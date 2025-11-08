Mundo

El sarampión resurge en Canadá: más de 5.000 casos en medio de un descenso en la vacunación infantil

El brote comenzó en Nuevo Brunswick a partir de un caso importado y se propagó rápidamente, afectando principalmente a las provincias de Ontario y Alberta

Guardar
El sarampión vuelve a preocupar
El sarampión vuelve a preocupar en Canadá tras un inusual brote con miles de nuevos casos en 2025 (Foto: OMS)

Canadá enfrenta la posible pérdida de su estatus de país libre de sarampión, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) realiza esta semana una evaluación crucial, motivada por un brote activo que comenzó en octubre de 2024.

En lo que va de 2025, el país ha notificado más de 5.000 casos, cifra sin precedentes recientes en naciones occidentales desde la pandemia de COVID-19, según el gobierno canadiense.

Según información del sitio oficial del Gobierno de Canadá, el brote se originó con un caso importado en Nuevo Brunswick y se extendió rápidamente, acumulando 5.138 infectados, de los cuales más del 98% responden a transmisión interna.

La expansión se atribuye principalmente a la cepa D8, de tipo salvaje. Las áreas más afectadas son Ontario (2.392 casos) y Alberta (1.944), provincia que presenta la mayor tasa proporcional de infectados. En la última semana de octubre, Alberta, Columbia Británica, Ontario y Saskatchewan informaron otros 29 casos adicionales.

Ontario registra el mayor número
Ontario registra el mayor número de casos de sarampión en el país en 2025 (Wikimedia)

Ante la propagación del virus, las autoridades canadienses impulsaron campañas de vacunación selectivas, ampliaron el horario de las clínicas y produjeron iniciativas de divulgación en toda Alberta.

Desde marzo, se han administrado más de 130.000 vacunas en la provincia, lo que representa un aumento del 50% respecto al mismo periodo del año anterior, informó Maddison McKee, portavoz del Ministerio de Salud de Alberta, a The New York Times.

La mayoría de los casos se concentra en menores: el 45% corresponde a niños y adolescentes de 5 a 17 años, seguido por el grupo de 1 a 4 años. En 2025, dos fallecimientos se asociaron a casos congénitos en hijos de madres infectadas durante el embarazo. “El sarampión, la poliomielitis, la tos ferina: la gente las olvida porque dejaron de circular, pero si se suspende la vacunación, reaparecen”, señaló el médico Mark Joffe a The New York Times.

Alerta y recomendaciones internacionales

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió a los países de la región reforzar la inmunización, ante el auge de casos regionales. Hasta el 8 de agosto de 2025, América confirmó 10.139 casos y 18 muertes en diez países; el 71% no estaba vacunado y el 18% tenía estado vacunal desconocido. En 2024, la cobertura de la primera dosis de triple viral (MMR) fue del 89%, y la segunda alcanzó el 79%, niveles por debajo de la meta recomendada.

“El sarampión se puede evitar con dos dosis de una vacuna completamente segura y eficaz. Para detener estos brotes, los países deben fortalecer la inmunización de rutina y dirigir campañas de vacunación hacia comunidades de alto riesgo”, afirmó Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, a la página oficial del organismo.

La baja cobertura de vacunación
La baja cobertura de vacunación facilitó la propagación del sarampión en varias provincias canadienses (Reuters)

Los brotes regionales se vinculan a dos genotipos en circulación, uno de ellos presente en comunidades menonitas de Canadá, Estados Unidos y México. El repunte de casos afecta principalmente a personas no vacunadas, aunque hay un incremento fuera de esos grupos.

A su vez, expertos advierten que la desconfianza social y la desinformación seguirán favoreciendo los brotes. Lynora Saxinger, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Alberta, resaltó en una entrevista con CBC, la seguridad de la vacuna triple viral, pero lamentó el impacto de campañas engañosas: “Se requiere un esfuerzo profesional y coordinado para combatir la información falsa”.

Por su parte, el Dr. Isaac Bogoch, infectólogo de la Red de Salud Universitaria de Toronto, alertó a CBC, sobre el impacto negativo de la desinformación en línea, que debilita los mensajes de salud pública: “Observamos cómo se amplifica y tiene consecuencias reales”.

Los síntomas del sarampión, según la OMS: claves para reconocer la enfermedad

El sarampión es una enfermedad
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, que puede tener consecuencias graves e incluso provocar la muerte, sobre todo en niños pequeños no vacunados. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus se transmite por el aire fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda, y puede afectar a personas de cualquier edad, aunque es más frecuente en la infancia.

Principales síntomas del sarampión

Los signos de la enfermedad aparecen generalmente entre 10 y 14 días después de la exposición al virus. El síntoma más característico es una erupción cutánea visible y extensa, pero la infección suele comenzar con molestias generales. Los primeros síntomas duran entre cuatro y siete días e incluyen:

  • Fiebre alta
  • Tos
  • Rinorrea (secreción nasal)
  • Ojos rojos y llorosos
  • Pequeñas manchas blancas en el interior de las mejillas

La erupción característica suele iniciar en el rostro y la parte superior del cuello, para luego extenderse al resto del cuerpo, incluidas las manos y los pies. Esta manifestación cutánea dura aproximadamente de cinco a seis días antes de desaparecer.

Complicaciones graves

Aunque muchas personas se recuperan sin grandes dificultades, el sarampión puede derivar en serias complicaciones. Las más habituales incluyen:

  • Neumonía y otras infecciones respiratorias
  • Diarrea grave y deshidratación
  • Infecciones de oído
  • Encefalitis (inflamación cerebral), que puede dejar secuelas
  • Ceguera

El riesgo de complicaciones aumenta si el paciente es un niño menor de cinco años, un adulto mayor de treinta, o presenta malnutrición o algún tipo de inmunodepresión (como deficiencia de vitamina A o infección por VIH). El sarampión también es especialmente peligroso en mujeres embarazadas, ya que puede causar parto prematuro y bajo peso al nacer.

Temas Relacionados

CanadáSarampiónSalud CanadaÚltimas Noticias AméricaOMS

Últimas Noticias

Identificaron el cadáver devuelto por el grupo terrorista Yihad Islámica Palestina a Israel: se trata de un rehén israeloargentino

Autoridades forenses israelíes verificaron que los restos devueltos por los palestinos pertenecen a Lior Rodaif, quien murió defendiendo un kibutz en octubre de 2023, según informaron fuentes militares

Identificaron el cadáver devuelto por

Afganistán y Pakistán fracasaron en su nuevo intento de negociación por la paz tras un enfrentamiento fronterizo

La última conversación de diálogo entre Kabul e Islamabad concluyó sin acuerdo tras días de conversaciones en Estambul, en medio de acusaciones mutuas de falta de cooperación e irresponsabilidad

Afganistán y Pakistán fracasaron en

EEUU advirtió que el lanzamiento del misil norcoreano es “desestabilizador” ante las acciones ofensivas de Corea del Norte

El disparo del proyectil balístico por Pyongyang, que cayó fuera de aguas japonesas, intensifica la vigilancia militar y subraya la inestabilidad en la región, según autoridades estadounidenses

EEUU advirtió que el lanzamiento

Estados Unidos eximió a Hungría de las sanciones energéticas por la compra de petróleo y gas a empresas rusas

El presidente estadounidense abrió la posibilidad de una excepción de los castigos para Budapest tras la visita de Viktor Orbán a Donald Trump en la Casa Blanca. La medida tendrá una duración de 12 meses

Estados Unidos eximió a Hungría

Rusia lanzó otro ataque masivo contra la infraestructura energética de Ucrania y el gobierno de Zelensky activó apagones de emergencia

La ministra de Energía Svitlana Grynchuk denunció nuevos bombardeos “a gran escala” sobre instalaciones clave del sistema eléctrico

Rusia lanzó otro ataque masivo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Evacuaron a varias familias de

Evacuaron a varias familias de Corrientes, luego de que reportaran una crecida en el río Santa Lucía

Se registraron destrozos en varias localidades de Misiones producto de un intenso temporal

Murió la mujer de Paraguay que creen que podría ser Marita Verón: Susana Trimarco viajará la próxima semana

Cameron Díaz: biografía, películas y cómo fue su regreso a la pantalla tras su alejamiento de Hollywood

Cuáles son los beneficios del kale y cómo ayuda a generar colágeno

INFOBAE AMÉRICA
EEUU celebra "nuevas cotas" de

EEUU celebra "nuevas cotas" de cooperación con Hungría tras el encuentro entre Trump y Orbán

“El cambio comenzó, aunque no se vea”: la transformación silenciosa de la sociedad cubana bajo el control estatal

El legado amargo de Luis Arce: crisis económica y el fin de un ciclo político en Bolivia

Autoconfianza a prueba de dudas: 7 tácticas para líderes inseguros que sí funcionan

El Gobierno de Brasil alerta de que igualar crimen organizado y terrorismo permitiría la intervención extranjera

ENTRETENIMIENTO

Cameron Díaz: biografía, películas y

Cameron Díaz: biografía, películas y cómo fue su regreso a la pantalla tras su alejamiento de Hollywood

Enseñó matemáticas, sirvió como marine y fue rechazado por Blockbuster: cómo Reed Hastings revolucionó el entretenimiento con Netflix

Rosalía cambia su forma de cantar: qué es el “bricolaje lingüístico” y por qué está revolucionando la música

Sting reveló cuál es la canción más importante de su vida y aseguró que jamás quiere olvidarla

Paul McCartney y las dolorosas pérdidas que marcaron su vida para siempre