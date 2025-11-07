Nigeria aseguró que enfrentará y vencerá al terrorismo en el país tras los dichos de Trump sobre una posible intervención militar

Bola Tinubu afirmó que derrotar al terrorismo es el principal objetivo de su presidencia (Reuters)

El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, aseguró este jueves que su país derrotará al terrorismo, tras recientes comentarios del mandatario estadounidense Donald Trump, quien sugirió una posible intervención militar en la nación africana en reacción al asesinato de cristianos por parte de islamistas radicales.

Durante una comparecencia ante la prensa en la capital, Tinubu sostuvo que su Gobierno dialoga activamente con actores internacionales para fortalecer la seguridad nacional y afirmó: “Nos estamos implicando diplomáticamente con el mundo y les aseguramos a todos ustedes que derrotaremos al terrorismo”.

La declaración se produjo antes de iniciar la primera sesión de su gabinete desde julio, en una coyuntura marcada por la designación de Nigeria como “País de Especial Preocupación” por parte de Washington.

A su vez, el ministro de Exteriores nigeriano, Yusuf Taggar, subrayó la posición oficial y rechazó cualquier vinculación del Ejecutivo con la persecución religiosa.

Además, el funcionario enfatizó el “compromiso constitucional con la libertad religiosa y el Estado de derecho” como garantía para los ciudadanos del país africano.

Yusuf Taggar aseguró que el Gobierno nigeriano respeta la libertad de culto (ZUMA Press, Inc)

En la jornada de hoy, en el Palacio de Gobierno de Abuja, el medio local Arise News informó que Tinubu asistió a la toma de posesión de dos nuevos ministros, responsables de Asuntos Humanitarios y de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Allí insistió: “Venceremos al terrorismo en nuestro país”. El presidente hizo un llamado a la unidad y la determinación para construir una Nigeria próspera y resiliente y señaló el reciente logro financiero tras la emisión de bonos soberanos por valor de 2.300 millones de euros.

El mandatario nigeriano destacó el diálogo diplomático con líderes internacionales (Reuters)

Bajo este contexto, el ministro de Información y Orientación Nacional, Mohammed Idris, explicó a los periodistas que el Gobierno Federal actúa para contener amenazas y garantizar la libertad de culto estipulada en la Constitución.

Además, Idris indicó que la administración mantiene comunicación con socios internacionales para combatir los riesgos y fortalecer la cooperación en inteligencia, sin que exista “motivo de pánico”.

Entre los portavoces presidenciales, Bayo Onanunga informó sobre dinámicas operativas para enfrentar los desafíos de seguridad. Daniel Bwala, otro portavoz, anticipó que hay gestiones para organizar una reunión entre Trump y Tinubu, buscando resolver discrepancias.

Europa Press recogió análisis de expertos que señalan que, si bien las comunidades cristianas han sido víctimas de ataques, la mayor parte de los incidentes violentos ocurren en el norte, donde operan el grupo yihadista Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental (ISWA), regiones de mayoría musulmana donde la amenaza afecta a distintos sectores de la población.

Grupos yihadistas mantienen su actividad armada en el norte de Nigeria, generando preocupación en la población (AFP)

Las fuerzas armadas y cuerpos policiales han reforzado su presencia, en línea con las directrices presidenciales, y la policía de Anambra anunció medidas anticipadas para salvaguardar eventos regionales.

El mensaje final del Gobierno afirma un compromiso con la tolerancia religiosa y la protección de los derechos constitucionales, remarcando la apertura a la colaboración internacional sin comprometer la soberanía nacional de Nigeria.

(Con información de Europa Press)