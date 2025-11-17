Mundo

Jordania reactivó el servicio militar obligatorio tras más de tres décadas

El Parlamento aprobó el retorno de la conscripción a partir de 2026, en un programa mixto civil-militar que el Gobierno presenta como un proyecto de identidad nacional en plena inestabilidad regional

Guardar
21/03/2020 Militares del Ejército de
21/03/2020 Militares del Ejército de Jordania desplegados para garantizar el cumplimiento de las restricciones por la pandemia de coronavirus en marzo de 2020 (archivo) (/petra/dpa)

El Parlamento de Jordania dio este lunes el paso definitivo para reactivar el servicio militar obligatorio, una medida que el Gobierno presenta como una herramienta para “reforzar la identidad nacional” en un momento marcado por la incertidumbre regional.

La enmienda aprobada completa el marco legal que permitirá que el reclutamiento vuelva a ponerse en marcha a partir del 1 de febrero de 2026, más de tres décadas después de que el país aboliera la conscripción en 1991.

La normativa establece los requisitos para incorporarse al Programa de Servicio Nacional y define las causas de aplazamiento. Además, concede al Comando General de las Fuerzas Armadas la potestad de impartir formación certificada por universidades jordanas, que contará como parte de los requisitos del servicio. El esquema mantiene la duración tradicional de tres meses por sesión, con tres rondas de instrucción al año.

Los primeros reclutas serán alojados en los campamentos de Khaw y Shuwair, instalaciones militares ya habilitadas con áreas de entrenamiento, alojamiento y atención médica. El portavoz de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Mustafa al Hayari, explicó que cada conscripto recibirá un estipendio mensual de 100 dinares —alrededor de 141 dólares— durante el periodo de instrucción.

El oficial anunció también que el Gobierno lanzará una plataforma digital para consultas, registro y notificaciones. Subrayó, además, que el incumplimiento del llamado obligatorio no será un asunto menor: quienes eviten el servicio enfrentarán penas de entre tres meses y un año de prisión y, tras cumplir la condena, deberán incorporarse igualmente al programa. Las autoridades insisten en que no habrá excepciones más allá de las previstas en la ley.

El ministro de Comunicación y portavoz del Ejecutivo, Mohamed Momani, informó de que 74.000 jóvenes cumplen actualmente los requisitos para incorporarse. El primer grupo estará formado por 6.000 reclutas, con la intención de elevar la cifra a 10.000 “lo antes posible” para avanzar hacia la integración progresiva de la mayoría de los varones en edad de servicio.

Un miembro del ejército jordano
Un miembro del ejército jordano monta guardia en el lugar del bautismo en el valle del Jordán, Jordania, el 6 de diciembre de 2022 (REUTERS/Jehad Shelbak)

Según el calendario oficial, los jordanos nacidos en 2007 que cumplan 18 años antes del 1 de enero de 2026 serán los primeros convocados y se dividirán en tres contingentes de 2.000 jóvenes cada uno.

Momani insistió en que el plan no busca construir un “ejército popular”, sino establecer un servicio nacional de carácter civil y militar, orientado a la formación profesional y disciplinaria.

La retórica gubernamental subraya la necesidad de “fortalecer el carácter” de la juventud y fomentar una cohesión social que, según Ammán, se ha ido debilitando por el desempleo estructural y las tensiones geopolíticas.

El príncipe heredero, Husein bin Abdalá, ya había anticipado la medida el pasado agosto, presentándola como una respuesta a lo que considera un desafío generacional: un país joven, con altas tasas de desempleo —especialmente entre los menores de 25 años— y un panorama regional marcado por la guerra en Gaza, la inestabilidad en Siria y la rivalidad entre potencias.

La reactivación del servicio militar supone un giro histórico. Durante décadas, Jordania se mantuvo sin conscripción obligatoria, confiando en un ejército profesional considerado uno de los más disciplinados y eficientes de Medio Oriente. El servicio obligatorio, abolido en 1991, exigía entonces dos años de reclutamiento para todos los hombres entre 18 y 40 años.

05/06/2022 Militares del Ejército de
05/06/2022 Militares del Ejército de Jordania durante unas maniobras (archivo) (Europa Press/Contacto/Mohammad Abu Ghosh)

El contexto estratégico también pesa en esta decisión. Jordania mantiene un estrecho vínculo militar con Estados Unidos, que aporta ayuda financiera y armamento al país. Washington y Ammán firmaron en 2021 un pacto de defensa que permite la presencia de miles de soldados estadounidenses en territorio jordano, un elemento clave para los equilibrios de seguridad en la región.

Aunque el Gobierno presenta la medida como un proyecto formativo y de unidad nacional, el retorno de la conscripción abre un debate interno. Sectores críticos advierten del riesgo de convertir el servicio obligatorio en un parche frente a la falta de oportunidades laborales para los jóvenes. Otros temen que, en un entorno regional inestable, la medida responda más a la necesidad de aumentar la capacidad de movilización militar que a objetivos sociales o pedagógicos.

Por ahora, la decisión del Parlamento cierra la discusión legislativa. A partir de 2026, Jordania volverá a ver desfilar a sus jóvenes en los campamentos militares, esta vez bajo una lógica renovada en la que el Gobierno busca mezclar disciplina castrense, formación académica y un mensaje político claro: restaurar el sentido de identidad en un país que se prepara para navegar una etapa convulsa en Oriente Medio.

Temas Relacionados

Medio OrienteJordania

Últimas Noticias

El príncipe heredero de Arabia Saudita inicia una visita clave a Estados Unidos tras siete años de aislamiento diplomático

Mohammed bin Salmán vuelve a Washington por primera vez desde el caso Khashoggi, con una agenda centrada en inversiones y el posible avance hacia la normalización con Israel

El príncipe heredero de Arabia

Qué son los “musgos forenses”, la sorprendente herramienta que promete revolucionar la investigación criminal

El análisis de casos reales reveló que ciertos organismos vegetales pueden ayudar a resolver investigaciones policiales, al ofrecer pistas antes desconocidas. Cómo funcionan, según Popular Science

Qué son los “musgos forenses”,

Corea del Sur propone conversaciones militares con Pyongyang para evitar choques en la frontera

Seúl busca aclarar la línea de demarcación tras repetidas incursiones de soldados norcoreanos que han obligado a disparar tiros de advertencia en los últimos meses

Corea del Sur propone conversaciones

Tensión entre Tailandia y Camboya: el Ejército tailandés detectó nuevas minas terrestres en la frontera

Bangkok denuncia que las minas violan el acuerdo de paz y presentó supuestas pruebas de su colocación reciente

Tensión entre Tailandia y Camboya:

Teñirse el pelo y decorarse las uñas está permitido: empresas japonesas flexibilizan las normas para atraer trabajadores

En las últimas dos décadas, las empresas japonesas han ido relajando gradualmente sus códigos de vestimenta

Teñirse el pelo y decorarse
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caída de árboles, casas destruidas

Caída de árboles, casas destruidas y barcos dados vuelta: lo que dejaron las fuertes ráfagas de viento en Chubut

Dólar: cotización de cierre hoy 17 de noviembre en Colombia

Colombia: cotización de cierre del euro hoy 17 de noviembre de EUR a COP

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

La vida del tiktoker inglés en Sarita Colonia: de turista en Perú a detenido por cocaína entre internos extranjeros y condenados por delitos graves

INFOBAE AMÉRICA
De cuasi a mini: ¿cuántos

De cuasi a mini: ¿cuántos cuerpos celestes acompañan realmente a la Tierra, además de la Luna?

Luis de la Fuente: "La prioridad es el futbolista siempre, aunque alguno no lo quiera entender"

Chueca considera una "obligación" que el nuevo AVE Madrid-Barcelona haga parada en la capital aragonesa

Un juez federal cuestiona la imputación del exdirector de la CIA James Comey, cesado por Trump

Netanyahu y Putin tratan la situación en Oriente Próximo en una conversación telefónica

ENTRETENIMIENTO

Reese Witherspoon, entre resiliencia y

Reese Witherspoon, entre resiliencia y autenticidad: “Siempre seré esa persona que empuja los límites”

Pierce Brosnan y la razón por la que dejó de hacer acrobacias en el cine: “Seré artista hasta el último aliento”

‘Moana’: Disney libera el primer adelanto del live-action

George Clooney reveló cuál es el peor fracaso de su carrera: “No aprendes de tener éxito, aprendes de fallar”

Melissa Gilbert respondió a Megyn Kelly tras comentarios polémicos sobre Jeffrey Epstein: “Yo también era una niña”