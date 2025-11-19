Mundo

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra Kharkiv: al menos 36 heridos

Según las autoridades ucranianas, Moscú intensificó en los últimos meses sus bombardeos diarios dirigidos principalmente contra infraestructura energética y varios sitios civiles antes del invierno

Guardar

Un ataque nocturno con drones rusos dejó al menos 36 heridos en la ciudad ucraniana de Kharkiv, informó el miércoles el gobernador regional, Oleg Synegubov, en el tercer incidente de este tipo en la región oriental en los últimos tres días.

Según las autoridades, Moscú intensificó en los últimos meses sus bombardeos diarios con drones y misiles, dirigidos principalmente contra infraestructura energética y varios sitios civiles antes del invierno. Synegubov confirmó que el ataque nocturno más reciente dejó 36 heridos, entre ellos dos niñas y una joven de 18 años.

“Una niña de 9 años resultó herida en el ataque enemigo contra Kharkiv. Los médicos brindan a la menor toda la asistencia necesaria”, escribió el gobernador en Telegram. También indicó que una niña de 13 años se encontraba entre los heridos y que seis personas fueron hospitalizadas.

Según las autoridades, Moscú intensificó
Según las autoridades, Moscú intensificó en los últimos meses sus bombardeos diarios con drones y misiles, dirigidos principalmente contra infraestructura energética y varios sitios civiles antes del invierno (Facebook)

Synegubov detalló que los distritos urbanos de Slobidsky y Osnoviansky recibieron el impacto de 11 drones, que provocaron incendios en un edificio de nueve plantas y daños en autos, garajes y un supermercado.

El medio estatal Suspilne informó sobre cuatro incendios en esos distritos, según el portavoz regional de los servicios de emergencia, Yevgen Vasylenko.

Vasylenko indicó que rescatistas y policías evacuaron a 48 personas, entre ellas tres niños, desde la entrada llena de humo de un edificio de gran altura.

Synegubov detalló que los distritos
Synegubov detalló que los distritos urbanos de Slobidsky y Osnoviansky recibieron el impacto de 11 drones, que provocaron incendios en un edificio de nueve plantas y daños en autos, garajes y un supermercado (Facebook)

En octubre, Moscú lanzó su mayor campaña de bombardeos contra instalaciones gasíferas ucranianas desde el inicio de la invasión en 2022, lo que aumentó la presión sobre un sistema energético ya frágil.

Frente a otro invierno difícil y sin señales de negociaciones de paz, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky se encuentra en una gira europea destinada a obtener respaldo para su ejército y para la infraestructura energética del país.

Vasylenko indicó que rescatistas y
Vasylenko indicó que rescatistas y policías evacuaron a 48 personas, entre ellas tres niños, desde la entrada llena de humo de un edificio de gran altura (Facebook)

En el frente oriental, las fuerzas ucranianas enfrentan una situación crítica. Tropas exhaustas y superadas en número intentan contener el avance del ejército ruso, que reclamó otras dos aldeas el martes, según indicaron autoridades ucranianas.

EEUU aprobó la venta de sistemas Patriot para la defensa antiaérea de Ucrania

Horas antes del ataque ruso, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta a Ucrania de equipos y servicios de mantenimiento ligados a los sistemas de defensa aérea Patriot por un monto estimado de 105 millones de dólares.

La autorización fue notificada este martes al Congreso estadounidense por la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa, en respuesta a una solicitud formal del gobierno de Volodimir Zelensky ante la persistencia de los ataques aéreos por parte de Rusia.

El paquete incluye repuestos, servicios logísticos, soporte técnico, formación y la modernización de lanzadores Patriot del modelo M901 al M903, así como otros accesorios, listas de equipos críticos y elementos de apoyo en tierra.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski observa durante una visita a un campo de entrenamiento militar donde soldados ucranianos se capacitan en el sistema de misiles Patriot (Jens uttner/REUTERS/Archivo)

Las principales empresas involucradas en la transacción serán RTX Corporation, con sede en Arlington, Virginia, y Lockheed Martin, ubicada en Bethesda, Maryland. No se han anunciado acuerdos de compensación industrial vinculados a la operación, aunque estos se definirán en futuras negociaciones entre Ucrania y los contratistas.

El Departamento de Estado comunicó que “esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un país socio, que es una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Europa”.

Además, el gobierno estadounidense sostuvo que la iniciativa “mejorará la capacidad de Ucrania para hacer frente a las amenazas actuales y futuras”, proporcionando herramientas para operaciones de autodefensa y una mayor autonomía en el mantenimiento local de sus sistemas de defensa.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

RusiaUcraniaGuerra Rusia UcraniaKharkivOleg SynegubovVolodimir ZelenskyVladimir PutinÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La UE presentará un paquete de reformas para sus normas de IA y privacidad con el objetivo de impulsar el crecimiento económico del bloque

El anuncio buscará ajustar un marco regulatorio que numerosos actores del sector consideran demasiado rígido para sostener el ritmo global de innovación

La UE presentará un paquete

Donald Trump designó a Arabia Saudita como un “aliado importante” fuera de la OTAN

Durante una cena en la Casa Blanca con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, el presidente estadounidense añadió: “Quería guardar un pequeño secreto para esta noche”, al señalar que la designación se integra a una lista de solo 19 países

Donald Trump designó a Arabia

Estados Unidos aprobó la venta de sistemas Patriot para la defensa antiaérea de Ucrania por USD 105 millones

El acuerdo incluye servicios de mantenimiento, repuestos y capacitación técnica, y busca reforzar la capacidad ucraniana ante ataques con misiles y aviones rusos. Las principales empresas involucradas en la transacción serán RTX Corporation y Lockheed Martin

Estados Unidos aprobó la venta

Ucrania exigió a Rusia una compensación de 43.000 millones de dólares por los daños climáticos causados por la guerra

El reclamo, inédito a nivel internacional, se apoya en una metodología científica usada por la Unión Europea y solicita que el pago forme parte de los mecanismos de compensación del Consejo de Europa

Ucrania exigió a Rusia una

Por qué la inesperada técnica de un lobo para conseguir alimento sorprende a la ciencia

Una grabación realizada en la Columbia Británica documentó a un ejemplar manipulando una cuerda para hacerse con comida. Las claves de un hecho que abre el debate sobre la capacidad de estos cánidos para innovar y resolver problemas en la naturaleza

Por qué la inesperada técnica
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Inician exhumaciones controladas en fosas

Inician exhumaciones controladas en fosas comunes del Panteón Civil de Dolores

Motosierra fiscal: los subsidios energéticos se desplomaron 44% en los últimos doce meses

Las provincias alzan la voz en la Cepal: los reclamos por infraestructura, impuestos y energía en el centro de la agenda

Cómo va a acumular dólares el Banco Central

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Chispazo del 18 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA
Al menos tres muertos y

Al menos tres muertos y diez heridos en ataques rusos contra Balaklia, en el este de Ucrania

Solicitan una moción de censura contra el ministro de Defensa de Colombia por la muerte de niños soldado

La Justicia argentina pide confiscar los bienes de Cristina Fernández por el caso Vialidad

Trump cambia de postura y pide a los republicanos que aprueben la desclasificiación de los archivos de Epstein

La UE presentará un paquete de reformas para sus normas de IA y privacidad con el objetivo de impulsar el crecimiento económico del bloque

ENTRETENIMIENTO

Daniel Radcliffe envió una emotiva

Daniel Radcliffe envió una emotiva carta para aconsejar al nuevo Harry Potter de la serie de HBO

Billy Bob Thornton reveló la verdadera razón por la qué se divorció de Angelina Jolie

Se confirmó la llegada de “Pantera Negra 3″ a la pantalla grande: qué se sabe sobre el regreso de Wakanda

“Pedí delineador de ojos”: así fue como Rami Malek casi pierde su papel debut en Una noche en el museo

La conmovedora confesión de Gene Simmons tras la muerte de Ace Frehley: “Puedes ayudar a alguien a cambiar su vida”