Ucrania neutralizó 94 drones rusos y otros 31 impactaron en 11 puntos del país

Un dron ruso durante un ataque contra Ucrania (REUTERS/Roman Petushkov/Archivo)

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron durante la pasada noche 94 del total de 128 drones lanzados por Rusia contra su territorio, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este viernes.

Otros 31 aparatos no tripulados, todos ellos de ataque, impactaron en once localizaciones no especificadas por la Fuerza Aérea.

En el momento de la publicación del parte, algunos drones rusos seguían sobrevolando Ucrania.

Del total de drones lanzados en este ataque por Rusia, cerca de 80 eran drones kamikaze ruso-iraníes Shahed.

Un edificio con daños en Dnipro (REUTERS/Mykola Synelnykov/Archivo)

Por su parte, las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 11 drones de ala fija ucranianos sobre tres de regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.

Según el parte castrense, cinco de los aparatos no tripulados abatidos la pasada noche fueron interceptados y destruidos sobre el territorio de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

Los drones restantes fueron derribados sobre las regiones de Briansk (tres) y Kursk (dos), ambas fronterizas con Ucrania, y en Kaluga (uno), a unos 140 kilómetros del lugar más próximo de la frontera ucraniano.

Para las defensas antiaéreas rusas, la pasada noche fue la más tranquila de las últimas semanas, en las que Ucrania ha lanzado ataques masivos con drones, en particular contra infraestructuras energéticas de Rusia.

Volodimir Zelensky visitará España

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibirá a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, en las próximas semanas.

Por motivos de seguridad, no ha transcendido la fecha en la que llegará a España, pero sí se ha podido conocer que ambos visitarán el Museo Reina Sofía donde verán Guernica, el cuadro que el artista Pablo Picasso pintó en 1937 para reflejar el horror del bombardeo de la localidad vasca durante la Guerra Civil.

La visita se produce siete meses después de que Zelensky cancelara su visita al país para asistir al funeral del papa Francisco en Italia. El líder ucraniano iba a visitar la capital para reunirse con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pero no ocurrió. De esta forma, esta sería su segunda visita a España. En la primera, en mayo del año pasado, fue recibido por Sánchez en la Moncloa y visitó la Cámara baja.

Como han avanzado medios locales, los líderes de España y Ucrania acudirán a visitar el Museo Reina Sofía, donde se encuentra el cuadro Guernica. Zelensky ya mencionó en 2022 a la obra de Picasso en su aparición telemática en el Congreso: comparó la masacre de la localidad en el País Vasco durante la guerra con la que vive su país.