Drama en Grecia: un joven de 22 años está en estado crítico tras tragarse una hamburguesa entera como parte de una broma

Según informó Daily Mail, permanece intubado y con daños severos en varios órganos tras atragantarse durante un acto imprudente entre amigos, mientras la policía investiga si alguien lo incitó a realizarlo

Un joven de 22 años permanece en estado crítico en el Hospital G. Gennimatas de Koropi, Grecia, después de haberse tragado una hamburguesa entera sin masticar durante una comida con amigos.

De acuerdo con información publicada por Daily Mail, el joven está intubado, conectado a un respirador y los médicos luchan por estabilizarlo, tras sufrir daños significativos en varios órganos vitales.

El incidente ocurrió en un ambiente distendido, en lo que parecía ser una reunión inocente entre amigos. Sin embargo, la actitud desenfadada derivó en una peligrosa broma.

Uno de sus acompañantes relató a Daily Mail que, tras ingerir la hamburguesa, el joven manifestó una angustia evidente: “Tuvo algo parecido a un ataque de pánico. Se levantó y se alejó un poco más, pensamos que iba a escupirlo porque no quería ensuciar delante de los demás”, explicó.

Al principio, los presentes creyeron que lograría expulsar el alimento por sus propios medios, pero esa opción se desvaneció rápidamente.

En un esfuerzo desesperado, el joven intentó golpear su espalda contra una columna, buscando liberar sus vías respiratorias. La situación se tornó crítica al dejar de respirar durante dos minutos, generando pánico entre sus amigos y propiciando la intervención urgente de los servicios de emergencia.

Los testigos negaron que el episodio estuviera relacionado con algún reto o desafío viral, habitual en redes sociales. “Simplemente dijo: ‘Mira’. Si quieres llamarlo de alguna manera, llámalo broma”, afirmó uno de los amigos al Daily Mail.

Insistieron en que fue una acción espontánea y humorística, aunque las consecuencias fueron dramáticas. La rápida pérdida de la conciencia y la dificultad para respirar crearon un escenario de angustia en pocos segundos.

Impacto en la salud y pronóstico

El cuadro clínico del joven preocupa a los especialistas, quienes señalan la gravedad inusual del caso. Michalis Giannakos, presidente de la Federación Panhelénica de Trabajadores de Hospitales Públicos (POEDHN), advirtió sobre la posibilidad de daños irreversibles: “Aunque haya recibido primeros auxilios, es necesaria la intervención de un médico porque cuando el cerebro se queda sin oxígeno, se producen daños irreparables”, expuso Giannakos.

Además, manifestó asombro por la capacidad de un adulto joven para tragar una hamburguesa entera, situación poco frecuente incluso en contextos de riesgo.

Por otro lado, Matina Pagoni, expresidenta de la Asociación de Médicos del Hospital de Atenas-El Pireo (EINAP), consideró el incidente una auténtica tragedia. “Un joven de 22 años que fue a Koropi simplemente a divertirse está ahora intubado y en estado crítico, con graves problemas cerebrales, renales y de todos sus órganos”, expresó Pagoni a Daily Mail.

Investigación policial en marcha

En paralelo a la atención médica, las autoridades griegas han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el suceso.

Konstantina Dimoglidou, portavoz de la policía, anunció que revisarán las grabaciones de seguridad del restaurante con el propósito de determinar si alguna persona incitó al joven a ejecutar el arriesgado acto. La policía busca definir si existió algún tipo de presión o incentivo externo que contribuyera a la decisión de realizar la acción.

Mientras tanto, el afectado continúa bajo vigilancia en cuidados intensivos, con pronóstico reservado. La atención médica está centrada en sostener y monitorear el funcionamiento de sus órganos vitales.

De acuerdo con especialistas consultados por Daily Mail, la posibilidad de una recuperación plena resulta incierta dada la magnitud de los daños sufridos.

Este caso pone en evidencia los riesgos asociados a acciones imprudentes realizadas bajo el pretexto de una broma. Además, subraya la importancia de actuar con responsabilidad y precaución, especialmente cuando la salud y la vida están en juego.

Mientras los profesionales médicos trabajan en la estabilización del joven, la familia, amigos y la comunidad local siguen a la espera de señales positivas sobre su evolución, aunque admitirlo resulte difícil en una situación tan grave.

