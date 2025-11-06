Mundo

Un aeropuerto internacional de Suecia suspendió sus operaciones tras detectar drones en las inmediaciones

El aeropuerto de Gotemburgo-Landvetter cerró temporalmente su espacio aéreo y desvió vuelos luego de la detección de drones

Guardar
Un vehículo policial está estacionado
Un vehículo policial está estacionado frente al aeropuerto de Gotemburgo-Landvetter mientras el espacio aéreo sobre la zona fue cerrado temporalmente tras observarse drones en los alrededores del aeropuerto, en Gotemburgo, Suecia, el 6 de noviembre de 2025 (TT News Agency/Adam Ihse vía REUTERS)

El aeropuerto internacional de Gotemburgo-Landvetter, en el oeste de Suecia, suspendió varias operaciones aéreas este jueves después de que se detectara la presencia de drones en sus inmediaciones, lo que obligó a cerrar temporalmente el espacio aéreo y desviar vuelos hacia otros destinos del país. “El espacio aéreo sobre Landvetter está cerrado en este momento debido a una indicación de un dron sospechoso”, confirmó en un comunicado Susanne Norman, directora de operaciones de Swedavia, la empresa operadora de aeropuertos del país.

Björn Stavas, portavoz de la Administración de Aviación Civil sueca (LFV), explicó que el tráfico aéreo se detuvo tras la observación de un dron poco antes de las 18.00 horas (hora local). El funcionario precisó que por el momento no se ha determinado si se trató de uno o varios drones, y agregó que tampoco se sabe aún “cuántos vuelos se verán afectados durante la noche”. Según el sitio web de Swedavia, al menos dos vuelos procedentes de Múnich y Fráncfort tuvieron que ser redirigidos, mientras que otro con destino a Múnich fue cancelado.

Por su parte, la Policía sueca desplegó unidades en la zona para recabar testimonios y “tratar de determinar” las causas de la presencia de los drones, según explicó el portavoz policial Johan Hakansson. “Nos ha llegado la alerta y estamos investigando los indicios sobre el terreno. Es una fase temprana, pero estamos allí con unas cuantas unidades para intentar obtener una imagen de lo que ha pasado”, añadió.

El cierre temporal del aeropuerto
El cierre temporal del aeropuerto de Gotemburgo se produce en medio de un aumento de incidentes similares en Europa, donde varios aeropuertos han reportado la presencia de drones no autorizados en sus inmediaciones. (TT News Agency/Adam Ihse via REUTERS)

El cierre temporal del aeropuerto de Gotemburgo se produce en medio de un aumento de incidentes similares en Europa, donde varios aeropuertos han reportado la presencia de drones no autorizados en sus inmediaciones. La semana pasada, el aeropuerto de Berlín suspendió sus operaciones durante dos horas tras el avistamiento de un dron sospechoso que la policía no pudo localizar. En Bruselas, otro incidente obligó a detener unos 80 vuelos. Desde septiembre, Alemania, Dinamarca y países escandinavos han registrado episodios comparables, que las autoridades han vinculado con posibles actos de “guerra híbrida” atribuidos indirectamente a Rusia, en el contexto de las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania.

La portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper, también atribuyó los episodios recientes a Rusia y advirtió sobre un patrón inquietante:“lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas apunta a Rusia en lo que respecta a sus acciones imprudentes en al menos tres Estados miembros”, expresó, al recordar que en Polonia, Rumanía y Estoniase registraron incursiones similares que podrían corresponder a maniobras deliberadas para vulnerar el espacio aéreo europeo.

Frente a este escenario, gobiernos europeos avanzan en planes de respuesta acelerados y cooperación en defensa aérea, al tiempo que las autoridades de aviación civil y militares analizan los patrones detrás de estas incursiones.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

SueciadronesGuerra Rusia UcraniaGotemburgo-LandvetterUltimas noticias America

Últimas Noticias

Rusia condenó a 13 años de cárcel a dos ex militares colombianos por combatir en Ucrania

José Medina y Alexander Ante fueron juzgados como “mercenarios” en un tribunal de Donetsk sin garantías procesales ni contacto con sus familias desde su desaparición en julio

Rusia condenó a 13 años

El Consejo de Seguridad de la ONU levantó las sanciones contra el presidente sirio Ahmed al Sharaa

La medida recibió un amplio respaldo internacional y se produce antes de la visita oficial del mandatario a Washington, donde abordará el futuro de las relaciones bilaterales y la reconstrucción del país

El Consejo de Seguridad de

Estados Unidos anunció sanciones contra una red financiera vinculada a Hezbollah por gestionar traspasos millonarios de Irán al Líbano

El Departamento del Tesoro identificó entre los sancionados a Osama Yaber y Jafar Muhamad Qasir, señalados por coordinar y supervisar la recaudación y envío de fondos

Estados Unidos anunció sanciones contra

El primer ministro de Bélgica amenazó con presentar su renuncia si no hay un acuerdo en 50 días sobre el presupuesto nacional

La coalición de gobierno enfrenta fuertes desacuerdos sobre cómo alcanzar un recorte de 10.000 millones de euros antes de 2030

El primer ministro de Bélgica

Israel culminó su campaña de bombardeos contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano

Las autoridades israelíes señalaron que la operación pretende evitar que el grupo terrorista chiíta retome su actividad en el territorio libanés

Israel culminó su campaña de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Madre de ‘Maldito Cris’ revela

Madre de ‘Maldito Cris’ revela que coronel Víctor Revoredo le ofreció dinero para entregar a Wanda del Valle: “Iba a mi casa”

Juan Manuel Galán quiere ponerle “punto final” a la Paz Total por privilegiar a extraditables y Petro salió en su defensa: “No cometo el error de Uribe”

Nueva medida del Gobierno Petro no haría que las tarifas de energía bajen de precio: estos son los riesgos que expertos detectaron

Receta de bannock, rápida y fácil

Miguel Uribe Londoño afirmó que Medicina Legal “destruyó” el cadáver de su hijo: “Ya no había nada que hacer”

INFOBAE AMÉRICA
Las autoridades francesas descartan que

Las autoridades francesas descartan que el detenido por el atropello en Oléron tenga vínculos con el terrorismo

Rusia condenó a 13 años de cárcel a dos ex militares colombianos por combatir en Ucrania

Mohamed VI declara el 31 de octubre como Fiesta de la Unidad tras el apoyo de ONU a plan para Sáhara Occidental

El Rey destaca "el coraje y la perseverancia" de los periodistas en las guerras

La española Olatz Rivera arbitrará la final del Mundial Femenino sub-17 en Marruecos

ENTRETENIMIENTO

Maya Hawke y el fenómeno

Maya Hawke y el fenómeno de Ansiedad en Intensa-Mente 2: cómo esta voz transformó la relación de los niños con sus emociones

El momento en que Alex González, baterista de Maná, sufrió aparatosa caída en pleno concierto

Millie Bobby Brown aseguró que quiere tener tres hijos más

Los secretos de los Grammy 2026: cómo se define cada nominación y quién decide el podio musical

Entre el orgullo y la emoción: Tracy Morgan abre las puertas de su intimidad y la relación con sus hijos