Un aeropuerto internacional de Suecia suspendió sus operaciones tras detectar drones en las inmediaciones

Un vehículo policial está estacionado frente al aeropuerto de Gotemburgo-Landvetter mientras el espacio aéreo sobre la zona fue cerrado temporalmente tras observarse drones en los alrededores del aeropuerto, en Gotemburgo, Suecia, el 6 de noviembre de 2025 (TT News Agency/Adam Ihse vía REUTERS)

El aeropuerto internacional de Gotemburgo-Landvetter, en el oeste de Suecia, suspendió varias operaciones aéreas este jueves después de que se detectara la presencia de drones en sus inmediaciones, lo que obligó a cerrar temporalmente el espacio aéreo y desviar vuelos hacia otros destinos del país. “El espacio aéreo sobre Landvetter está cerrado en este momento debido a una indicación de un dron sospechoso”, confirmó en un comunicado Susanne Norman, directora de operaciones de Swedavia, la empresa operadora de aeropuertos del país.

Björn Stavas, portavoz de la Administración de Aviación Civil sueca (LFV), explicó que el tráfico aéreo se detuvo tras la observación de un dron poco antes de las 18.00 horas (hora local). El funcionario precisó que por el momento no se ha determinado si se trató de uno o varios drones, y agregó que tampoco se sabe aún “cuántos vuelos se verán afectados durante la noche”. Según el sitio web de Swedavia, al menos dos vuelos procedentes de Múnich y Fráncfort tuvieron que ser redirigidos, mientras que otro con destino a Múnich fue cancelado.

Por su parte, la Policía sueca desplegó unidades en la zona para recabar testimonios y “tratar de determinar” las causas de la presencia de los drones, según explicó el portavoz policial Johan Hakansson. “Nos ha llegado la alerta y estamos investigando los indicios sobre el terreno. Es una fase temprana, pero estamos allí con unas cuantas unidades para intentar obtener una imagen de lo que ha pasado”, añadió.

El cierre temporal del aeropuerto de Gotemburgo se produce en medio de un aumento de incidentes similares en Europa, donde varios aeropuertos han reportado la presencia de drones no autorizados en sus inmediaciones. La semana pasada, el aeropuerto de Berlín suspendió sus operaciones durante dos horas tras el avistamiento de un dron sospechoso que la policía no pudo localizar. En Bruselas, otro incidente obligó a detener unos 80 vuelos. Desde septiembre, Alemania, Dinamarca y países escandinavos han registrado episodios comparables, que las autoridades han vinculado con posibles actos de “guerra híbrida” atribuidos indirectamente a Rusia, en el contexto de las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania.

La portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, también atribuyó los episodios recientes a Rusia y advirtió sobre un patrón inquietante:“lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas apunta a Rusia en lo que respecta a sus acciones imprudentes en al menos tres Estados miembros”, expresó, al recordar que en Polonia, Rumanía y Estoniase registraron incursiones similares que podrían corresponder a maniobras deliberadas para vulnerar el espacio aéreo europeo.

Frente a este escenario, gobiernos europeos avanzan en planes de respuesta acelerados y cooperación en defensa aérea, al tiempo que las autoridades de aviación civil y militares analizan los patrones detrás de estas incursiones.

(Con información de EFE)