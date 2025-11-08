Mundo

Kim Jong-un desafía a Occidente: el régimen de Corea del Norte anunció acciones “más ofensivas” tras el lanzamiento de un nuevo misil

Seúl instó a Pyongyang a “detener de inmediato” las hostilidades que aumentan las tensiones entre las dos Coreas

El dictador Kim Jong-un da indicaciones a soldados del Ejército norcoreano (KCNA via REUTERS)

El ministro de Defensa de Corea del Norte, No Kwang Chol, ha señalado que el régimen norcoreano pondrá en marcha acciones “más ofensivas” contra sus “enemigos” tras el nuevo lanzamiento de un misil balístico hacia el mar de Japón poco después de la simbólica visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a la Zona Desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur.

En el futuro, todas las amenazas que invadan nuestra esfera de seguridad se convertirán en objetivos directos de la RPDC y se gestionarán de la manera necesaria. Estamos listos para responder a todo. Mostraremos una acción más ofensiva contra la amenaza de los enemigos sobre el principio de garantizar la seguridad y defender la paz mediante una fuerza poderosa”, ha indicado el ministro norcoreano en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal KCNA.

Kim Jong Un, durante el ensayo de un nuevo misil (KCNA)

Aunque no ha mencionado el lanzamiento de misil, si ha justificado una actitud más beligerante debido a los recientes ejercicios conjuntos realizados en la zona por los ejércitos surcoreano y estadounidense y a las conversaciones que Hegseth ha mantenido en el país asiático.

“Esta es una cruda revelación y una expresión intencional y desvelada de su naturaleza hostil para oponerse a la RPDC hasta el final”, ha afirmado No Kwang Chol.

Asimismo, ha sostenido que “nunca” evitarán “la respuesta” ya que no les queda “otra opción” por culpa de la “hostilidad” de Estados Unidos hacia Corea del Norte. “¿Qué espera el mundo que hagamos, imaginando en qué posición estaremos en tales circunstancias?”, dice la nota.

El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth durante una conferencia de prensa con su homólogo surcoreano Ahn Gyu-back, el martes 4 de noviembre de 2025, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Lee Jin-man, Pool)

EEUU “permanece preparado”

El Mando Indo-Pacífico del Ejército de Estados Unidos ha asegurado que el lanzamiento no ha significado una amenaza para las fuerzas estadounidenses, aunque ha calificado de “desestabilizador” el movimiento militar de Corea del Norte.

“Estamos al tanto del lanzamiento del misil y mantenemos una estrecha comunicación con nuestros aliados y socios. Si bien hemos evaluado que este evento no representa una amenaza inmediata para el personal o el territorio estadounidense, ni para nuestros aliados, el lanzamiento del misil pone de manifiesto el impacto desestabilizador de las acciones de la RPDC. Estados Unidos permanece preparado para defender su territorio y a sus aliados en la región”, ha expresado el cuerpo militar en un comunicado.

Seúl también condenó las acciones de Pyongyang

Por su parte, las autoridades de Corea del Sur han condenado las recientes acciones de su vecino del norte y han lamentado el rechazo de Pyongyang a cooperación bilateral en materia militar y de defensa entre las autoridades surcoreanas y estadounidenses, al tiempo que ha hecho un llamamiento a reducir las tensiones en la península.

“Las fuerzas armadas del Sur condenan enérgicamente el reciente lanzamiento de misiles balísticos por parte del Norte y expresan su profundo pesar por la declaración (de Pyongyang) en la que denuncian los ejercicios y la conferencia anuales entre Corea del Sur y Estados Unidos”, ha manifestado el Ministerio de Defensa de Corea del Sur en una nota de prensa recogida por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

En el mismo escrito, el Gobierno del país ha instado a las autoridades de Corea del Norte a “detener de inmediato” cualquier acto que comprometa la estabilidad en la región.

El viceministro de Defensa de Rusia, Viktor Goremykin (segundo por la izquierda), se reúne con el ministro de Defensa de Corea del Norte, No Kwang Chol (segundo por la derecha), en un lugar no revelado en Corea del Norte (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP)

Estas declaraciones llegan después de que el Ejército de Corea del Sur denunciara a primera hora de este viernes el lanzamiento de un misil de corto alcance desde Corea del Norte, tras advertir en la víspera el líder norcoreano, Kim Jong Un, de que adoptaría medidas de represalia en protesta por las últimas sanciones de Estados Unidos contra individuos y entidades vinculadas a Pyongyang.

El Departamento del Tesoro estadounidense impuso este jueves sanciones contra ocho ciudadanos norcoreanos, entre ellos dos banqueros, y dos entidades vinculadas a Corea del Norte por su relación con delitos cibernéticos y blanqueo de capitales; una medida ante la que Pyongyang prometió tomar las “medidas adecuadas”.

(Con información de Europa Press)

