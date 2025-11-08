Alerta en Francia: la Justicia investiga un plan terrorista vinculado al yihadista detenido por los atentados de 2015

Detenidas en Francia tres personas por entregar una memoria USB a Salah Abdeslam en prisión

La Fiscalía Nacional Antiterrorista informó hoy de la apertura de una investigación por conspiración terrorista para atentar contra personas a tres detenidos en relación a una memoria USB de Salah Abdeslam, el único yihadista vivo de los comandos que cometieron los atentados del 13 de noviembre de 2015 en Saint-Denis y la capital francesa.

Según la Fiscalía, el primer interrogado por la posesión ilegal del citado material, el martes y el jueves de esta semana, fue el propio Abdeslam, condenado a cadena perpetua en 2022 como único superviviente del grupo de diez terroristas que perpetró los ataques.

La primera detención en relación a la investigación por la memoria USB del belga se produjo el martes, precisó la Fiscalía, que excepcionalmente amplió su arresto más allá de las 96 horas reglamentarias en base a un artículo del código de procesamiento penal que lo permite en casos de “riesgo grave de atentado terrorista inminente en Francia o en el extranjero” o si “las necesidades de la cooperación internacional lo exigen imperativamente”.

Esta medida, que requiere autorización de un juez, es utilizada muy raramente por los tribunales antiterroristas.

Se trata de la pareja de Abdeslam, según la emisora RTL. Maëva B., de 27 años, indicó Le Parisien, quien al parecer mantuvo una larga correspondencia con el preso antes de obtener un permiso para visitarle. La mujer se habría radicalizado muy rápidamente tras su conversión al islam, según BMFTV.

Los acusados ​​Salah Abdeslam, Osama Krayem y Mohamed Abrini son escoltados por la policía a su llegada al tribunal durante el juicio por los atentados de Bruselas de 2016 en el edificio de la Justicia en Bruselas. JOHN THYS/Pool vía REUTERS

Se sospecha que proporcionó a Abdeslam, probablemente durante una visita a la prisión de Vendin-le-Vieil en Pas-de-Calais (noroeste), una memoria USB con contenido yihadista.

La mujer está detenida por recepción de material ilegal perteneciente a un preso y por asociación delictiva para cometer terrorismo, señaló la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT).

Las otras dos detenciones por conspiración terrorista se llevaron a cabo este viernes.

Francia conmemorará el próximo jueves el aniversario de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015 en Saint-Denis y en París, en los que varios comandos terroristas asesinaron a 132 personas en el Estadio de Francia, en terrazas de varios bares y restaurantes y en la sala de conciertos Bataclan.

Un total de 39 personas perdieron la vida en terrazas y restaurantes de la capital durante el 13N.

Junto a las 19 de La Belle Équipe, los terroristas acabaron con la vida de 15 personas entre los bares Le Carillon y Le Petit Cambodge, ambos en el distrito X. En el XI, atentaron en La Bonne Bière y Casa Nostra (5 muertos entre los dos locales), mientras en el Comptoir Voltaire falleció el propio Brahim Abdeslam cuando estalló su chaleco de explosivos.

(Con información de EFE)