesorios, listas de equipos críticos y elementos de apoyo en tierra.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski observa durante una visita a un campo de entrenamiento militar donde soldados ucranianos se capacitan en el sistema de misiles Patriot (Jens uttner/REUTERS/Archivo)

Las principales empresas involucradas en la transacción serán RTX Corporation, con sede en Arlington, Virginia, y Lockheed Martin, ubicada en Bethesda, Maryland. No se han anunciado acuerdos de compensación industrial vinculados a la operación, aunque estos se definirán en futuras negociaciones entre Ucrania y los contratistas.

El Departamento de Estado comunicó que “esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un país socio, que es una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Europa”.

Además, el gobierno estadounidense sostuvo que la iniciativa “mejorará la capacidad de Ucrania para hacer frente a las amenazas actuales y futuras”, proporcionando herramientas para operaciones de autodefensa y una mayor autonomía en el mantenimiento local de sus sistemas de defensa.

(Con información de AFP)