Mundo

Alerta en Francia: la Justicia investiga un plan terrorista vinculado al yihadista detenido por los atentados de 2015

Las autoridades iniciaron una pesquisa sobre tres personas arrestadas por entregar una memoria USB a Salah Abdeslam en prisión

Guardar
Detenidas en Francia tres personas
Detenidas en Francia tres personas por entregar una memoria USB a Salah Abdeslam en prisión

La Fiscalía Nacional Antiterrorista informó hoy de la apertura de una investigación por conspiración terrorista para atentar contra personas a tres detenidos en relación a una memoria USB de Salah Abdeslam, el único yihadista vivo de los comandos que cometieron los atentados del 13 de noviembre de 2015 en Saint-Denis y la capital francesa.

Según la Fiscalía, el primer interrogado por la posesión ilegal del citado material, el martes y el jueves de esta semana, fue el propio Abdeslam, condenado a cadena perpetua en 2022 como único superviviente del grupo de diez terroristas que perpetró los ataques.

La primera detención en relación a la investigación por la memoria USB del belga se produjo el martes, precisó la Fiscalía, que excepcionalmente amplió su arresto más allá de las 96 horas reglamentarias en base a un artículo del código de procesamiento penal que lo permite en casos de “riesgo grave de atentado terrorista inminente en Francia o en el extranjero” o si “las necesidades de la cooperación internacional lo exigen imperativamente”.

Esta medida, que requiere autorización de un juez, es utilizada muy raramente por los tribunales antiterroristas.

Se trata de la pareja de Abdeslam, según la emisora RTL. Maëva B., de 27 años, indicó Le Parisien, quien al parecer mantuvo una larga correspondencia con el preso antes de obtener un permiso para visitarle. La mujer se habría radicalizado muy rápidamente tras su conversión al islam, según BMFTV.

Los acusados ​​Salah Abdeslam, Osama
Los acusados ​​Salah Abdeslam, Osama Krayem y Mohamed Abrini son escoltados por la policía a su llegada al tribunal durante el juicio por los atentados de Bruselas de 2016 en el edificio de la Justicia en Bruselas. JOHN THYS/Pool vía REUTERS

Se sospecha que proporcionó a Abdeslam, probablemente durante una visita a la prisión de Vendin-le-Vieil en Pas-de-Calais (noroeste), una memoria USB con contenido yihadista.

La mujer está detenida por recepción de material ilegal perteneciente a un preso y por asociación delictiva para cometer terrorismo, señaló la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT).

Las otras dos detenciones por conspiración terrorista se llevaron a cabo este viernes.

Francia conmemorará el próximo jueves el aniversario de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en Saint-Denis y en París, en los que varios comandos terroristas asesinaron a 132 personas en el Estadio de Francia, en terrazas de varios bares y restaurantes y en la sala de conciertos Bataclan.

Un total de 39 personas perdieron la vida en terrazas y restaurantes de la capital durante el 13N.

Junto a las 19 de La Belle Équipe, los terroristas acabaron con la vida de 15 personas entre los bares Le Carillon y Le Petit Cambodge, ambos en el distrito X. En el XI, atentaron en La Bonne Bière y Casa Nostra (5 muertos entre los dos locales), mientras en el Comptoir Voltaire falleció el propio Brahim Abdeslam cuando estalló su chaleco de explosivos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

13NyihadistaFranciaSalah Abdeslamterrorismo

Últimas Noticias

Zelensky volvió a pedir a sus socios europeos aumentar la presión sobre Rusia tras los últimos ataques contra Ucrania

“Los objetivos de los terroristas siguen siendo los mismos: la vida civil, los edificios residenciales, nuestro sector energético y la infraestructura”, señaló el presidente ucraniano

Zelensky volvió a pedir a

Israel abatió a dos terroristas de Hezbollah en un bombardeo en el Líbano

Se trata de los hermanos palestinos Mohammad y Hussein Kanan, quienes murieron tras el ataque al vehículo en el que se trasladaban

Israel abatió a dos terroristas

Kim Jong-un desafía a Occidente: el régimen de Corea del Norte anunció acciones “más ofensivas” tras el lanzamiento de un nuevo misil

Seúl instó a Pyongyang a “detener de inmediato” las hostilidades que aumentan las tensiones entre las dos Coreas

Kim Jong-un desafía a Occidente:

China y EEUU buscan rebajar las tensiones comerciales: suspendieron por un año las tasas portuarias mutuas

Los gravámenes quedarán sin efecto a partir del 10 de noviembre cuando Washington suspenda sus investigaciones contra los sectores marítimo, logístico y de astilleros del país asiático

China y EEUU buscan rebajar

El sarampión resurge en Canadá: más de 5.000 casos en medio de un descenso en la vacunación infantil

El brote comenzó en Nuevo Brunswick a partir de un caso importado y se propagó rápidamente, afectando principalmente a las provincias de Ontario y Alberta

El sarampión resurge en Canadá:
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fallo judicial que favorece a

Fallo judicial que favorece a Salvador del Solar podría beneficiar también a Martín Vizcarra

El equipo ciclista de Israel, en peligro tras la marcha de su patrocinador Premier Tech

Estudiantes de la UNI quedan finalistas en certamen mundial sobre tecnología espacial

Un homenaje a Fabián Bielinsky y la master class de Bill Condon marcaron el primer día del Festival de Cine de Mar del Plata

Los cuatro ejes de la sabiduría tolteca para vivir una vida autentica, sin presión externa y plena

INFOBAE AMÉRICA
Google Cloud impulsa la era

Google Cloud impulsa la era de la inferencia con sus nuevas TPU Ironwood y las máquinas virtuales Axion

Claudio Giráldez: "Flick tiene clara su idea y el Barça también"

Imbroda celebra que Feijóo elija Melilla para la primera reunión del Comité de Dirección del PP fuera de la Península

Zelensky volvió a pedir a sus socios europeos aumentar la presión sobre Rusia tras los últimos ataques contra Ucrania

La ONU constata un récord de casi 270 ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante octubre de 2025

ENTRETENIMIENTO

El Museo Grammy abrirá una

El Museo Grammy abrirá una exposición dedicada a Selena Quintanilla a tres décadas de su fallecimiento

George Clooney reveló qué actores jóvenes podrían convertirse en las próximas grandes estrellas de Hollywood

Qué dicen las críticas de ‘Frankenstein’, la nueva película de Guillermo del Toro

Cameron Díaz: biografía, películas y cómo fue su regreso a la pantalla tras su alejamiento de Hollywood

Enseñó matemáticas, sirvió como marine y fue rechazado por Blockbuster: cómo Reed Hastings revolucionó el entretenimiento con Netflix